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    9 июля 2026, 13:49 • Новости дня

    Германия собралась ввести газовый сбор для потребителей

    Власти Германии собрались ввести газовый сбор для потребителей на случай кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии планируют ввести дополнительный сбор в счета за электроэнергию для финансирования стратегического запаса природного газа на случай кризиса.

    Правительство Германии предложило добавить наценку к счетам потребителей за электроэнергию, чтобы профинансировать создание стратегического резерва природного газа, передает Bloomberg.

    Дополнительная финансовая нагрузка составит от 0,29 до 0,36 евро за мегаватт-час. Для обычного частного дома это будет означать увеличение расходов на сумму от 3,77 до 7,20 евро в год. Крупные промышленные предприятия могут столкнуться с расходами в миллионы евро.

    Обсуждение создания экстренного газового запаса активизировалось на фоне войны в Иране, которая продемонстрировала уязвимость Европы к внезапным перебоям в поставках. План правительства предусматривает создание буфера объемом около 24 тераватт-часов, что составляет 10% от общей емкости хранилищ страны. Этого хватит для обеспечения домохозяйств и бизнеса на две недели обычной зимы в случае полного прекращения импорта.

    Затраты на создание резерва оцениваются в 1,5 млрд евро. Новый сбор может столкнуться с недовольством, так как в этом году Германия уже отменила аналогичную наценку, которая была в десять раз выше. Аукционы для экстренных площадок будут организованы компанией Trading Hub Europe. Проект закона планируется представить летом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне закачка топлива в европейские подземные хранилища снизилась до минимальных за пять лет показателей.

    Из-за кризиса вокруг Ормузского пролива Европейский союз понизил необходимый уровень заполнения резервуаров до 80%.

    Еще весной швейцарские журналисты предупреждали о риске пустых газохранилищ в Германии к началу отопительного сезона.

    8 июля 2026, 11:45 • Новости дня
    Газпром заявил о сохранении поставок газа в Турцию после атаки Украины на «Голубой поток»
    Газпром заявил о сохранении поставок газа в Турцию после атаки Украины на «Голубой поток»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне вечером объекты экспортной магистрали «Голубого потока» подверглись налету дронов, однако благодаря оперативным мерам транзит газа турецким потребителям не пострадал, сообщил Газпром.

    Инцидент на компрессорной станции «Краснодарская» произошел 7 июля в 19.51, сообщает Газпром. Этот инфраструктурный объект является важнейшим звеном в цепочке экспорта энергоносителей по газопроводу «Голубой поток».

    «Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию», – подчеркнули в компании.

    В настоящее время технические специалисты устраняют повреждения, полученные станцией после удара беспилотников. Оперативные действия профильных служб позволили предотвратить остановку транзита, прокачка голубого топлива продолжается в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле компания «Газпром» сообщила об атаке беспилотников на компрессорную станцию «Русская».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте интенсивности ударов украинских дронов по береговым объектам газопроводов.

    В феврале Владимир Путин поручил усилить антитеррористическую защищенность энергетической инфраструктуры страны.

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    9 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие депутаты большинством голосов отказались одобрить инициативу об усилении военной поддержки украинской армии дальнобойным оружием и комплексами противовоздушной обороны.

    Парламентарии ФРГ не поддержали инициативу партии «Зеленые» о дополнительной военной и гуманитарной помощи Киеву. Документ содержал 20 пунктов, включая передачу вооружений, передает РИА «Новости». Второй пункт проекта предполагал «поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объеме». Пятый пункт предусматривал заказ новых комплексов Patriot PAC-2 для последующей отправки украинской стороне.

    По официальным данным немецкого парламента, инициативу поддержали 79 депутатов. Против высказались 510 человек, а один воздержался от голосования.

    Российские власти неоднократно заявляли, что поставки западного оружия мешают мирному урегулированию и напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для Киева станут законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительство Германии сохранило ограничения на поставки крылатых ракет Taurus Киеву. В Кремле назвали отказ Берлина от передачи дальнобойного оружия признаком здравого смысла.

    До этого бывший канцлер страны Олаф Шольц неоднократно выступал против использования немецких вооружений для ударов вглубь российской территории.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    8 июля 2026, 14:04 • Новости дня
    Экономист допустил новую блокаду Ормузского пролива

    Экономист Юшков: Эскалация между США и Ираном выгодна американским энергогигантам

    Экономист допустил новую блокаду Ормузского пролива
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Нынешняя эскалация между США и Ираном может быть результатом лоббистских усилий западных энергетических компаний. Им невыгодно, чтобы иранская нефть выходила на мировой рынок, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Дональд Трамп заявил о конце перемирия с Тегераном и назвал переговоры бессмысленными. Рынки нефти и газа отреагировали молниеносным ростом.

    «В конце июня США разрешили экспорт нефти из Ирана и юридически зафиксировали это, выдав генеральную лицензию на производство и продажу иранских энергоресурсов. Тегеран со своей стороны разблокировал Ормузский пролив, хотя и настаивал на том, чтобы суда проходили только по согласованному с ним маршруту», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Сейчас же наблюдается «откат»: стороны перешли от пряников к кнутам, продолжил собеседник. «Так, Вашингтон уже отозвал генлицензию. Не исключаю, что Штаты могут начать физически блокировать экспорт нефти из Ирана – то есть фактически захватывать танкеры. В ответ Исламская республика, вероятно, перекроет вновь Ормуз. Такой сценарий подталкивает цены на энергоресурсы вверх на мировых рынках», – пояснил аналитик, отметив, что в котировки закладывается возможный дефицит нефти и газа.

    По мнению Юшкова, нынешняя эскалация между США и Ираном может быть результатом лоббистских усилий и Израиля, и энергетических компаний. «Дело в том, что американским и в целом западным предприятиям невыгодно, чтобы иранская нефть выходила на мировой рынок. От этого они недополучают выгоду, потому что топливо дешевеет, а их проекты страдают», – уточнил экономист.

    Как прогнозирует эксперт, дальнейшая ситуация на рынках будет зависеть от того, вернутся ли стороны к диалогу. «Я думаю, что происходящее – элемент переговоров, попытка надавить на своего оппонента, обмен некими сигналами, но все же не разрыв контактов», – заключил Юшков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Он назвал иранское руководство «кучкой отбросов», а также «больными», жестокими и опасными людьми. «Мы говорим им: идите и занимайтесь своими похоронными делами, а вместо этого они вчера начали обстреливать корабли ракетами», – сказал американский лидер.

    По его словам, в переговорах с Тегераном нет смысла. «Мне кажется, на этом все закончилось. Я больше не хочу с ними иметь дело», – добавил глава Белого дома. В то же время Трамп отметил, что не против, если его команда продолжит попытки урегулирования. «Они могут продолжать переговоры. Но мне кажется, что это пустая трата времени», – отметил президент США.

    Рынки нефти и газа отреагировали молниеносным ростом на заявление Трампа. Стоимость сентябрьских контрактов на североморскую смесь выросла на 6,53%, передает РИА «Новости». К полудню по московскому времени показатель зафиксировался на уровне 79 долларов за баррель. Одновременно с этим подорожали августовские фьючерсы на американскую легкую нефть WTI. Их цена также увеличилась на 6,53%, достигнув отметки 75,03 доллара.

    Биржевая стоимость голубого топлива в среду также ускорила рост, поднявшись выше отметки в 580 долларов за тысячу кубометров. Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего распределительного центра TTF открыли торги у отметки в 571 доллар. Ближе к полудню по московскому времени цены достигли 580,5 доллара, прибавив более 5% к расчетной стоимости предыдущего торгового дня.

    Ранее США и Иран обменялись ударами. Политолог Владимир Сажин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил возобновление масштабных ударов американских и израильских сил по Исламской республике.

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    8 июля 2026, 16:04 • Новости дня
    При нападении на школу в Баварии пострадали несколько человек

    BR24: При нападении на школу в Баварии пострадали несколько человек

    При нападении на школу в Баварии пострадали несколько человек
    @ Jorg Carstensen/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несколько человек пострадали в результате нападения в гимназии Welfen-Gymnasium в немецком Шонгау. Полиция подтвердила инцидент, задержала предполагаемого нападавшего и начала расследование.

    Местные правоохранительные органы подтвердили факт происшествия и наличие пострадавших, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время в гимназии Welfen-Gymnasium в Шонгау проходит крупная операция полиции и спасательных служб. По сообщению полиции, несколько человек получили ранения», – сообщил BR24.

    Представители экстренных служб отметили, что инцидент имеет признаки умышленного нападения. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать предполагаемого преступника по горячим следам сразу после случившегося. Точные обстоятельства и детали инцидента в образовательном учреждении пока остаются неизвестными.

    В апреле текущего года в немецком Золингене произошло вооруженное нападение на людей. В мае прошлого года конфликты между школьниками в Берлине и Ремшайде привели к двум поножовщинам за один день.

    Накануне этих событий в берлинской начальной школе неизвестный нанес серьезные ножевые ранения одиннадцатилетнему ученику.

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    9 июля 2026, 17:12 • Новости дня
    Руководство автоконцерна Volkswagen решило сократить до 120 тыс. рабочих мест

    На Volkswagen решили сократить до 120 тыс. рабочих мест

    Руководство автоконцерна Volkswagen решило сократить до 120 тыс. рабочих мест
    @ IMAGO/Darius Simka/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий автомобильный гигант Volkswagen намерен масштабно оптимизировать штат, уволив десятки тысяч работников на фоне тяжелого кризиса в промышленности Германии, пишут местные СМИ.

    Внутренние документы автоконцерна Volkswagen указывают на подготовку к масштабным увольнениям, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild. Новые меры экономии предполагают уменьшение численности персонала примерно на 55-70 тыс. человек. При этом ранее согласованный с производственным советом план уже включал ликвидацию 50 тыс. позиций.

    Журнал Der Spiegel ранее отмечал, что руководство обсуждает закрытие сразу четырех заводов на территории Германии. На этих предприятиях трудятся около 40 тыс. специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня немецкий журнал Manager Magazin сообщил о планах автогиганта уволить до 100 тыс. сотрудников по всему миру.

    Ранее генеральный директор концерна Оливер Блюме подтвердил намерение сократить 50 тыс. рабочих мест к 2030 году. А глава производственного совета Bosch Mobility Франк Зелль предложил создать специальную рабочую группу для спасения автомобильной промышленности Германии.

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    7 июля 2026, 11:47 • Новости дня
    Канада выбрала немецкую TKMS для строительства 12 подлодок

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Канады выбрало немецкую компанию ThyssenKrupp Marine Systems в качестве предпочтительного поставщика для строительства до 12 новых дизель-электрических подводных лодок.

    Проект станет крупнейшей военной закупкой в истории Канады, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

    Премьер-министр страны Марк Карни отметил, что платформа TKMS подходит для эксплуатации в арктических условиях и полностью отвечает требованиям НАТО. «Подводная лодка хорошо себя зарекомендовала», – заявил политик, подчеркнув, что немецкий производитель поставляет субмарины более чем трети членов североатлантического альянса.

    В ближайшее время профильные ведомства начнут переговоры с TKMS для подготовки окончательного контракта. Карни не назвал точную стоимость масштабного проекта, упомянув лишь о десятках миллиардов долларов инвестиций. Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил решение канадской стороны как сильный сигнал для укрепления трансатлантического партнерства.

    В ходе тендера немецкая корпорация обошла южнокорейскую Hanwha Ocean. Американские предприятия не участвовали в конкурсе, так как США производят исключительно атомные подлодки, а Оттава заинтересована в дизель-электрических судах. Новый подводный флот должен заменить четыре устаревшие субмарины класса «Виктория», которые были куплены у Британии в конце 1990-х.

    Ранее канадские власти анонсировали резкое увеличение оборонных расходов для достижения целевых показателей НАТО. Бюджет уже предусматривает рост военных затрат до 4% ВВП к 2030 году, а к 2035 году этот показатель планируется довести до 5% ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Оттава рассматривала возможность разделения контракта на строительство новых субмарин между европейскими и южнокорейскими фирмами.

    Летом 2024 года канадские власти объявили о планах нарастить подводный флот до 12 единиц.

    Зимой правительство страны запланировало масштабные инвестиции в развитие национального военно-промышленного комплекса.

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    8 июля 2026, 11:57 • Новости дня
    Заявления Трампа об Иране спровоцировали скачок цен на газ

    Стоимость газа в Европе превысила 580 долларов на фоне заявлений Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки европейских газовых фьючерсов продемонстрировали резкий рост на 5% после жестких высказываний американского лидера о прекращении перемирия с Тегераном.

    Биржевая стоимость голубого топлива в среду ускорила рост, поднявшись выше отметки в 580 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».  Положительная динамика на лондонской бирже ICE зафиксирована после слов президента США Дональда Трампа об отмене режима прекращения огня с Ираном.

    Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего распределительного центра TTF открыли торги у отметки в 571 доллар. Ближе к полудню по московскому времени цены достигли 580,5 доллара, прибавив более 5% к расчетной стоимости предыдущего торгового дня.

    Ранее американский лидер высказал мнение, что соглашение с ближневосточной республикой больше не действует. «В переговорах с Ираном больше нет смысла», – заявил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном взаимном прекращении огня.

    Позже иранская сторона отказалась от участия во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами.

    Утром 8 июля стоимость природного газа на европейских биржах приблизилась к отметке 567 долларов за тысячу кубометров.

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    8 июля 2026, 11:55 • Новости дня
    Турция отреагировала на атаку беспилотников на газопровод «Голубой поток»

    Власти Турции начали проверку информации об атаке на «Голубой поток»

    Tекст: Мария Иванова

    Налет дронов на компрессорную станцию «Краснодарская», обеспечивающую работу экспортной газовой магистрали «Голубой поток», стал предметом пристального внимания турецких властей.

    Правительство Турции в настоящий момент анализирует данные об инциденте на объектах магистрали, передает РИА «Новости».

    Ранее представители российской энергетической компании подтвердили факт нападения на инфраструктуру трубопровода.

    Уточняется, что целью налета стала станция «Краснодарская». Этот объект играет ключевую роль в обеспечении экспортных поставок топлива.

    «Мы изучаем поступающую информацию», – прокомментировал ситуацию источник в правительственных кругах. Дальнейшие шаги профильных ведомств будут зависеть от результатов начатой проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Газпром» весной отразила атаки беспилотников на инфраструктуру газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». Турецкое правительство внимательно изучило информацию об ударах по объектам «Турецкого потока».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал постоянно информировать Анкару об угрозах для черноморских трубопроводов.

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    9 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Reuters: Аномальная жара убила пять тысяч жителей Германии
    Reuters: Аномальная жара убила пять тысяч жителей Германии
    @ Carsten Koall/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Reuters сообщило о гибели более пяти тысяч немцев из-за рекордной жары, в целом с начала года экстремальные температуры стали причиной гибели множества людей в Европе, при этом большинство жертв составили пожилые женщины.

    В Германии с начала года зафиксировано около 5,12 тыс. смертей, связанных с аномально высокой температурой воздуха, сообщает Reuters. Основная часть трагических случаев пришлась на конец июня, когда средненедельные показатели превышали плюс 20 градусов Цельсия.

    По данным управления по вопросам общественного здравоохранения, около 4,27 тыс. умерших – люди в возрасте 75 лет и старше. Женщин среди жертв оказалось больше, чем мужчин, что объясняется их высокой долей среди очень пожилого населения.

    Программа Европейского союза для наблюдения за Землей Copernicus отметила, что в Западной Европе прошел самый жаркий июнь за всю историю наблюдений со средней температурой 20,74 градуса. Во Франции, Бельгии, Испании и Нидерландах с 20 по 28 июня скончались более 4,7 тыс. человек. Метеорологи связывают потепление с началом рекордного Эль-Ниньо в Тихом океане, которое также привело к масштабным лесным пожарам в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Германии заявили об огромном экономическом ущербе из-за аномально высоких температур.

    До этого генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о гибели более тысячи европейцев за одну неделю. Также сообщалось, что в июне из-за рекордного зноя в Испании скончались порядка 900 человек.

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    7 июля 2026, 22:11 • Новости дня
    Российские пловцы дважды за день установили юниорский рекорд на ЧЕ

    Российские пловцы дважды за день установили юниорский рекорд

    Tекст: Катерина Туманова

    Команда молодых спортсменов продемонстрировала выдающийся результат на первенстве в Германии, проплыв дистанцию вольным стилем с лучшим временем в истории.

    На проходящем в Мюнхене первенстве Европы национальная сборная России произвела фурор, показав феноменальное время в эстафете 4х100 метров, передает ТАСС.

     Богдан Торопкин, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков в финальном заплыве преодолели дистанцию за 3 минуты и 12,75 секунды.

    Еще на этапе квалификации россияне зафиксировали результат в 3 минуты и 14,72 секунды, что уже являлось мировым достижением среди юниоров.

    Юниорские соревнования в Мюнхене продолжаются. Турнир лучших молодых спортсменов завершится 12 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские прыгуны в воду в июне выиграли командный турнир на юниорском ЧЕ. Россиянка Кувшинова завоевала золото на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду.


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    7 июля 2026, 18:08 • Новости дня
    Немецкая оппозиция обвинила правительство ФРГ в разжигании украинского конфликта

    Немецкая оппозиция обвинила Мерца в разжигании украинского конфликта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер партии АдГ обвинил канцлера Германии в эскалации конфликта на Украине, он отметил, что Берлин не предпринимает реальных шагов для мирного урегулирования кризиса, предпочитая провоцировать дальнейшее обострение отношений с Москвой и накачивать Киев оружием.

    Руководство Германии отказывается от попыток завершить противостояние и лишь усугубляет положение провокационными заявлениями, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла. Он подверг жесткой критике действия властей.

    «Я не вижу никаких усилий со стороны этого федерального правительства, направленных на то, чтобы наконец положить конец этому конфликту на Украине, в котором мы сейчас участвуем уже не только деньгами», – подчеркнул политик, передает РИА «Новости». .

    По словам лидера оппозиции, канцлеру Фридриху Мерцу следовало бы начать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Вместо этого немецкое руководство и представители Бундесвера продолжают нагнетать обстановку в Европе.

    Министра обороны Бориса Писториуса Крупалла и вовсе назвал «министром войны», указав на его стремление подготовить страну к открытому вооруженному столкновению. Накануне саммита НАТО в Анкаре глава АдГ также выступил категорически против выделения очередного многомиллиардного пакета военной помощи Киеву. Он выразил уверенность, что поставки вооружений лишь затягивают боевые действия, а попытки победить ядерную державу обернутся катастрофой для всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Тино Хрупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца поддержать возобновление дипломатических контактов с Москвой. Зимой глава немецкого правительства заявил о намерении добиться передачи замороженных российских активов Украине. До этого Берлин отменил ограничения на дальность применения поставляемого Киеву западного вооружения.

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    7 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Германия собралась вывести на орбиту военного конкурента Starlink

    Handelsblatt: Германия выведет на орбиту 1,2 тыс. спутников связи и разведки

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы ФРГ планируют развернуть на орбите до 1,2 тыс. аппаратов связи и разведки, создав крупнейшую после американской Starlink военную спутниковую сеть.

    Немецкое министерство обороны рассматривает возможность создания второй по размерам космической сети в мире, передает РИА «Новости».

    «В ближайшие годы вооруженные силы Германии могут запустить в космос до 1,2 тыс. спутников для связи и разведки... Это может сделать вооруженные силы Германии вторым по величине в мире оператором спутниковой группировки после американского Starlink», – отмечает газета Handelsblatt.

    Основу новой армады составит разведывательная система Spock 2, включающая около тысячи аппаратов с радарами и специальными камерами. Параллельно разрабатывается комплекс связи SatcomBW4. Из-за размещения на низкой орбите спутники придется часто обновлять, заменяя от двух до трех устройств каждую неделю.

    Ежегодные затраты на обслуживание сети составят примерно 1 млрд евро. При этом общие инвестиции страны в космическую сферу до 2030 года превысят 35 млрд евро. Еще в конце 2025 года концерн Rheinmetall получил заказ на поставку базовой системы от предприятия Rheinmetall ICEYE Space Solutions.

    Москва неоднократно предупреждала об опасности милитаризации безвоздушного пространства. В российском дипломатическом ведомстве подчеркивали, что западные страны активно превращают космос в новую арену для конфликтов. Главными противниками в этом противостоянии они открыто называют Россию и Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американская компания Vantor договорились о создании совместного предприятия для разработки платформы пространственной разведки.

    В феврале глава Rheinmetall Армин Паппергер анонсировал участие концерна в трех космических программах Германии.

    В январе Rheinmetall и аэрокосмическая компания OHB начали переговоры по запуску альтернативной Starlink спутниковой группировки.

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    7 июля 2026, 14:34 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 540 долларов

    Стоимость газа на европейских биржах выросла более чем на 4%

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки августовских фьючерсов на крупнейшем европейском хабе преодолели отметку в 540 долларов за тысячу кубометров на фоне продолжающихся колебаний рынка.

    Биржевые цены на газ в Европе во вторник днем выросли более чем на 4%, достигнув 544 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 525,2 доллара, прибавив 0,7%. К 9.02 мск показатель вырос до 547,1 доллара, а к 14.03 мск составил 543,9 доллара.

    Рост цен на топливо в Европе начался 2 марта после начала ударов США и Израиля по Ирану. Максимального значения за время конфликта котировки достигли 19 марта, когда Катар резко сократил производство СПГ, составив 853,7 доллара за тысячу кубометров.

    В результате средние биржевые цены на газ в Европе в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем. В апреле они снизились на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне вновь опустились на 6%. Исторический рекорд стоимости газа в 3892 доллара был зафиксирован в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

    В конце прошлого месяца стоимость фьючерсов опустилась ниже 500 долларов.

    В минувшую пятницу котировки топлива на крупнейшем нидерландском хабе достигли 527 долларов.

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    7 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 550 долларам

    Стоимость газа на европейских биржах выросла на 5% до 550 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива на торгах в Европе продемонстрировали уверенный рост, достигнув отметки почти в 550 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром выросли на 5%, приближаясь к уровню в 550 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 525,2 доллара. По состоянию на 09:02 мск показатель составлял 547,1 доллара, что на 4,9% выше расчетной цены предыдущего торгового дня.

    Стоимость энергоносителей начала расти 2 марта, в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану. Максимального значения за все время конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров котировки достигли 19 марта. В этот день крупнейший мировой производитель СПГ Катар резко сократил производство.

    В результате средние биржевые цены на газ в Европе в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем. За апрель они снизились на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне вновь снизились на 6%. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля стоимость августовских фьючерсов достигла отметки 527,4 доллара за тысячу кубометров.

    В первой декаде июня торги открылись кратковременным ростом котировок до 598 долларов.

    Днем ранее цена июльских контрактов на европейском рынке превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

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    8 июля 2026, 11:11 • Новости дня
    NYT: Немцы не любят американский Budweiser

    Американский бренд Budweiser предпринял третью попытку выйти на рынок Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Транснациональная корпорация AB InBev начала продавать американское пиво под маркой Anheuser-Busch Bud на немецких футбольных стадионах, пытаясь завоевать требовательную аудиторию после серии неудачных попыток.

    Американское пиво Budweiser в третий раз пытается закрепиться на сложном немецком рынке, пишет The New York Times.

    На матчах берлинского футбольного клуба «Герта» местное пиво Beck's заменили на американский лагер, который из-за юридических ограничений продается под названием Anheuser-Busch Bud.

    «Германия – это, пожалуй, самый сложный пивной рынок в мире», – заявил Оливер Лемке, владелец пивоварни и сети ресторанов в Берлине. Он отметил, что немцы привыкли к своим сортам и не ценят другие стили.

    Компания AB InBev, владеющая брендом с 2008 года, называет этот шаг возвращением к корням. Основатели бренда Эберхард Анхойзер и Адольфус Буш родились в Германии, эмигрировали в США и в 1876 году начали варить лагер. Две предыдущие попытки выйти на немецкий рынок провалились из-за низких продаж и споров об авторских правах с чешской Budejovicky Budvar.

    Потребление пива в Германии падает: в прошлом году оно снизилось на 6%, а в этом – уже на 9%. Однако сегмент импортного пива демонстрирует небольшой рост. Вслед за «Гертой» спонсорские соглашения с брендом заключили клубы «Байер» и «Вольфсбург», но в обычных магазинах это пиво найти по-прежнему трудно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем продаж пива в Германии впервые упал ниже 8 млрд литров. Эксперты спрогнозировали волну банкротств среди местных пивоваренных предприятий из-за резкого падения спроса.

    Старейшая немецкая пивоварня Hofbrauhaus Wolters подала заявление о финансовом крахе на фоне высоких издержек.

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