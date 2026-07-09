Осуждены обвиняемые в краже 3 млрд рублей у санатория «Русь»

Tекст: Алексей Дегтярёв

В столице суд приговорил Андрея Чепурнова к 11 годам колонии, и Валерия Белялова – к восьми годам колонии, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Их признали виновными в покушении на растрату и пособничестве в этом преступлении, а также в мошенничестве.

Также Чепурного обязали выплатить штраф в 1,9 млн рублей, Белялова – 955 тыс. рублей.

Их лишили права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций.

По данным ведомства, в марте 2017 года Чепурной с помощью Белялова произвел незаконное отчуждение санатория «Русь» в Подмосковье. Санаторий состоял из 48 объектов недвижимости.

Отмечается, что участникам собрания «Инвалидов войны» предоставили ложные сведения, в результате чего был заключен договор о передаче имущества в пользу АНО «Центр «Ветеран – Русь». Ущерб оценили в сумму более 3 млрд рублей.

Ранее экс-главу планово-экономического отдела предприятия Ростова-на-Дону приговорили к четырем годам и трем месяцам колонии за махинации на сумму более 2 млрд рублей.

До этого Мосгорсуд утвердил приговор гендиректору ГК «Пикет» Андрею Есипову, осужденному на девять лет за мошенничество при поставках бронежилетов для Минобороны.

В апреле Мещанский райсуд Москвы заочно арестовал 56-летнего бывшего старшего вице-президента банка ВТБ и бывшего сенатора Александра Тер-Аванесова по делу о крупном мошенничестве.