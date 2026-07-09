Американские евреи разочаровались в демократах и республиканцах

AP: Большинство евреев США не видят поддержки от демократов и республиканцев

Tекст: Мария Иванова

По данным нового опроса Центра исследований по связям с общественностью Assocaited Press-NORC, большинство евреев в США считают, что их интересы плохо представлены политическими лидерами.

Около 63% респондентов называют предрассудки в отношении евреев серьезной проблемой, при этом лишь 15% уверены, что Демократическая партия оказывает им достаточную поддержку.

Многие опрошенные отмечают чувство политической изоляции. «Я больше не чувствую себя комфортно в левых кругах. Я просто хочу быть американской еврейкой, у которой есть связь с Израилем. Но я чувствую, что не могу этого сделать. И это очень расстраивает. А иногда немного пугает», – заявила 39-летняя жительница Лос-Анджелеса Ям Левин.

Отношение к Республиканской партии и Дональду Трампу также остается прохладным. Около половины взрослых евреев считают, что республиканцы не поддерживают их должным образом. При этом 77% респондентов уверены, что уровень антисемитизма вырос по сравнению с ситуацией трехлетней давности, до обострения палестино-израильского конфликта.

Взгляды американских евреев на внешнюю политику США разделились. Порядка 40% полагают, что Вашингтон слишком сильно поддерживает Израиль, тогда как 30% придерживаются обратного мнения. Около 60% опрошенных называют Израиль крайне важной для себя темой, в то время как среди населения США в целом этот показатель составляет лишь 35%.

Напомним, в мае конгрессмены США пожаловались на всплеск антисемитизма.

Конгрессмен от штата Огайо Макс Миллер обратился в полицию из-за дорожного конфликта с пропалестинским активистом.

Предприниматель Илон Маск назвал Демократическую партию США открытыми антисемитами.