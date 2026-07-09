Италия выслала двух военных атташе российского посольства

Tекст: Елизавета Шишкова

Решение о высылке двух военных атташе российского посольства в Риме принято после ареста подозреваемых в шпионаже, передает РИА «Новости». Дипломаты обязаны покинуть территорию Италии в течение трех дней.

«Правительство Италии приняло решение выслать двух военных атташе российского посольства в Италии», – сообщил глава МИД и вице-премьер Антонио Таяни. Он уточнил, что сотрудники российского диппредставительства должны уехать из страны в трехдневный срок.

Ранее карабинеры задержали двух человек по обвинению в деятельности якобы в интересах России, еще у пяти фигурантов прошли обыски. В деле фигурируют четверо действующих военнослужащих, основные подозреваемые числятся сотрудниками разведывательных служб на пенсии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянские власти задержали двух бывших сотрудников спецслужб по подозрению в передаче секретной информации представителю российского посольства.

В августе 2025 года временного поверенного в делах Италии Джованни Скопу в МИД России вызвали из-за антироссийской кампании в итальянских СМИ и реакции Рима на позицию Москвы.

В январе 2024 года суд присяжных в Риме отправил в тюрьму на 20 лет итальянского военного Вальтера Биота, обвиненного в шпионаже в пользу России.