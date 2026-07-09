Мировые цены на нефть начали снижаться

Нефть подешевела на 1% после заявлений Трампа о сделке с Ираном

Tекст: Мария Иванова

В четверг днем мировые цены на нефть снизились примерно на 1% после роста на предыдущей сессии, передает РИА «Новости».

Трейдеры оценивают слова президента США Дональда Трампа о том, что Иран хочет заключить сделку с Соединенными Штатами.

По состоянию на 11.54 цена сентябрьских фьючерсов на марку Brent опустилась на 1,06% до 77,19 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на WTI подешевели на 1,01%, составив 72,78 доллара. Днем ранее стоимость Brent выросла на 5,2%, превысив 79 долларов, а WTI прибавила 4,37%, перешагнув отметку в 75 долларов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что представители Ирана недавно выходили на связь и выразили желание заключить сделку. При этом он добавил, что прекращение огня больше не действует. «Вероятность того, что следующим шагом станет деэскалация, это именно то, что сейчас не дает ценам на нефть существенно вырасти», – отметил главный аналитик KCM Тим Уотерер.

Эксперты ожидают, что в течение следующего месяца марка Brent будет торговаться в диапазоне 75–85 долларов за баррель с умеренной тенденцией к росту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

Экономист Игорь Юшков назвал нынешнюю эскалацию результатом лоббистских усилий западных энергетических компаний.

Месяцем ранее американский лидер подписал с исламской республикой меморандум о взаимопонимании для завершения конфликта.