Овечкин отсудил у соседа в США компенсацию за затопленную квартиру

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российский спортсмен судебную тяжбу в США, он пытался взыскать порядка 2,5 млн рублей на ремонт у соседа, который затопил его апартаменты, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Конфликт начался еще весной 2019 года. Жилец сверху неправильно подключил слив кухонной мойки, из-за чего вода стала регулярно затапливать вентиляцию и нижние этажи. Спортсмен обнаружил сильный потоп и испорченную мебель только осенью 2020 года, когда приехал на отдых.

Изначально недвижимость площадью 180 квадратных метров в комплексе Jade Beach обошлась россиянину в 1,9 млн долларов. После ремонта он начал сдавать жилье за 10,5 тыс. долларов в месяц и подал иск к виновнику на 30 тыс. долларов.

Судебные разбирательства длились около трех лет. Из-за плотного графика хоккеисту приходилось участвовать в некоторых заседаниях по видеосвязи. В итоге стороны пошли на мировую, и дело было официально закрыто.

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