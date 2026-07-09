Минобороны Польши заявило о старте производства аналога беспилотника «Шахед»

Польша начала производство дрона-камикадзе Hornet в качестве аналога «Шахеда»

Tекст: Мария Иванова

Польша приступает к выпуску дрона-камикадзе, который станет аналогом иранского беспилотника «Шахед», рассказал заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик.

«Мы находимся в исключительном месте. В месте, где находится производственная линия польских дронов. Давно говорилось о том, что Польша должна иметь свой «Шахед», что Польша должна иметь возможности для глубоких ударов», – заявил представитель военного ведомства.

Новый аппарат получил название Hornet, передает РИА «Новости». Он разработан Институтом военно-воздушных сил страны, и все интеллектуальные права на него принадлежат министерству национальной обороны Польши.

По словам замминистра, Варшава стремится не просто к созданию десятков тысяч таких устройств, а к возможности оперативно масштабировать их выпуск в кратчайшие сроки при возникновении необходимости.

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