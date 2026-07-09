В частном доме в Таганроге нашли убитыми трех человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Трагедия произошла в доме на улице 1-я Котельная, там обнаружили тела двух женщин и мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

На них нашли повреждения, свидетельствующие о криминальном характере смерти.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что подозреваемый покинул место преступления на автомобиле. Уголовное дело завели по статье «Убийство двух и более лиц».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле полиция объявила в розыск предполагаемого убийцу супружеской пары из Таганрога.

Неделей ранее после убийства мужчины и женщины в Тульской области злоумышленник скрылся с места преступления.

В феврале суд в Саратовской области арестовал обвиняемого в тройном убийстве местных жителей.