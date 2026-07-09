ФСБ: Запад разработал дрон для покушения на российского военного

ФСБ сообщила о западной разработке дрона для покушения на российского офицера

Tекст: Мария Иванова

Беспилотный летательный аппарат, предназначенный для совершения покушения на высокопоставленного военнослужащего Минобороны, был создан при участии западных специалистов, передает РИА «Новости». Об этом стало известно из аудиозаписи переговоров задержанного в Краснодаре агента Службы безопасности Украины и его куратора, которую опубликовала ФСБ.

По данным спецслужб, злоумышленник планировал совершить террористический акт в Московском регионе. Замысел состоял в том, чтобы атаковать военного с помощью дрона, оснащенного самодельным взрывным устройством, в момент его входа в жилой дом.

На опубликованных кадрах видеозаписи задержанный подтверждает, что ему предстояло пройти дополнительное обучение обращению с беспилотником на территории Украины.

«Будем работать дистанционно, понял? В некоторых моментах нам помогли наши иностранные друзья, сделать такую разработочку – дрон. Поэтому я записал тебя на курсы с друзьями-инструкторами, которые приедут обучать», – сообщил куратор агенту в ходе перехваченного разговора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские спецслужбы планировали убийство высокопоставленного российского военного в Москве с помощью беспилотника.

Задержанный в Краснодаре агент дал признательные показания о подготовке данного теракта. Правоохранительные органы заключили злоумышленника под стражу на два месяца.

Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.