Путин поручил продвигать русский язык для межнационального общения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин поручил оказывать методическое и экспертное содействие Международной организации по русскому языку, передает ТАСС. Ответственной за выполнение задачи назначена председатель профильного совета Елена Ямпольская.

Кроме того, глава государства распорядился включить дисциплину «Русский язык как государственный» в программу высших учебных заведений.

«Минобрнауки с учетом ранее данных поручений обеспечить включение дисциплины (модуля) «Русский язык как государственный» в обновленные федеральные государственные образовательные стандарты», – говорится в документе. Доклад об исполнении поручения министр науки и высшего образования Валерий Фальков должен представить до 1 декабря 2029 года.

Также правительству поручено подготовить проект указа об учреждении Дня детской книги и создать общероссийскую организацию «Российское Пушкинское общество», сообщает РИА «Новости».

Дополнительно будут приняты меры по поддержке русского жестового языка и изданию художественной литературы на языках народов России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня президент России Владимир Путин анонсировал создание образовательного модуля по русскому языку для вузов.

Российский лидер призвал поддержать носителей русского жестового языка.

В середине прошлого месяца он распорядился учредить международную премию имени Ларисы Вербицкой за вклад в изучение русского языка.