Биржевые цены на газ в Европе пошли в рост

Биржевые цены на газ в Европе выросли до 586 долларов

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем поднялись на 1,2%, составив 585,5 доллара за тысячу кубометров, передают РИА «Новости».

Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 584,3 доллара, прибавив 1%. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 578,5 доллара за тысячу кубометров.

Накануне президент США заявил: «Больше нет смысла в переговорах с Ираном». По его мнению, прекращение огня больше не действует. На фоне этого высказывания цена нефти марки Brent впервые с 22 июня превысила 79 долларов за баррель, подскочив на 6%.

Стоимость европейского газа максимально достигала после заявления американского лидера 584,6 доллара за тысячу кубометров, прибавив 6,2%. Цены начали расти 2 марта, в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану.

Максимального значения за все время конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров котировки достигли 19 марта, когда крупнейший мировой производитель СПГ Катар резко сократил производство. В результате средние биржевые цены на газ в Европе в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем.

Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких значений не наблюдалось за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость европейских газовых фьючерсов превысила отметку в 580 долларов за тысячу кубометров из-за слов президента США об Иране.

Утром в четверг биржевые котировки на этот вид топлива временно опускались до 568 долларов.

Месяцем ранее цены на фоне ближневосточной эскалации достигали уровня в 607 долларов.