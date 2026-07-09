Иранские беспилотники атаковали американские комплексы Patriot в Кувейте.

Движение в Ормузском проливе практически остановилось после ударов США

Bloomberg: движение в Ормузском проливе остановилось после ударов США

Tекст: Мария Иванова

О критической ситуации на важнейшем морском маршруте передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Bloomberg.

«В четверг движение через Ормузский пролив практически остановилось после того, как США второй день подряд нанесли удар по Ирану, а хрупкое перемирие между двумя сторонами стало выглядеть все более шатким», – отмечает издание.

Заметная активность наблюдалась лишь на одобренном Тегераном северном маршруте, тогда как поддерживаемый Вашингтоном путь вдоль побережья Омана пустовал. Среди крупных судов аналитики заметили только иранский контейнеровоз и находящийся под американскими санкциями супертанкер. При этом часть кораблей могла отключить транспондеры из-за угрозы безопасности.

В среду пролив пересекли всего 14 коммерческих судов, что стало антирекордом с 18 июня. Для сравнения, в конце прошлого месяца среднесуточный показатель достигал 34 проходов, а максимальный трафик составлял 59 танкеров. Во время активных боевых действий этот показатель обычно опускается ниже 20 единиц.

В Оманском заливе также зафиксировали признаки работы систем радиоэлектронной борьбы. Аппаратура некоторых кораблей показывала скорость более 55 километров в час, что говорит об активации защиты от беспилотников.

После ударов посольство Ирана заявило о нарушении США двустороннего меморандума.

Накануне президент США заявил, что соглашение о прекращении огня с иранской стороной больше не действует.

При этом в четверг он сообщил о желании Ирана заключить сделку с США



