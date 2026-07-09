Трамп поставил военное присутствие в Европе в зависимость от статуса Гренландии

Bloomberg: Трамп пригрозил сократить войска США из-за Гренландии

Tекст: Мария Иванова

Президент Соединенных Штатов пока не принял окончательного решения о численности контингента, передает Bloomberg.

«Я еще не принял окончательного решения», – заявил глава государства журналистам на борту самолета по пути с саммита НАТО в Анкаре.

Политик отметил, что многое будет зависеть от ситуации вокруг Гренландии и Ирана. Он выразил надежду на заключение выгодной сделки по датскому острову. Партнеры по альянсу серьезно обеспокоены возможным ослаблением гарантий коллективной безопасности.

В настоящее время Вашингтон содержит в Европе около 80 тыс. военнослужащих. Пентагон проводит шестимесячный пересмотр расстановки сил на фоне энергетического шока и продолжающейся пятый год спецоперации на Украине. Ранее военное ведомство уже отменило будущие развертывания бронетанковых бригад.

Европейские страны пытаются убедить Вашингтон в своей надежности, анонсируя оборонные контракты на миллиарды долларов. Трамп напомнил, что ранее союзники отказывались помогать американской стороне в иранском конфликте, но теперь изменили свою позицию.

Накануне президент США назвал исторической глупостью возврат Гренландии Дании.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен категорически отвергла возможность продажи острова.

Датские и гренландские переговорщики на секретной встрече в Вашингтоне отказались уступать суверенитет над этой территорией.