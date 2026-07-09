Президент Венгрии отказался подписывать закон о собственной отставке

Президент Венгрии Шуйок отклонил поправку к конституции о своем отстранении

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Венгрии Тамаш Шуйок отклонил предложенную правительством и одобренную парламентом поправку к основному закону, которая предполагала его отстранение от должности, сообщает ТАСС.

В пресс-службе дворца Шандора пояснили, что глава государства считает инициативу противоречащей принципам верховенства закона и разделения властей.

«Ситуация, при которой действующий президент республики отстраняется от должности по сугубо политическим мотивам, является уникальной для Европы. Причем процедура эта явно подогнана под конкретное лицо и включена в заключительные положения поправки к основному закону, что является явным нарушением гарантий, обеспечивающих автономию института президентства», – говорится в официальном заявлении.

Пока неизвестно, какие дальнейшие действия предпримет Шуйок. Он может вернуть законопроект в парламент на доработку, однако партия премьер-министра Петера Мадьяра «Тиса» располагает достаточным большинством для преодоления вето. Альтернативным вариантом для президента остается обращение в Конституционный суд для правовой оценки документа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венгрии Тамаш Шуйок отказался уходить в отставку по требованию нового премьер-министра Петера Мадьяра.

Правящая партия запустила процедуру досрочного смещения главы государства.

Глава правительства анонсировал принятие специальной поправки к действующей конституции для отстранения лидера страны от должности.