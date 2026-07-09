Tекст: Ольга Иванова

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в Telegram-канале прокомментировал информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил лидерам стран Евросоюза пистолеты.

«Придется отстреливаться… Я дам вам парабеллум», – написал Мирошник, процитировав знаменитый роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Дипломат также задался вопросом о скрытом смысле такого жеста. Он иронично предположил, что раздача револьверов лидерам государств НАТО может быть своеобразным способом турецкого лидера завершить глобальные конфликты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил европейским политикам боевые пистолеты после саммита НАТО в Анкаре.

Перед началом этого мероприятия Кремль пообещал внимательно отслеживать поступающую из Турции информацию.

В прошлом году премьер-министр Польши Дональд Туск оказался под угрозой тюремного заключения из-за незадекларированного дорогого подарка от турецкого лидера.