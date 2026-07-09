Эксперт указал на недостатки мультибрендовых ПВЗ

Сопредседатель Союза защиты прав потребителей Егармин: У мультибрендовых ПВЗ нет преимуществ

Tекст: Татьяна Косолапова

Заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов сообщил, что в связи с тем, что российский рынок пунктов выдачи заказов (ПВЗ) насытился, фокус сместится на повышение качества услуг и объединение форматов. По его словам, отрасль будет развивать мультибрендовые точки, что освободит малые помещения для других форматов торговли, а собственников ПВЗ подтолкнет занимать крупные коммерческие площади, в том числе в торговых центрах.



«С позиции потребителей, которые мне ближе, я, честно говоря, не нахожу каких-либо преимуществ мультибрендовых пунктов выдачи. Скорее наоборот. Если такое произойдет, то легко предположить худший сценарий. Это такой ларек, из которого выдаются все заказы со всех площадок. Тут легко потеряться каким-либо преимуществам логистики или менеджмента отдельно взятых игроков», – говорит Егармин.

Более того, не стоит ожидать и снижения цен на товары на маркетплейсах, потому что этому нет экономических причин. Улучшение сервиса тоже вряд ли будет, ведь за все (отношение к клиенту, обращение с товаром на складе, его сохранность и целостность и так далее) ответственность будет нести ПВЗ, а не конкретная компания-маркетплейс. Он подчеркивает, что маркетплейсы улучшают и исправляют ошибки владельца определенной площадки для того, чтобы повысить свою конкурентность. В результате при переходе на мультибрендовые ПВЗ все преимущества и недостатки будут «размазываться» на всех, кто имеет представительство на точке.

«Будут ли переезжать в торговые центры пункты выдачи или нет, это зависит не от мнения чиновников и не от прогноза. Это определяется сугубо экономическим смыслом. Если в сумме фактов эффективности работы этого пункта выдачи, то есть спрос на заказы, которые там выдаются, поток клиентов, будет говорить о том, что выгодно открыть в торговом центре, значит его откроют в торговом центре. Если будет говорить, что открыть его где-то за углом в соседнем доме, значит откроют именно там. Но здравый смысл подсказывает, что именно за углом в соседнем доме, то есть в шаговой доступности, это и есть то, что ожидают потребители от сервиса», – считает эксперт.

Собеседник подчеркивает, что большинство торговых центров находятся в отдалении от жилых массивов, а значит априори неудобны для посещения. Как правило, из пунктов выдачи люди выходят с пакетами, коробками, потому важно, чтобы их расположение было вблизи от дома. И вряд ли эта позиция удобства в дальнейшем как-то поменяется.

«Думаю, что мультибрендовость неинтересна и владельцам маркетплейсов. В такой точке выдачи трудно сохранить какую-то корпоративную концепцию, привычное оформление, выделить такую точку, чтобы создать из нее центр притяжения и воронку маркетинговых программ. Но все же быть тому или не быть, определит рынок и конкретные условия существования этого всего», – рассуждает Егармин.

По его словам, конечный потребитель будет определять не сложное сочетание маркетинговых и нормативных актов, а реальное удобство использования того или иного формата. Если в результате объединения получится так, что мультибрендовый формат будет удобен, потребители, обратят на него внимание. Если формат персональных пунктов выдачи будет для людей привычнее, то они останутся там.

Ранее ecom-специалист, генеральный директор компании-импортера «Деливери» Дмитрий Сидоркин в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, как остановить круговорот возвратов на маркетплейсе. Он также отметил, что чаще всего продавцы случайно отправляют не такой товар, как ожидает покупатель, и за свои ошибки сами же расплачиваются.