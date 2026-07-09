В Красноярском крае женщина призналась в убийстве дочери

Tекст: Алексей Дегтярёв

Обвиняемая в убийстве своей пятилетней дочери женщина заявила о неприязни к ребенку и собственной матери, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Конфликтные ситуации в семье возникали преимущественно на бытовой почве. «Мотивом совершения преступления стали личные неприязненные отношения фигурантки к ее матери, супругу и погибшей дочери», – добавили там.

По словам задержанной, родственники постоянно выражали недовольство ее поведением и поступками. Мысль об убийстве появилась у сибирячки спонтанно, когда она направлялась в магазин за новой сим-картой. С обвиняемой уже провели проверку показаний на месте, где она в деталях продемонстрировала обстоятельства случившегося.

Женщина и девочка пропали 27 июня, об их исчезновении заявил муж фигурантки. Тело ребенка нашли 5 июля на железнодорожной насыпи. После совершения преступления мать уехала автостопом в Новосибирск, где ее задержали правоохранители. Суд арестовал обвиняемую до 29 августа включительно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне правоохранители задержали подозреваемую в убийстве ребенка жительницу Ачинска. Эта женщина состоит на учете у специалистов с органическим расстройством. Тело пропавшей пятилетней девочки обнаружили на железнодорожной насыпи 5 июля.