Атака США на юг Ирана привела к 14 жертвам

Минздрав Ирана сообщил о гибели 14 человек из-за американских ударов

Tекст: Мария Иванова

Представитель министерства здравоохранения исламской республики Хосейн Керманпур подтвердил данные о пострадавших, передает РИА «Новости». Американские силы нанесли серию ударов по южным регионам государства.

«В то время как действовал режим прекращения огня, США 8 и 9 июля 2026 года подвергли атакам пять провинций Ирана. Атакам, которые оставили после себя 14 погибших и 78 раненых», – подчеркнул глава пресс-службы ведомства на своей официальной странице в соцсети.

В четверг МИД Ирана предупредил о наказании за содействие ударам США.

Иранские беспилотники атаковали американские комплексы Patriot в Кувейте.

Позднее президент США сообщил, что представители Ирана недавно связывались с США и хотят заключить сделку.