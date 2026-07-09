КСИР сообщил о разгроме поддерживаемых США террористов в Иране

Военные Ирана уничтожили подготовленные США и Израилем группировки боевиков

Tекст: Мария Иванова

Иранские военные провели превентивную операцию, в результате которой были уничтожены базы боевиков на юго-востоке и северо-западе страны. Об этом сообщил командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Карами, передает РИА «Новости».

«Американо-сионистский враг полностью подготовил террористические группировки на юго-востоке и северо-западе Ирана для атаки на страну. КСИР и армия, действуя плечом к плечу, разгромили позиции этих группировок в ходе превентивной операции», – заявил военачальник.

Подробности о численности ликвидированных боевиков и точных местах проведения операции пока не раскрываются.

Ранее в четверг сообщалось, что атака США на юг Ирана привела к 14 жертвам.

МИД Ирана предупредил о наказании за содействие ударам США.

Иранские беспилотники атаковали американские комплексы Patriot в Кувейте.