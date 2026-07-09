В НАТО подготовили план перераспределения американских военных в Европе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Представители альянса и Вашингтон полностью скоординировали действия по вопросу передислокации войск, передает РИА «Новости». Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне подчеркнул, что речь идет не о выводе контингента, а о его направлении в другие регионы.

«План уже готов», – отметил офицер в интервью Euractiv. Он добавил, что европейские государства способны компенсировать этот процесс без ущерба для общей безопасности.

Дополнительно адмирал назвал главной преградой для быстрого перевооружения стран объединения затянутые бюрократические процедуры. По его словам, процессы закупки и допуска техники занимают долгие годы, что совершенно не отвечает темпам современных конфликтов.

Для решения проблемы глава комитета предложил ввести систему взаимного признания сертификации вооружений. Это позволит избежать повторных длительных согласований при передаче техники между участниками альянса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил начало вывода части американских войск из Европы.

На фоне планов Вашингтона глава альянса подчеркнул необходимость масштабной перестройки структуры военно-политического блока.

В свою очередь адмирал Джузеппе Каво Драгоне перечислил требующие скорейшего замещения европейцами военные мощности США.