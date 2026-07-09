Постпред Ульянов назвал разбавление урана в Иране рабочей опцией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил перспективы работы с ядерными материалами, передает РИА «Новости».

«В принципе разбавление иранского урана на территории Ирана – это нормальная опция, вполне работоспособная. Но опять-таки для этого должно быть согласие двух сторон», – сказал он.

Дипломат напомнил, что подобный сценарий прописан в Исламабадском меморандуме о взаимопонимании. При этом степень проработки данной возможности остается неясной. Американская администрация уже запросила у конгресса дополнительные 672 млн долларов на вывоз ядерных материалов с иранской территории в Соединенные Штаты.

Ульянов добавил, что планы Вашингтона слабо сочетаются с идеей разбавления на месте, поэтому окончательная ясность появится лишь в ходе предстоящих переговоров. Месяцем ранее Иран и США подписали соглашение о завершении военного конфликта и снятии морской блокады.

Тегеран взял на себя обязательство отказаться от создания ядерного оружия. Ожидается, что этот вопрос урегулируют отдельным договором, обсуждение которого займет 60 дней и должно привести к отмене антииранских санкций.