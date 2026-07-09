Германия договорилась с США о размещении ракет Tomahawk

Tекст: Дмитрий Зубарев

Берлин достиг окончательного соглашения с Вашингтоном по вопросу поставок крылатых ракет, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал немецкий канцлер Фридрих Мерц во время правительственного выступления в бундестаге.

«Мы также договорились с американским правительством на полях саммита НАТО в Анкаре, что мы приобретем американские ракеты Tomahawk и разместим их в Германии. Тем самым мы закрываем важную стратегическую брешь в нашей обороне и одновременно будем работать над разработкой и размещением в Европе собственных европейских систем», – заявил Мерц.

Ранее глава немецкого правительства уже упоминал о продолжении активных консультаций с американской стороной. Прямая трансляция заседания велась на официальном сайте парламента ФРГ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Берлин анонсировали эпизодическое развертывание американских ракет средней дальности на немецкой территории с 2026 года.

В мае текущего года власти ФРГ возобновили попытки закупки крылатых ракет Tomahawk.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил активный диалог с США по вопросу поставок данного вооружения.