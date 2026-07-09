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    9 июля 2026, 10:35 • Новости дня

    В НАТО подготовили план перераспределения американских военных в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    План НАТО по постепенному перераспределению американских сил в Европе уже готов, а европейские союзники смогут компенсировать вывод ключевых сил США без ущерба для сдерживания, заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

    Представители альянса и Вашингтон полностью скоординировали действия по вопросу передислокации войск, передает РИА «Новости». Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне подчеркнул, что речь идет не о выводе контингента, а о его направлении в другие регионы.

    «План уже готов», – отметил офицер в интервью Euractiv. Он добавил, что европейские государства способны компенсировать этот процесс без ущерба для общей безопасности.

    Дополнительно адмирал назвал главной преградой для быстрого перевооружения стран объединения затянутые бюрократические процедуры. По его словам, процессы закупки и допуска техники занимают долгие годы, что совершенно не отвечает темпам современных конфликтов.

    Для решения проблемы глава комитета предложил ввести систему взаимного признания сертификации вооружений. Это позволит избежать повторных длительных согласований при передаче техники между участниками альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил начало вывода части американских войск из Европы.

    На фоне планов Вашингтона глава альянса подчеркнул необходимость масштабной перестройки структуры военно-политического блока.

    В свою очередь адмирал Джузеппе Каво Драгоне перечислил требующие скорейшего замещения европейцами военные мощности США.

    7 июля 2026, 00:23 • Новости дня
    Стубб назвал причину поддержки странами НАТО ударов вглубь России

    Стубб заявил FT о поддержке ударов вглубь России ради переговоров

    Стубб назвал причину поддержки странами НАТО ударов вглубь России
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Финляндии Александ Стубб рассказал о всеобщем одобрении в НАТО ударов вглубь России, главная цель которых – «заставить Москву сесть за стол переговоров».

    Лидеры стран НАТО поддерживают активизацию ударов беспилотников ВСУ в глубь России в рамках усилий по возвращению Москвы за стол переговоров, заявил президент Финляндии в интервью Financial Times (FT).

    «Я думаю, что [все лидеры НАТО] понимают, почему Украина это делает. Все считают, что нам нужно продолжать усиливать давление», – заявил Стубб в интервью накануне саммита лидеров НАТО в Анкаре.

    На саммите НАТО будет обсуждаться поддержка Украины. При этом Стубб добавил, что Киев находится в «лучшем» положении с начала войны, а атаки ВСУ были направлены на то, чтобы «заставить» Москву прекратить боевые действия.

    «Когда война становится личной <...> российское население отвернется от нее. Это дает нам возможность вернуться за стол переговоров, чего, я думаю, мы все отчаянно хотим», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинские военные атаковали гражданские объекты в 20 отдаленных регионах России. В июне лидеры стран «Большой семерки» договорились передать Киеву дополнительные средства поражения большой дальности. Сергей Лавров усомнился в достоверности публикаций о согласии США на атаки вглубь России.

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    9 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    Мирошник цитатой из «12 стульев» высмеял оружейные подарки Эрдогана

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский дипломат Родион Мирошник с иронией отреагировал на необычные подарки турецкого лидера европейским политикам, вспомнив известную фразу из романа «12 стульев».

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в Telegram-канале прокомментировал информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил лидерам стран Евросоюза пистолеты.

    «Придется отстреливаться… Я дам вам парабеллум», – написал Мирошник, процитировав знаменитый роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

    Дипломат также задался вопросом о скрытом смысле такого жеста. Он иронично предположил, что раздача револьверов лидерам государств НАТО может быть своеобразным способом турецкого лидера завершить глобальные конфликты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил европейским политикам боевые пистолеты после саммита НАТО в Анкаре.

    Перед началом этого мероприятия Кремль пообещал внимательно отслеживать поступающую из Турции информацию.

    В прошлом году премьер-министр Польши Дональд Туск оказался под угрозой тюремного заключения из-за незадекларированного дорогого подарка от турецкого лидера.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    8 июля 2026, 10:55 • Новости дня
    Politico: Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза

    Politico сообщило о конфликте НАТО и ЕК из-за финансирования ВПК

    Politico: Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные планы Североатлантического альянса по совместному производству оружия натолкнулись на стремление Брюсселя финансировать исключительно собственные оборонные предприятия.

    Инициатива генерального секретаря альянса Марка Рютте по развитию трансатлантического военно-промышленного комплекса вызвала разногласия с руководством Евросоюза, пишет Politico.

    На саммите в Анкаре было объявлено о новых оборонных контрактах на сумму более 54 млрд долларов.

    «Мир увидит, как промышленность Северной Америки и Европы работает рука об руку, вместе внедряя инновации и развивая возможности следующего поколения», – заявил Рютте. Он подчеркнул важность сохранения тесных связей с американскими производителями.

    Европейская комиссия выделяет сотни миллиардов евро на поощрение внутренней военной промышленности, жестко ограничивая участие внешних игроков. Программа кредитования на сумму 150 млрд евро допускает долю иностранных компонентов не более 35%. В долгосрочном бюджете блока на оборону заложен 131 млрд евро со схожими строгими ограничениями.

    Представители европейских структур настаивают, что средства налогоплательщиков должны получать местные компании. Американские корпорации в ответ усилили лоббистскую деятельность и пытаются перенести часть производственных мощностей на территорию европейских государств по лицензионным соглашениям.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Великобритания, Франция и Германия запустили инициативу НАТО стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного оружия без привлечения США.

    Великобритания и Германия запланировали создание высокоточной ударной системы с радиусом действия свыше 2 тыс. километров.

    Главы оборонных ведомств двух стран договорились о начале совместной разработки нового оружия.

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    7 июля 2026, 13:43 • Новости дня
    Лавров заявил о неизбежном поражении НАТО из-за тотальной милитаризации
    Лавров заявил о неизбежном поражении НАТО из-за тотальной милитаризации
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бесконтрольное наращивание военного потенциала западными странами в попытке достичь глобального доминирования неминуемо приведет блок к провалу на фоне упадка европейской экономики, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Постоянное желание Североатлантического альянса наращивать вооружения в конечном итоге обернется провалом, передает РИА «Новости».

    «Если они хотят до предела милитаризироваться, когда-то это все закончится просто поражением в их гонке за собственным превосходством», – заявил министр иностранных дел Сергей Лавров журналистам в Аддис-Абебе.

    Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на тяжелое положение европейской экономики, особенно выделив спад в Германии. По его словам, текущий кризис уже невозможно скрыть от общественности.

    Дипломат добавил, что социальная сфера в странах Европы испытывает серьезные трудности, а выплаты населению сокращаются. При этом гражданский бизнес вынужден массово переносить производство в США, где созданы более комфортные условия для работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании переговоров для прикрытия экспансии НАТО.

    Ранее министр сообщил о попытках Североатлантического альянса навязать собственные правила безопасности на всем евразийском континенте.

    В свою очередь журналист Александр Христофору призвал серьезно воспринимать слова российского дипломата о быстрой милитаризации западного военного блока.

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    8 июля 2026, 08:58 • Новости дня
    НАТО намерено признать Россию долгосрочной угрозой
    НАТО намерено признать Россию долгосрочной угрозой
    @ GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В итоговой декларации саммита Североатлантического альянса в Анкаре участники намерены зафиксировать статус России как долгосрочной угрозы, заявил генсек военного блока Марк Рютте.

    «Ожидаю, что сегодня страны-члены снова вместе признают, что Россия представляет для территории НАТО угрозу в долгосрочной перспективе», – указал генсек, передает ТАСС.

    Кроме того, на встрече в турецкой столице будут даны обещания о дальнейшем содействии киевскому режиму. Союзники, как отметил Рютте, планируют вновь заявить о намерении продолжать оказывать поддержку Украине.

    Ранее Рютте жаловался на бессонницу из-за мыслей о российской угрозе.

    В конце июня политик называл Москву главной долгосрочной проблемой для западного блока.

    Перед саммитом в Анкаре страны НАТО не согласовали долгосрочные обязательства по военной поддержке Киева на 2027 год.

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    9 июля 2026, 05:35 • Новости дня
    Эрдоган на прощание подарил лидерам ЕС пистолеты с боевыми патронами
    Эрдоган на прощание подарил лидерам ЕС пистолеты с боевыми патронами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Турции Тайип Эрдоган сделал прощальный подарок европейским политикам после саммита НАТО в Анкаре, вручив им оружие с боевыми патронами.

    Эрдоган преподнес председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и другим лидерам ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Команда службы безопасности главы Евросовета сразу же изъяла подаренное оружие для проведения проверки. Европейские чиновники отметили, что такие подарки не соответствуют строгим ограничениям Бельгии. В связи с этим Кошта и фон дер Ляйен вряд ли смогут хранить пистолеты лично.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и его нидерландский коллега Роб Йеттен также получили аналогичные презенты от турецкого лидера. Политики заявили, что оставят оружие перед отправкой домой, чтобы специалисты сделали его небоеспособным в целях безопасности.

    В прошлом году премьер-министру Польши Дональду Туску пригрозили тюрьмой из-за дорогого подарка от Эрдогана.

    В 2024 году Эрдоган прислал подарок президенту России Владимиру Путину ко дню рождения.

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    7 июля 2026, 10:43 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев заявил о крахе экономики Финляндии

    Дмитриев связал рекордную безработицу в Финляндии с разрывом отношений с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высокий уровень безработицы в Финляндии вызван разрывом с Россией, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Рекордные показатели безработицы в Финляндии обусловлены разрушением двусторонних отношений с Россией, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Социальная цена Финляндии за разжигание войны и разрыв связей с Россией президентом Александром Стуббом: безработица в мае выросла до 12,7%, что является самым высоким значением с мая 1998 года и самым высоким уровнем в ЕС. Уровень безработицы среди молодежи достиг 37,8% (+10% в год)! Стубб говорит, а Финляндия расплачивается, пока ее экономика рушится», – отметил глава РФПИ.

    Отношения между странами значительно ухудшились после вступления Финляндии в НАТО. Москва неоднократно называла этот шаг бессмысленным для национальных интересов Хельсинки, отмечает РИА «Новости».

    Кроме того, финские власти закрыли границу, обвинив Россию в отправке просителей убежища. Российская сторона отвергла эти утверждения, указав на двойные стандарты Запада. По словам посла России в Хельсинки Павла Кузнецова, двусторонние связи полностью разрушены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Хельсинки Павел Кузнецов сравнил экономическую ситуацию в Финляндии с кризисом девяностых годов.

    Министерство внутренних дел республики подготовило законопроект о продлении ограничений на пересечение границы.

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    9 июля 2026, 13:57 • Новости дня
    NYT: На саммите НАТО в Анкаре Трамп занимался шоу, а европейцы – делами

    NYT сообщила о расколе на саммите НАТО в Анкаре

    NYT: На саммите НАТО в Анкаре Трамп занимался шоу, а европейцы – делами
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вопреки резкой критике президента США, европейские участники завершившегося в Анкаре саммита сосредоточились на укреплении обороны, заключив новые оружейные контракты на 50 млрд долларов, отмечают СМИ.

    Прошедший саммит НАТО в Анкаре продемонстрировал двойственную природу нынешнего альянса, пишет The New York Times.

    Президент США «занимался шоу»: он активно критиковал союзников, обвиняя их в нелояльности и недостаточных военных расходах, а также принял решение о новых авиаударах по Ирану.

    Европейские лидеры, по большей части, проигнорировали выпады американского президента, сосредоточившись на практических шагах.

    «Это действительно история двух саммитов», – заявил Иэн Лессер, научный сотрудник Германского фонда Маршалла в Брюсселе. По его словам, на фоне претензий Трампа проходила традиционная работа альянса, направленная на увеличение финансирования, коллективную оборону и поддержку Украины.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что союзники заключили сделки на поставку вооружений на сумму 50 млрд долларов и договорились инвестировать 27 млрд евро в развитие инфраструктуры на восточном фланге альянса.

    Несмотря на попытки Рютте продемонстрировать Трампу рост европейских оборонных расходов на 1,2 трлн долларов, напряженность сохранилась. Эксперты отмечают, что Европа все больше осознает необходимость самостоятельного обеспечения безопасности и наращивания военного потенциала, пока Вашингтон концентрируется на противостоянии с Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп потребовал от Европы большего уважения и увеличения оборонных расходов.

    Североатлантический альянс подготовил для американского лидера презентацию новейших военных проектов на миллиарды долларов.

    Руководство военного блока решило задвинуть украинский вопрос на второй план ради спокойствия главы Белого дома.

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    8 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Саммит НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой альянсу
    Саммит НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой альянсу
    @ Hussein Malla/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Итоговая декларация встречи Североатлантического альянса официально закрепила за Москвой статус главной опасности для стран евро-атлантического сообщества.

    Представители стран военного блока согласовали общую декларацию по итогам прошедшего в Анкаре саммита, передает ТАСС.

    В официальном заявлении подчеркивается статус Москвы как серьезного вызова для всего евро-атлантического сообщества. «Чтобы противостоять долгосрочной угрозе, которую Россия представляет евро-атлантической безопасности и стабильности, а также сохраняющейся угрозе терроризма, союзники выполняют обязательства, взятые на себя на саммите в Гааге», – говорится в итоговом документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заранее ожидал признания России долгосрочной угрозой. Неделей ранее глава альянса пожаловался на бессонницу из-за мыслей о российской опасности.

    Турецкая пресса назвала саммит в Анкаре решающим для оценки рисков эскалации.

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    8 июля 2026, 07:45 • Новости дня
    На саммите НАТО подписали оружейные контракты на 50 млрд долларов
    На саммите НАТО подписали оружейные контракты на 50 млрд долларов
    @ Hussein Malla/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Анкаре в рамках форума Североатлантического альянса заключены соглашения о поставках вооружений и реализации совместных проектов на десятки миллиардов долларов, пишут турецкие СМИ.

    Во время саммита военного блока в столице Турции стороны были подписаны контракты на сумму не менее 50 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Turkiye.

    Новые соглашения касаются закупок систем противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов.

    Кроме того, контракты предполагают реализацию различных совместных проектов в сфере создания современных вооружений и боевой техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Североатлантический альянс подготовил презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов.

    Нидерланды и Украина договорились о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов на саммите НАТО.

    В мае генсек организации Марк Рютте предложил европейским союзникам нарастить производство вооружений.

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    7 июля 2026, 12:11 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте заявил о выделении 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    Генсек НАТО Рютте заявил о выделении 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    @ GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие пять лет Североатлантический альянс направит свыше 40 млрд долларов на разработку и внедрение систем защиты от беспилотников, сообщил генсек НАТО Марк Рютте.

    Генеральный секретарь организации Марк Рютте выступил на саммите НАТО в турецкой Анкаре, подчеркнув важность противодействия современным воздушным угрозам, передает Bloomberg.

    «Альянс создает надежную систему защиты от беспилотников», – заявил он.

    Рютте также уточнил масштабные финансовые планы военного блока на ближайшие годы. По его словам, страны-союзники инвестируют более 40 млрд долларов в развитие возможностей по борьбе с дронами в течение следующих пяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс инициировал новые проекты по производству американских вооружений в Европе.

    Командование военного блока запланировало интеграцию беспилотников в войска к середине 2026 года.

    Ранее Марк Рютте назвал нецелесообразным уничтожение дешевых дронов дорогостоящими ракетами.

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    7 июля 2026, 11:22 • Новости дня
    Турция заявила о центральной роли в безопасности Европы

    Турция: Европейскую безопасность нельзя сводить лишь к интересам Евросоюза

    Турция заявила о центральной роли в безопасности Европы
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что европейскую безопасность нельзя сводить исключительно к Европейскому союзу, поскольку она требует более целостного подхода. В этой связи он подчеркнул центральную роль Турции.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на мероприятии Центра стратегических исследований в Анкаре, передает Anadolu.

    «Европейскую безопасность нельзя сводить исключительно к Европейскому союзу, поскольку она требует более целостного подхода», – подчеркнул дипломат.

    Глава ведомства отметил необходимость выработки долгосрочного видения для НАТО. По его словам, разногласия между США и Европой не приведут к кризису, а участие Дональда Трампа в саммите альянса крайне важно для урегулирования проблем.

    Турция поддерживает суверенитет Украины, однако для стабильности в регионе необходимо сохранять открытые дипломатические каналы с Россией, уверен министр. Он также добавил, что обладающие мощной оборонной промышленностью Анкара и Британия являются естественными участниками европейской системы безопасности.

    Европейским странам следует взять на себя больше ответственности и не воспринимать призывы Вашингтона к справедливому распределению нагрузки как угрозу, резюмировал Фидан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан назвал личные связи лидеров США и Турции спасением для Североатлантического альянса.

    Глава Пентагона Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите континента.

    В июне турецкий министр подчеркнул важность совместных усилий Анкары и Москвы для безопасности в Черном море.

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    9 июля 2026, 09:26 • Новости дня
    Адмирал НАТО Драгоне сообщил о замене американского оружия в Европе
    Адмирал НАТО Драгоне сообщил о замене американского оружия в Европе
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европе предстоит заменить ряд ключевых военных возможностей США, включая самолеты-заправщики, средства радиоэлектронной борьбы, разведки, высокоточные средства поражения большой дальности, а также системы противовоздушной и противоракетной обороны по мере сокращения Штатами военного вклада в альянс, заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

    Председатель Военного комитета Североатлантического альянса Джузеппе Каво Драгоне перечислил требующие замещения военные мощности, передает РИА «Новости». По словам американского адмирала, союзникам придется самостоятельно развивать средства радиоэлектронной борьбы и высокоточные комплексы поражения большой дальности.

    «Мы говорим о дозаправке самолетов в воздухе, радиоэлектронной борьбе, разведке, наблюдении, глубоких высокоточных ударах и интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне», – подчеркнул высокопоставленный военный.

    При этом Драгоне посоветовал не копировать полностью военный потенциал Вашингтона. Он рекомендовал модернизировать традиционные вооружения и активнее вкладывать средства в недорогие беспилотники.

    Ранее журнал Spiegel сообщал о планах американской стороны существенно урезать вклад в структуру командования силами партнеров. Кроме того, издание Bild писало об отказе Пентагона предоставлять современные разведывательные дроны и самолеты-заправщики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите континента.

    Вашингтон отказался передавать Североатлантическому альянсу крупную авианосную ударную группу и стратегические бомбардировщики.

    Американское руководство подготовило масштабный план сокращения военного присутствия в Европе.

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    7 июля 2026, 10:36 • Новости дня
    В НАТО объявили о создании собственного воздушного флота

    В НАТО анонсировали закупку 12 самолетов Airbus и пяти беспилотников Triton

    В НАТО объявили о создании собственного воздушного флота
    @ IMAGO/Michael Bihmayer/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс сформирует новую авиационную группировку, включающую 12 транспортников и заправщиков, а также пять высотных разведывательных дронов.

    О планах альянса рассказал генеральный секретарь Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности в Анкаре, передает ТАСС.

    «Сегодня ряд стран НАТО объявил о закупке десятков самолетов Airbus в рамках многонациональной инициативы по созданию флота из 12 самолетов – заправщиков и самолетов дальней транспортной авиации», – сообщил Рютте.

    Помимо этого, организация получит пять многофункциональных беспилотных аппаратов MQ-4C Triton производства американской компании Northrop Grumman. Генсек отметил, что эти дроны способны долгое время находиться на большой высоте и собирать необходимые разведывательные данные.

    Подписание контрактов позволит создать новые рабочие места как в Европе, так и в США. При этом конкретные сроки готовности авиации и беспилотников к выполнению поставленных задач пока не называются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне руководство ЕС и Североатлантического альянса объявило о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

    В мае три натовских самолета-заправщика Airbus A330-243MRTT приблизились к границам России у Калининградской области.

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    7 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Страны НАТО собрались представить Трампу миллиардные контракты

    Associated Press: НАТО представит Трампу в Анкаре многомиллиардные контракты

    Страны НАТО собрались представить Трампу миллиардные контракты
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс подготовил презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов, чтобы продемонстрировать президенту США готовность инвестировать в реальную боевую мощь.

    Руководство военного блока намерено доказать американскому лидеру свою эффективность, передает Associated Press. На стартующем в Анкаре саммите планируется масштабная презентация многомиллиардных сделок с западными оборонными компаниями.

    «Мы объявим о новых контрактах на десятки миллиардов, которые обеспечат нас важнейшим оборудованием, необходимым для сдерживания и защиты», – заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    Ожидается, что среди проектов будет замена полувекового парка самолетов наблюдения AWACS. Часть инициатив профинансируют за счет льготных оборонных кредитов Евросоюза.

    Однако Дональд Трамп ранее дал понять, что Вашингтону нужны не деньги союзников, а их преданность. Президент США остался разочарован отказом европейских партнеров присоединиться к военной операции против Ирана.

    Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Белый дом не возобновлять продажу истребителей F-35 Турции. Политик опасается, что поставки боевой авиации Анкаре подорвут позиции израильских ВВС и нарушат баланс сил на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте запланировал удержать США в альянсе за счет новых оборонных контрактов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о завершении эпохи европейского военного аутсорсинга.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал личную дружбу Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана спасением для военного блока.

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