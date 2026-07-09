Иранские беспилотники атаковали американские комплексы Patriot в Кувейте.

Подразделения иранских вооруженных сил осуществили серию атак по военной инфраструктуре Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».
Целями стали зенитные ракетные комплексы в Кувейте и топливные резервуары в Бахрейне.
«Около часа назад армия Ирана в продолжение атак по американским базам в регионе - системы Patriot в Кувейте, спутниковая антенна (пункт раннего предупреждения) в Катаре и хранилища топлива террористической армии США в Бахрейне стали целями массированной атаки БПЛА армии», – сообщила пресс-служба армии Исламской Республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции объявил об ответной военной операции против американских баз в Кувейте и Бахрейне.
Иранские ударные беспилотники поразили позиции военнослужащих США на территории базы Шейх-Иса.
Накануне американские военные объекты в порту Сальман также подверглись массированному обстрелу.