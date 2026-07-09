Путин назвал огромной сеть ТПП по всей России

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе беседы глава государства обратил внимание на масштаб объединения предпринимателей в стране, передает ТАСС

«Сергей Николаевич, у нас система ТПП объединяет сколько, 130 торгово-промышленных палат региона, да? Это примерно 57 тыс. организаций? Огромная организация», – сказал Путин на встрече с Катыриным. Президент отметил, что столь разветвленная сеть палат действует по всей России.

Предыдущая рабочая встреча Путина с Катыриным в Кремле состоялась в феврале 2021 года, тогда глава палаты доложил о результатах работы организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.

На саммите Россия – АСЕАН в Казани Владимир Путин и лидеры объединения провели закрытый рабочий завтрак с участием Сергея Катырина.

В ноябре прошлого года делегаты IX съезда Торгово-промышленной палаты приняли решение переизбрать Сергея Катырина президентом организации на очередной пятилетний срок.