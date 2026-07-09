ПВО Бахрейна перехватила серию воздушных атак Ирана

Минобороны Бахрейна сообщило об отражении серии иранских воздушных атак

Tекст: Мария Иванова

Вооруженные силы Бахрейна отразили серию воздушных ударов, сообщает РИА «Новости». В заявлении министерства обороны королевства подчеркивается успешная работа систем ПВО.

«Системы ПВО сил обороны Бахрейна сегодня утром, в четверг 9 июля 2026 года, отразили, перехватили и уничтожили ряд вероломных иранских воздушных атак», – указано в официальном сообщении ведомства.

Эскалация напряженности в регионе произошла после того, как в ночь на среду американские военные нанесли масштабные удары по 90 объектам в Иране. Центральное командование ВС США подтвердило проведение операции.

В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Иранские военные отчитались об ударах по двум американским объектам в Кувейте и двум в Бахрейне, обвинив Вашингтон в срыве договоренностей о прекращении огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли массированные удары примерно по 90 иранским целям.

Атака США на юг Ирана привела к 14 жертвам.

Корпус стражей исламской революции в ответ атаковал военные базы Соединенных Штатов в Кувейте и Бахрейне.