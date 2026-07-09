Оператор аэропортов Греции заявил о нежизнеспособности системы погранконтроля ЕС

Глава Fraport Greece призвал изменить систему погранконтроля ЕС

Tекст: Мария Иванова

Недавно запущенная европейская система пограничного контроля Entry/Exit System не жизнеспособна и требует кардинального пересмотра, заявил руководитель компании Fraport Greece, управляющей 14 греческими аэропортами, Александр Зинелл.

По словам топ-менеджера, из-за нововведений путешественники вынуждены стоять в длинных очередях. В результате многие не успевают пройти контроль, и самолеты улетают без них. В аэропортах даже установили специальные шатры, чтобы пассажиры не ожидали проверки под палящим солнцем на перроне, передает РИА «Новости».

«Необходима новая версия, обновление и, вероятно, реконфигурация, чтобы позволить людям регистрироваться до полета, до посадки в самолет, до прибытия в аэропорт», – подчеркнул Зинелл.

Еврокомиссия пока отказывается приостанавливать действие системы. Entry/Exit System была создана для замены ручных штампов цифровой регистрацией на внешних границах Шенгенской зоны. Она касается всех въезжающих из стран, не входящих в ЕС, включая транзитных пассажиров и деловых путешественников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз перенес старт системы онлайн-авторизации ETIAS на 2027 год из-за сбоев пограничного контроля.

Представители европейской авиаотрасли попросили временно отменить проверки пассажиров в период летних пиковых нагрузок.

Новая электронная система спровоцировала серьезные трудности с многочасовыми очередями в аэропортах стран Шенгенского соглашения.