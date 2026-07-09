В Москве 150 пар заключили браки на III Всероссийском свадебном фестивале

Церемония бракосочетания стала центральным событием праздничных мероприятий. В торжественной обстановке молодожены обменялись кольцами и поставили подписи в актах, а также получили памятные подарки – именные тарелки.

«Мы находимся в Национальном центре «Россия», который создан по распоряжению нашего президента Владимира Владимировича Путина. Благодаря ему мы собрались здесь, и все пространство отдано только вам. III Всероссийский свадебный фестиваль – уникальное событие, аналогов которому нет в мире. И это возможно только в нашей стране», – сказала генеральный директор центра Наталья Виртуозова.

Начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева сообщила, что в этот день в столице поженились более тысячи пар. Кульминацией праздника стали выступления известных артистов, включая певца Мота и концерт симфонического оркестра.

Особым моментом церемонии стало поздравление для жениха Руслана Вишнякова от его лучшего друга и сослуживца, выполняющего задачи по защите Родины.

К фестивалю также присоединились филиалы центра во Владивостоке, Красноярске и Ханты-Мансийске, где поженились еще 36 пар.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве стартовал третий Всероссийский свадебный фестиваль с участием 186 пар. Президент Владимир Путин направил приветственное послание участникам торжественного мероприятия.