Белка устроила переполох в таиландском офисе корпорации Meta

Сбежавшая из коробки белка напала на сотрудника офиса Meta в Бангкоке

Tекст: Тимур Шайдуллин

Инцидент с диким зверьком произошел в офисе Meta* (деятельность компании запрещена в России как экстремистская) в Бангкоке, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Wired.

«Белка вырвалась на свободу в здании в Бангкоке..., где базируются некоторые из региональных команд технологического гиганта. Зверек по меньшей мере 20 минут носился по офису, пробегая мимо сотрудников... Белка нанесла легкие ранения уборщику прежде, чем ее поймали», – отмечается во внутреннем документе компании.

Выяснилось, что животное принесли в здание в коробке, однако оно смогло выбраться наружу. Зачем белку доставили в офис и где она находится сейчас, остается неизвестным. Ответственность за появление зверька на территории взял на себя уборщик.

Животное успело поцарапать сотруднику палец. Пострадавшему оказали первую помощь и отправили его в больницу для медицинского обследования. При этом не уточняется, является ли пострадавший тем самым уборщиком, который принес белку на работу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство корпорации Meta выпустило строгий указ о запрете утечек внутренней информации в СМИ. Ранее компания убрала тампоны для трансгендеров из мужских туалетов в своих офисах.