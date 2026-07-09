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    9 июля 2026, 09:30 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе снизились

    Биржевые цены на газ в Европе опустились до 568 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг утром биржевые котировки на газ в Европе продемонстрировали снижение на 1,8%, достигнув отметки в 568 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром снижаются на 1,8%, примерно до 568 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 584,3 доллара. По состоянию на 9.02 мск показатель составлял 568,3 доллара.

    Ранее президент США сообщил, что представители Ирана связывались с американской стороной и хотят заключить сделку. В среду он заявил: «В переговорах с Ираном больше нет смысла». На фоне этих заявлений цена нефти Brent превысила 79 долларов за баррель, а стоимость газа достигала 584,6 доллара за тысячу кубометров.

    Рост цен на газ в Европе начался 2 марта после ударов США и Израиля по Ирану. Максимального значения в 853,7 доллара они достигли 19 марта из-за сокращения производства СПГ Катаром. В марте средние цены выросли почти на 60% по сравнению с февралем, в апреле снизились на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне вновь упали на 6%.

    В начале июня биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

    8 июля 2026, 11:45 • Новости дня
    Газпром заявил о сохранении поставок газа в Турцию после атаки Украины на «Голубой поток»
    Газпром заявил о сохранении поставок газа в Турцию после атаки Украины на «Голубой поток»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне вечером объекты экспортной магистрали «Голубого потока» подверглись налету дронов, однако благодаря оперативным мерам транзит газа турецким потребителям не пострадал, сообщил Газпром.

    Инцидент на компрессорной станции «Краснодарская» произошел 7 июля в 19.51, сообщает Газпром. Этот инфраструктурный объект является важнейшим звеном в цепочке экспорта энергоносителей по газопроводу «Голубой поток».

    «Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию», – подчеркнули в компании.

    В настоящее время технические специалисты устраняют повреждения, полученные станцией после удара беспилотников. Оперативные действия профильных служб позволили предотвратить остановку транзита, прокачка голубого топлива продолжается в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле компания «Газпром» сообщила об атаке беспилотников на компрессорную станцию «Русская».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте интенсивности ударов украинских дронов по береговым объектам газопроводов.

    В феврале Владимир Путин поручил усилить антитеррористическую защищенность энергетической инфраструктуры страны.

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    8 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Сикорский посоветовал Буданову сдерживать эмоции
    Сикорский посоветовал Буданову сдерживать эмоции
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о возможной эскалации отношений между Варшавой и Киевом, призвав украинскую сторону к сдержанности.

    Выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре, глава польского МИД сообщил, что обсудил высказывания Буданова с министром иностранных дел Украины, передает ТАСС.

    «Вчера я обсуждал это заявление [Буданова] с главой МИД Украины. Мне кажется, что лучше сдержать эмоции, ведь именно Украина нуждается в поддержке Запада, а Польша уже очень многое для нее сделала», — заявил Сикорский.

    Поводом для комментария стали слова Буданова, который ранее в интервью украинским СМИ заявил, что Киев не намерен принимать ультиматумы Варшавы. Кроме того, он выразил мнение, что пик противостояния между двумя странами еще впереди, а инициатором нового витка напряженности станет польская сторона.

    Отношения Польши и Украины обострились в июне после решения Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). В Польше участников УПА считают ответственными за массовые убийства польского населения во время Волынской резни 1943 года.

    После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. В ответ ряд украинских чиновников отказались от польских государственных наград, аналогичное решение приняли и трое бывших президентов Украины. Позднее часть польских граждан также вернула ранее полученные украинские награды.

    На фоне дипломатического конфликта Зеленский отказался участвовать в международной конференции по восстановлению Украины, прошедшей в Гданьске 25–26 июня, а также объявил о создании «пантеона украинских героев». Впоследствии Верховная рада приняла закон о «национальном пантеоне», предусматривающий возможность перезахоронения участников УПА.

    Напомним, Буданов предрек неизбежное обострение отношений между Киевом и Варшавой к 11 июля.

    Глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий назвал несостоятельными попытки украинского чиновника переложить вину за дипломатический кризис на польскую сторону.

    Месяцем ранее Буданов отказался от врученного ему Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей».

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    8 июля 2026, 20:22 • Новости дня
    Эстония вручила ноту российскому послу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Таллин выразил протест Москве, обвинив российскую сторону в распространении ложных сведений об Эстонии и других странах Прибалтики.

    Эстонское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста, передает РИА «Новости». Дипломаты обвинили Москву в дезинформационной кампании против стран Балтии.

    «Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ... Министерство передало дипломатическую ноту, касающуюся продолжающегося распространения дезинформации об Эстонии и других странах Прибалтики», – говорится в официальном заявлении ведомства. При этом конкретных примеров ложных сведений Таллин не привел.

    Глава эстонского МИД Маргус Цахкна подчеркнул, что республика не давала разрешения на использование своей территории и воздушного пространства для атак на Россию. Аналогичные заявления ранее делали власти Латвии и Литвы.

    В свою очередь, помощник президента России Николай Патрушев ранее отмечал, что соседние государства фактически соучаствуют в атаках украинских беспилотников в Балтийском регионе. По его словам, сложные маршруты полетов дронов требуют согласования с руководством стран, над которыми они проходят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин предупредил страны Прибалтики о рисках предоставления территорий для враждебных действий.

    Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна назвал падение украинских беспилотников на территорию НАТО необходимой ценой конфликта. В мае эстонское оборонное ведомство уведомило Киев о незаконности полетов над своей территорией.

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    8 июля 2026, 10:55 • Новости дня
    Politico: Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза

    Politico сообщило о конфликте НАТО и ЕК из-за финансирования ВПК

    Politico: Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные планы Североатлантического альянса по совместному производству оружия натолкнулись на стремление Брюсселя финансировать исключительно собственные оборонные предприятия.

    Инициатива генерального секретаря альянса Марка Рютте по развитию трансатлантического военно-промышленного комплекса вызвала разногласия с руководством Евросоюза, пишет Politico.

    На саммите в Анкаре было объявлено о новых оборонных контрактах на сумму более 54 млрд долларов.

    «Мир увидит, как промышленность Северной Америки и Европы работает рука об руку, вместе внедряя инновации и развивая возможности следующего поколения», – заявил Рютте. Он подчеркнул важность сохранения тесных связей с американскими производителями.

    Европейская комиссия выделяет сотни миллиардов евро на поощрение внутренней военной промышленности, жестко ограничивая участие внешних игроков. Программа кредитования на сумму 150 млрд евро допускает долю иностранных компонентов не более 35%. В долгосрочном бюджете блока на оборону заложен 131 млрд евро со схожими строгими ограничениями.

    Представители европейских структур настаивают, что средства налогоплательщиков должны получать местные компании. Американские корпорации в ответ усилили лоббистскую деятельность и пытаются перенести часть производственных мощностей на территорию европейских государств по лицензионным соглашениям.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Великобритания, Франция и Германия запустили инициативу НАТО стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного оружия без привлечения США.

    Великобритания и Германия запланировали создание высокоточной ударной системы с радиусом действия свыше 2 тыс. километров.

    Главы оборонных ведомств двух стран договорились о начале совместной разработки нового оружия.

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    9 июля 2026, 05:35 • Новости дня
    Эрдоган на прощание подарил лидерам ЕС пистолеты с боевыми патронами
    Эрдоган на прощание подарил лидерам ЕС пистолеты с боевыми патронами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Турции Тайип Эрдоган сделал прощальный подарок европейским политикам после саммита НАТО в Анкаре, вручив им оружие с боевыми патронами.

    Эрдоган преподнес председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и другим лидерам ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Команда службы безопасности главы Евросовета сразу же изъяла подаренное оружие для проведения проверки. Европейские чиновники отметили, что такие подарки не соответствуют строгим ограничениям Бельгии. В связи с этим Кошта и фон дер Ляйен вряд ли смогут хранить пистолеты лично.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и его нидерландский коллега Роб Йеттен также получили аналогичные презенты от турецкого лидера. Политики заявили, что оставят оружие перед отправкой домой, чтобы специалисты сделали его небоеспособным в целях безопасности.

    В прошлом году премьер-министру Польши Дональду Туску пригрозили тюрьмой из-за дорогого подарка от Эрдогана.

    В 2024 году Эрдоган прислал подарок президенту России Владимиру Путину ко дню рождения.

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    8 июля 2026, 14:04 • Новости дня
    Экономист допустил новую блокаду Ормузского пролива

    Экономист Юшков: Эскалация между США и Ираном выгодна американским энергогигантам

    Экономист допустил новую блокаду Ормузского пролива
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Нынешняя эскалация между США и Ираном может быть результатом лоббистских усилий западных энергетических компаний. Им невыгодно, чтобы иранская нефть выходила на мировой рынок, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Дональд Трамп заявил о конце перемирия с Тегераном и назвал переговоры бессмысленными. Рынки нефти и газа отреагировали молниеносным ростом.

    «В конце июня США разрешили экспорт нефти из Ирана и юридически зафиксировали это, выдав генеральную лицензию на производство и продажу иранских энергоресурсов. Тегеран со своей стороны разблокировал Ормузский пролив, хотя и настаивал на том, чтобы суда проходили только по согласованному с ним маршруту», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Сейчас же наблюдается «откат»: стороны перешли от пряников к кнутам, продолжил собеседник. «Так, Вашингтон уже отозвал генлицензию. Не исключаю, что Штаты могут начать физически блокировать экспорт нефти из Ирана – то есть фактически захватывать танкеры. В ответ Исламская республика, вероятно, перекроет вновь Ормуз. Такой сценарий подталкивает цены на энергоресурсы вверх на мировых рынках», – пояснил аналитик, отметив, что в котировки закладывается возможный дефицит нефти и газа.

    По мнению Юшкова, нынешняя эскалация между США и Ираном может быть результатом лоббистских усилий и Израиля, и энергетических компаний. «Дело в том, что американским и в целом западным предприятиям невыгодно, чтобы иранская нефть выходила на мировой рынок. От этого они недополучают выгоду, потому что топливо дешевеет, а их проекты страдают», – уточнил экономист.

    Как прогнозирует эксперт, дальнейшая ситуация на рынках будет зависеть от того, вернутся ли стороны к диалогу. «Я думаю, что происходящее – элемент переговоров, попытка надавить на своего оппонента, обмен некими сигналами, но все же не разрыв контактов», – заключил Юшков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Он назвал иранское руководство «кучкой отбросов», а также «больными», жестокими и опасными людьми. «Мы говорим им: идите и занимайтесь своими похоронными делами, а вместо этого они вчера начали обстреливать корабли ракетами», – сказал американский лидер.

    По его словам, в переговорах с Тегераном нет смысла. «Мне кажется, на этом все закончилось. Я больше не хочу с ними иметь дело», – добавил глава Белого дома. В то же время Трамп отметил, что не против, если его команда продолжит попытки урегулирования. «Они могут продолжать переговоры. Но мне кажется, что это пустая трата времени», – отметил президент США.

    Рынки нефти и газа отреагировали молниеносным ростом на заявление Трампа. Стоимость сентябрьских контрактов на североморскую смесь выросла на 6,53%, передает РИА «Новости». К полудню по московскому времени показатель зафиксировался на уровне 79 долларов за баррель. Одновременно с этим подорожали августовские фьючерсы на американскую легкую нефть WTI. Их цена также увеличилась на 6,53%, достигнув отметки 75,03 доллара.

    Биржевая стоимость голубого топлива в среду также ускорила рост, поднявшись выше отметки в 580 долларов за тысячу кубометров. Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего распределительного центра TTF открыли торги у отметки в 571 доллар. Ближе к полудню по московскому времени цены достигли 580,5 доллара, прибавив более 5% к расчетной стоимости предыдущего торгового дня.

    Ранее США и Иран обменялись ударами. Политолог Владимир Сажин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил возобновление масштабных ударов американских и израильских сил по Исламской республике.

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    8 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Bloomberg: Европа потратит 50 млрд долларов на дальнобойное оружие без США

    Bloomberg: Британия, Франция и ФРГ создадут дальнобойные ракеты без США

    Bloomberg: Европа потратит 50 млрд долларов на дальнобойное оружие без США
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны выделят 50 млрд долларов на инициативу НАТО по разработке систем дальнего радиуса действия, способных поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. километров.

    Великобритания, Франция и Германия запустили инициативу НАТО стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного оружия без привлечения США, передает Bloomberg.

    В течение следующего десятилетия эти страны совместно с другими европейскими союзниками будут создавать ударные системы с высокой точностью. Программа объединит существующие проекты, включая британо-германский пакт о высокоточном ударе и ракету Stratus.

    Сейчас в Европе есть только два типа дальнобойного оружия: немецкие Taurus и британо-французские Storm Shadow/SCALP с дальностью до 500 километров. Однако их запасы истощились из-за поставок на Украину. Нехватка таких систем давно вызывает беспокойство в НАТО, особенно после того, как Дональд Трамп отменил размещение ракет Tomahawk в ФРГ.

    «Эта инициатива под руководством Великобритании позволит нам активизировать наше сотрудничество, объединив европейских союзников, чтобы гарантировать, что НАТО останется в безопасности на долгие годы», – заявил уходящий премьер-министр Британии Кир Стармер.

    Неясно, однако, как этот проект согласуется с Европейским подходом к дальним ударам (ELSA), запущенным два года назад.

    Кроме того, страны НАТО заключили промышленные сделки на 54 млрд долларов, из которых 26 млрд пойдут на комплексную противовоздушную и противоракетную оборону. Британия также курирует программу Brakestop по созданию дешевых аналогов Storm Shadow для Украины без американских компонентов. При этом на прошлой неделе Лондон объявил о присоединении к американской программе высокоточных ударных ракет, что обеспечит британскую армию сверхзвуковым баллистическим оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания и Германия запланировали создание высокоточной ударной системы с радиусом действия свыше 2 тыс. километров.

    Главы оборонных ведомств двух стран договорились о начале совместной разработки нового оружия.

    Двумя годами ранее министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши подписали декларацию о намерениях по созданию высокоточных дальнобойных ракет.


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    9 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    Россиянка погибла от теплового удара на юге Испании

    Жившая в Севилье россиянка скончалась из-за аномальной жары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвой экстремальных температур в испанской Андалусии стала 59-летняя уроженка России, которая долгое время находилась под палящим солнцем.

    Уроженка России умерла на юге Испании в результате теплового удара. Трагический инцидент произошел в автономном сообществе Андалусия, передает ТАСС.

    По данным регионального департамента здравоохранения, это уже четвертый случай гибели людей от высоких температур с начала текущего периода жары на юге страны.

    «Погибшая – 59-летняя женщина, родившаяся в России и проживавшая в Севилье с 2014 года», – уточнили местные власти. Отмечается, что смертельный исход наступил после длительного пребывания на улице в условиях экстремального зноя.

    Синоптики прогнозировали, что 9 июля воздух в Севилье прогреется до 36 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, июньский зной в Испании унес жизни порядка 900 человек. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о гибели более 1,3 тыс. жителей Европы за одну неделю.

    Еще до прихода календарного лета от аномальной жары в Испании погиб 101 человек.

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    8 июля 2026, 11:57 • Новости дня
    Заявления Трампа об Иране спровоцировали скачок цен на газ

    Стоимость газа в Европе превысила 580 долларов на фоне заявлений Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки европейских газовых фьючерсов продемонстрировали резкий рост на 5% после жестких высказываний американского лидера о прекращении перемирия с Тегераном.

    Биржевая стоимость голубого топлива в среду ускорила рост, поднявшись выше отметки в 580 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».  Положительная динамика на лондонской бирже ICE зафиксирована после слов президента США Дональда Трампа об отмене режима прекращения огня с Ираном.

    Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего распределительного центра TTF открыли торги у отметки в 571 доллар. Ближе к полудню по московскому времени цены достигли 580,5 доллара, прибавив более 5% к расчетной стоимости предыдущего торгового дня.

    Ранее американский лидер высказал мнение, что соглашение с ближневосточной республикой больше не действует. «В переговорах с Ираном больше нет смысла», – заявил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном взаимном прекращении огня.

    Позже иранская сторона отказалась от участия во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами.

    Утром 8 июля стоимость природного газа на европейских биржах приблизилась к отметке 567 долларов за тысячу кубометров.

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    8 июля 2026, 11:55 • Новости дня
    Турция отреагировала на атаку беспилотников на газопровод «Голубой поток»

    Власти Турции начали проверку информации об атаке на «Голубой поток»

    Tекст: Мария Иванова

    Налет дронов на компрессорную станцию «Краснодарская», обеспечивающую работу экспортной газовой магистрали «Голубой поток», стал предметом пристального внимания турецких властей.

    Правительство Турции в настоящий момент анализирует данные об инциденте на объектах магистрали, передает РИА «Новости».

    Ранее представители российской энергетической компании подтвердили факт нападения на инфраструктуру трубопровода.

    Уточняется, что целью налета стала станция «Краснодарская». Этот объект играет ключевую роль в обеспечении экспортных поставок топлива.

    «Мы изучаем поступающую информацию», – прокомментировал ситуацию источник в правительственных кругах. Дальнейшие шаги профильных ведомств будут зависеть от результатов начатой проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Газпром» весной отразила атаки беспилотников на инфраструктуру газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». Турецкое правительство внимательно изучило информацию об ударах по объектам «Турецкого потока».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал постоянно информировать Анкару об угрозах для черноморских трубопроводов.

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    8 июля 2026, 15:14 • Новости дня
    ЕК подала в суд на Францию, Испанию, Ирландию и Нидерланды

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия обратилась в Суд ЕС с жалобой на несколько государств за неисполнение требований европейского законодательства.

    «Сегодня Европейская комиссия приняла решение передать дела Ирландии, Испании, Франции и Нидерландов в Суд Европейского союза в связи с тем, что эти страны не уведомили Комиссию о мерах по переносу в национальное законодательство положений Директивы NIS2 о безопасности сетевых и информационных систем», – говорится в заявлении ведомства, передает РИА «Новости».

    В Брюсселе подчеркнули, что новые правила призваны усилить защиту киберпространства. Директива устанавливает строгие стандарты для организаций в 18 критически важных секторах экономики, среди которых энергетика, здравоохранение, транспорт и государственное управление.

    Государства Евросоюза были обязаны интегрировать положения документа в свои национальные законы еще в 2024 году. Большинство стран успешно выполнили требование, однако четыре упомянутых государства до сих пор не отчитались о завершении процесса адаптации правовой базы.

    Ранее Еврокомиссия призвала готовиться к новым угрозам кибервойны из-за развития искусственного интеллекта.

    Евросоюз создал собственную базу данных уязвимостей в киберпространстве для снижения зависимости от США.

    До этого европейский регулятор обвинил компании Meta (признана экстремистской в России) и TikTok в нарушении цифровых норм объединения.

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    7 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Навроцкий решил лишить правительство права на передачу оружия Украине

    Навроцкий решил лишить кабмин страны права на передачу оружия Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Польши Навроцкий захотел лишить кабмин прав на передачу оружия Украине, он намерен внести законодательную инициативу, чтобы лично взять на себя полную ответственность за отправку военной техники Киеву.

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о желании отнять у правительства полномочия по передаче вооружения на Украину, передает РИА «Новости». По его словам, обсуждения подобных вопросов с премьер-министром Дональдом Туском и генсеком НАТО Марком Рютте часто проходят безрезультатно.

    «Я внесу законодательную инициативу и с удовольствием возьму на себя полную ответственность за передачу техники», – написал Навроцкий в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ), обращаясь к министру национальной обороны Владиславу Косиняку-Камышу.

    Ранее вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак сообщил, что Варшава передала Киеву ракеты для ЗРК Patriot, купленные для собственной системы ПВО. Кроме того, глава бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач отмечал, что Польша уступила Украине свою очередь на покупку этих ракет в США.

    По данным Минобороны страны, в 2022-2023 годах Польша направила Киеву вооружение на 15 млрд злотых (около 4 млрд долларов). С 2024 года объем помощи составил 1,55 млрд злотых, или 412 млн долларов. Россия неоднократно подчеркивала, что поставки западного оружия лишь затягивают конфликт и не способствуют переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак заподозрил правительство в тайной передаче Украине ракет Patriot.

    После этого министерство обороны страны анонсировало публикацию засекреченных данных о военных поставках Киеву. Вскоре глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш обнародовал статистику отправленного украинской армии вооружения.

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    7 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Нидерланды и Украина договорились о совместном производстве БПЛА

    Амстердам и Киев подписали соглашение о совместном производстве дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Амстердам и Киев договорились о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов, документ был подписан на полях саммита Североатлантического альянса.

    Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен сообщил о новом этапе партнерства с Киевом, передает ТАСС. «Во время саммита НАТО Владимир Зеленский и я подписали соглашение по беспилотникам в присутствии министра иностранных дел Тома Берендсена и министра обороны Дилан Йешильгёз-Зегериус», – отметил политик.

    Политик добавил, что документ создает базу для масштабного и системного взаимодействия двух стран в сфере создания дронов. Амстердам рассматривает поставки беспилотных аппаратов как одно из ключевых направлений военной поддержки украинской армии.

    Весной власти Нидерландов направили 248 млн евро на выпуск дронов для нужд ВСУ на мощностях обеих стран. В начале лета королевство анонсировало выделение еще 250 млн евро для приобретения аппаратов у местных оборонных предприятий.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что иностранная поддержка не изменит ситуацию на линии соприкосновения. Дипломат отмечала, что западная техника будет планомерно уничтожаться российскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России назвало эскалацией решение Гааги о совместном с Киевом производстве боевых беспилотников. В июне власти Нидерландов дополнительно направили 500 млн евро для обеспечения украинской армии военной техникой. Чуть ранее Украина заключила аналогичный договор о партнерстве в области беспилотных систем с Латвией.

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    9 июля 2026, 21:28 • Новости дня
    Поляки начали устраивать украинцам проверку «на Бандеру»
    Поляки начали устраивать украинцам проверку «на Бандеру»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские активисты начали устраивать украинцам проверки «на Бандеру» – первый такой инцидент произошел в Познани.

    Как сообщает польский телеканал TVP World, трое мужчин пришли в офис украинской организации, где стали расспрашивать находившихся там украинцев об их отношении к Степану Бандере и Роману Шухевичу. Кроме того, они обвиняли Украину во враждебности и снимали происходящее на видео.

    После произошедшего польская прокуратура возбудила уголовное дело по статьям о клевете и унижении достоинства.

    Глава МВД Польши заявил, что власти не намерены допускать проявлений ненависти. По его словам, полиция продолжит жестко реагировать на подобные инциденты.

    Ранее украинские беженцы накануне Дня памяти жертв Волынской резни расклеили в Польше плакаты с портретами Степана Бандеры. Вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак также  сообщил о проведении украинцами антипольской информационной кампании в интернете.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал курс Киева на героизацию главы ОУН (организация признана экстремистской и запрещена в России) угрозой для европейских перспектив страны.

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    9 июля 2026, 19:44 • Новости дня
    ЕС решил пересмотреть предоставление убежища военнообязанным украинцам
    ЕС решил пересмотреть предоставление убежища военнообязанным украинцам
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз рассматривает возможность ограничить предоставление убежища военнообязанным гражданам Украины, заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. По его словам, такое решение может быть связано с нехваткой личного состава у Киева.

    «Украинские власти сами заявили, что им нужны все их людские ресурсы», – приводит слова Игоря Таро портал Delfi, передает РИА «Новости».

    Ранее еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер сообщил, что Европейская комиссия намерена пересмотреть механизм приема украинских беженцев. Изменения могут коснуться мужчин призывного возраста, которые будут обращаться за защитой в странах ЕС в будущем.

    При этом, как отмечал Брюннер, украинцев, которые уже получили временную защиту на территории Евросоюза, лишать этого статуса не планируется.

    В настоящее время временную защиту в странах Евросоюза получили около 4,4 млн граждан Украины. Возможные изменения будут распространяться только на новых заявителей, если соответствующие меры будут утверждены.

    Ранее Еврокомиссия предложила исключить мужчин призывного возраста из механизма приема украинских беженцев.

    Власти Польши одобрили идею лишения статуса временной защиты подлежащих мобилизации граждан.

    Правительство Нидерландов изменило процедуру оценки запросов на убежище от украинцев.

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