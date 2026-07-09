Пентагон потребовал от стран Латинской Америки увеличить военные бюджеты

США призвали страны Латинской Америки повысить оборонные расходы до 3.5% ВВП

Tекст: Мария Иванова

Департамент обороны США оказывает давление на латиноамериканские государства, призывая их увеличить оборонные бюджеты до 3.5% ВВП, сообщает Bloomberg. В настоящее время некоторые страны региона тратят на эти цели менее 1%, что вызывает серьезную обеспокоенность Вашингтона.

Заместитель министра обороны США Элбридж Колби обратился к участникам международной конференции в Куско. «Крайне важно, чтобы вы больше инвестировали в собственную оборону», – подчеркнул американский чиновник, указав на растущие угрозы. По его словам, текущий уровень финансирования армий нарушает здравый смысл.

Администрация Дональда Трампа придерживается жесткого военизированного подхода к региону. Ранее Вашингтон провел операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе, а также пригрозил вмешательством в Мексику из-за активности наркокартелей. Кроме того, США активно восстанавливают военное присутствие в Панаме.

Представители Пентагона отмечают, что средние расходы региона на уровне 1.2% или 1.3% ВВП недостаточны перед лицом крупных угроз. Уходящий министр обороны Перу Амадео Флорес Карканьо добавил, что ключевыми приоритетами остаются борьба с преступностью и подготовка к природным катаклизмам, таким как феномен Эль-Ниньо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подтвердил планы атаковать наркокартели на территории Латинской Америки.

Соединенные Штаты запланировали значительное усиление военного присутствия в странах этого региона.

Ранее для борьбы с преступными группировками Пентагон направил в Карибский бассейн атомную подлодку и четыре тысячи военных.