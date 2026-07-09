Путин утвердил поручения по поддержке русского и национальных языков

Tекст: Елизавета Шишкова

О подписании перечня поручений сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, «Сегодня президент подписал перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России».

Песков добавил, что утвержденный перечень будет опубликован на официальном сайте Кремля. Документ касается мер по поддержке русского языка и языков народов России.

Пресс-секретарь также заявил, что советник президента Елена Ямпольская проведет брифинг, на котором подробно прокомментирует содержание поручений, ответит на вопросы журналистов и затронет другие гуманитарные темы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился учредить международную премию имени лингвиста Ларисы Вербицкой за вклад в изучение и сохранение русского языка.

Президент также призвал российские вузы создавать самостоятельные факультеты русского языка и литературы для отделения русской филологии от зарубежной.

Путин поручил разработать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.