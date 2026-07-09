Politico: Макрон рискует утратить оборонное наследие Франции

Tекст: Мария Иванова

Президент Франции Эммануэль Макрон незаметно покинул свой последний саммит НАТО, что символизирует угрозу его оборонному наследию из-за бюджетных проблем и перспективы прихода к власти крайне правых, пишет Politico.

За почти десять лет руководства страной он превратил Париж в ведущую силу альянса, разместив войска на границе с Россией и призывая Европу к большей независимости от США.

«Саммит ясно показал, что европейцы вкладывают все больше средств и предпринимают все больше действий для своей защиты. Я, например, выступаю за это уже девять лет», – заявил Макрон журналистам по итогам мероприятия. Однако его достижения, включающие рост военных расходов и планы по подключению европейских стран к французским силам ядерного сдерживания, могут оказаться под угрозой.

Лидер крайне правых Марин Ле Пен, лидирующая в опросах, уже дала понять, что в случае победы намерена существенно сократить участие Франции в НАТО и Евросоюзе. В мае она пообещала вывести страну из объединенного командования альянса, повторив шаг генерала Шарля де Голля 1966 года, и переориентировать блок на борьбу с радикальным исламизмом.

Кроме того, будущему президенту придется решать проблему ухудшения государственных финансов. К 2030 году Париж планирует тратить на оборону чуть более 2,5% ВВП, что далеко от цели НАТО в 3,5% к 2035 году. При государственном долге свыше 115% ВВП найти дополнительные средства будет крайне сложно. Тем временем Германия стремительно наращивает военный бюджет, который в следующем году должен достичь 109,7 млрд евро против 63,3 млрд евро у Франции к 2027 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ядерный арсенал Франции вырос до 370 боеголовок.

Власти Норвегии ранее согласились разместить на своей территории французские стратегические боеприпасы.