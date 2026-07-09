  • Новость часаРоссия передала в ОЗХО данные о применении химоружия Киевом
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Львов отказался идти на войну с Россией
    Поляки начали устраивать украинцам проверку «на Бандеру»
    Комик Слепаков заочно арестован и объявлен в розыск
    Макаревич призвал Израиль перестать «бегать по пустыне с автоматами»
    Лавров сообщил об утрате доверия России к позиции Запада по Украине
    Газпром спрогнозировал дефицит газа в европейских хранилищах к зиме
    Разорвавшая флаг УПА евродепутат потребовала остановить вступление Украины в ЕС
    «АвтоВАЗ» запустил продажи новых версий Lada Vesta и Aura
    Минздрав решил изменить правила обезболивания при лечении зубов
    9 июля 2026, 08:31 • Новости дня

    Трамп сообщил о желании Ирана заключить сделку с США

    Трамп сообщил о желании Ирана заключить сделку с США
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Ирана недавно связывались с США и хотят заключить сделку.

    Президент Соединенных Штатов заявил, что иранские представители недавно выходили на связь с американским руководством, передает РИА «Новости». По словам политика, Тегеран выражает серьезную заинтересованность в дипломатическом урегулировании.

    «Они очень сильно хотят заключить сделку. Они недавно связывались», – подчеркнул американский лидер во время общения с представителями прессы. Трансляция выступления велась на официальном канале Белого дома.

    При этом глава государства выразил сомнения относительно целесообразности подписания нового договора. Политик признался, что пока не принял окончательного решения о том, стоит ли идти на соглашение с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Позже Тегеран согласился на проведение бессрочных ядерных инспекций.

    Однако накануне американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня.

    9 июля 2026, 15:32 • Новости дня
    Иранская армия заявила о нанесении удара по кораблям США у Бахрейна

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские вооруженные силы атаковали несколькими крылатыми ракетами американские военные корабли у побережья Бахрейна, сообщило государственное телевидение Ирана.

    «Иранские силы обстреляли крылатыми ракетами американские корабли, дислоцированные у берегов Бахрейна», – заявил представитель иранской армии в эфире телеканала, передает ТАСС.

    Уточняется, что среди атакованных находился американский эсминец. Информации о возможных повреждениях или жертвах среди экипажей атакованных судов на данный момент не поступало.

    Ранее из-за атак США по городу Сирик на юге Ирана погибли три человека. В Иране при ударе США погибли трое военнослужащих КСИР.

    Иранский канал Al Alam сообщал, что США нанесли удар по районам у АЭС «Бушер».

    Комментарии (2)
    9 июля 2026, 09:32 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали американские комплексы Patriot в Кувейте

    Вооруженные силы Ирана атаковали американские системы Patriot и базы в Бахрейне

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись массированному налету иранских беспилотников, ударивших по зенитным комплексам в Кувейте и хранилищам топлива.

    Подразделения иранских вооруженных сил осуществили серию атак по военной инфраструктуре Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Целями стали зенитные ракетные комплексы в Кувейте и топливные резервуары в Бахрейне.

    «Около часа назад армия Ирана в продолжение атак по американским базам в регионе - системы Patriot в Кувейте, спутниковая антенна (пункт раннего предупреждения) в Катаре и хранилища топлива террористической армии США в Бахрейне стали целями массированной атаки БПЛА армии», – сообщила пресс-служба армии Исламской Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции объявил об ответной военной операции против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

    Иранские ударные беспилотники поразили позиции военнослужащих США на территории базы Шейх-Иса.

    Накануне американские военные объекты в порту Сальман также подверглись массированному обстрелу.

    Комментарии (4)
    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    Комментарии (2)
    9 июля 2026, 08:46 • Новости дня
    Responsible Statecraft сообщило о провале плана Трампа по вооружению Киева
    Responsible Statecraft сообщило о провале плана Трампа по вооружению Киева
    @ REUTERS/Richard Chung

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытка президента США Дональда Трампа усилить украинскую систему ПВО за счет передачи лицензии на производство ракет Patriot может оказаться бесполезной и даже навредить самому Вашингтону, пишет издание Responsible Statecraft.

    Решение президента США передать Киеву лицензию на выпуск зенитных комплексов Patriot может навредить самому Вашингтону, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Responsible Statecraft.

    «Во-первых, украинцы не смогут построить их вовремя, чтобы это хоть как-то изменило ситуацию, а во-вторых, войну с Россией никогда не выиграть на поле боя», – указывается в публикации.

    Американские журналисты отмечают, что подобный шаг не решит проблему дефицита систем ПВО на Украине. При этом передача технологий облегчит геополитическим конкурентам доступ к секретной военной информации. Автор статьи предполагает, что Пентагон осознает эти риски и постарается максимально затянуть реализацию опасной инициативы.

    О возможной передаче лицензии американский лидер заявил на полях недавнего саммита НАТО в Анкаре. В свою очередь Москва неоднократно предупреждала о недопустимости накачивания Киева оружием. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, любые подобные военные грузы автоматически становятся законной целью для российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Белого дома сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    В середине июня американский лидер пообещал рассмотреть просьбу украинских властей о самостоятельном выпуске боеприпасов.

    При этом западные военные эксперты сочли отправку дополнительных систем ПВО на Украину абсолютно бесполезной.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 23:32 • Новости дня
    США возобновили удары по Ирану
    США возобновили удары по Ирану
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли новые удары по целям в Иране, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «По указанию верховного главнокомандующего силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары по Ирану, чтобы еще больше снизить его способность угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По данным иранского агентства Mehr, иранские системы противовоздушной обороны открыли огонь по вражеским целям в небе над портовым городом Бендер-Аббас на юге страны.

    Иранское агентство Fars передало сообщения о нескольких взрывах в городе Сирик на юге Ирана.

    Одновременно журналист издания Axios Барак Равид, ссылаясь на неназванного американского чиновника, заявил, что США расширили масштаб ударов, атаковав иранские радары и средства ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные минувшей ночью поразили более 80 целей в Иране высокоточными ударами для снижения его возможностей атаковать международное судоходство.

    Белый дом объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

    Комментарии (5)
    9 июля 2026, 06:07 • Новости дня
    Иран нанес удары по базам США в Кувейте и Бахрейне

    КСИР заявил об ударах Ирана по базам США в Кувейте и Бахрейне

    Иран нанес удары по базам США в Кувейте и Бахрейне
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции объявил об ответной военной операции против баз США в Кувейте и Бахрейне.

    «В первой фазе ответных карательных мер против американских нарушителей договоренностей морские и космические силы КСИР провели совместную операцию, поразив ключевую инфраструктуру с объекты на американских базах «Арифджан» и «Али ас-Салем» в Кувейте, базах «Аль-Джуффейр» и «Шейх-Иса» в Бахрейне, спустя несколько часов после того, как противник нанес удары по различным районам страны», – говорится в заявлении.

    КСИР предупредил американских военных, которых он назвал «детоубийственными», что в случае повторения актов агрессии ответная «сокрушительная» операция будет распространена на другие базы США в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что государства, предоставившие свои базы, территорию и инфраструктуру для ударов США по Ирану, не смогут избежать серьезных последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. В ночь на четверг США нанесли удары по Ирану.

    В Бахрейне после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Кувейт подвергся атаке ракет и беспилотников.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 03:38 • Новости дня
    Трамп не исключил согласия США закрыть небо над Украиной в рамках договоренности

    Tекст: Антон Антонов

    Во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности США закрыть небо над Украиной в качестве инструмента гарантий безопасности.

    «Если потребуется, да. Если мы придем к соглашению, <...> вы можете не думать о своих внутренних гарантиях безопасности. Если у нас будет сделка, значит, она будет», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он добавил, что «не придется беспокоиться» о возможной атаке России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году он не исключил патрулирование неба Украины самолетами НАТО.

    Трамп охарактеризовал украинские удары вглубь российской территории как эскалацию, которая, по его версии, может способствовать скорому завершению вооруженного конфликта.

    Он сообщил о передаче Украине лицензии на производство зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Комментарии (4)
    9 июля 2026, 05:09 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана Галибаф: Ормуз будет открыт только на условиях Ирана
    Спикер парламента Ирана Галибаф: Ормуз будет открыт только на условиях Ирана
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Ормузский пролив станет снова доступен для судоходства только при соблюдении условий Тегерана, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    После ударов США по Ирану Галибаф заявил: «Ормузский пролив будет снова открыт только на иранских условиях». Он подчеркнул, что пролив не будет функционировать на условиях давления со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Заявление прозвучало после того, как Иран нанес удары по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте.

    В КСИР уточнили, что операция стала ответом на удары США по Ирану в ночь на среду.

    В ночь на четверг США возобновили удары по Ирану.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 23:57 • Новости дня
    NourNews сообщило о подготовке Ирана к ударам по базам США на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделения Корпуса стражей исламской революции готовятся нанести масштабный ракетный и беспилотный удар по американским военным объектам на Ближнем Востоке, сообщили источники в военных кругах.

    По данным источников NourNews, атака начнется «в ближайшие минуты».

    Также сообщается, что атака США не нанесла ущерба атомной электростанции «Бушер», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

    Американские военные нанесли новые удары по целям в Иране.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 06:07 • Новости дня
    Трамп пояснил, что поменял самолет, чтобы удивить британских военных

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ходе возвращения из Турции поменял самолет в Британии, чтобы британские военные посмотрели на подаренный катарской стороной Boeing.

    «Нет, почему бы они были», – ответил Трамп на вопрос о том, были ли какие-либо опасения причиной того, что он поменял борт для вылета из Анкары, передает РИА «Новости».

    Политик пояснил, что использовал другой самолет, чтобы показать его военным Британии.

    Американский президент вылетел из турецкой столицы на старом борту, но на базе США в Британии сменил его.

    В прошлом году Катар подарил Трампу Boeing 747-8 стоимостью 400 млн долларов.

    Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что такой подарок считается «нормальным явлением между союзниками».

    Тогда же в Вашингтоне произошел скандал вокруг планов Трампа принять в подарок от Катара этот самолет.

    СМИ писали, что подаренный Boeing может создать серьезные проблемы с обеспечением безопасности американского президента.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 09:51 • Новости дня
    КСИР сообщил о разгроме поддерживаемых США террористов в Иране

    Военные Ирана уничтожили подготовленные США и Израилем группировки боевиков

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские вооруженные силы завершили масштабную операцию по ликвидации террористических ячеек, действовавших при поддержке иностранных спецслужб.

    Иранские военные провели превентивную операцию, в результате которой были уничтожены базы боевиков на юго-востоке и северо-западе страны. Об этом сообщил командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Карами, передает РИА «Новости».

    «Американо-сионистский враг полностью подготовил террористические группировки на юго-востоке и северо-западе Ирана для атаки на страну. КСИР и армия, действуя плечом к плечу, разгромили позиции этих группировок в ходе превентивной операции», – заявил военачальник.

    Подробности о численности ликвидированных боевиков и точных местах проведения операции пока не раскрываются.

    Ранее в четверг сообщалось, что атака США на юг Ирана привела к 14 жертвам.

    МИД Ирана предупредил о наказании за содействие ударам США.

    Иранские беспилотники атаковали американские комплексы Patriot в Кувейте.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 13:05 • Новости дня
    NYT: Новый самолет Трампа оказался хуже старого борта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый самолет президента США Дональда Трампа Air Force One, полученный в подарок от Катара, обладает меньшими возможностями по сравнению с прежним, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

    Подаренный Катаром президентский борт уступает старому самолету по техническому оснащению, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома прибыл в Турцию на новом лайнере, однако покинул Анкару на прежнем воздушном судне, а в Британии вновь пересел на подаренный борт.

    «Новый самолет не обладает всеми возможностями прежнего борта», – отмечает американское издание. Старый самолет, предположительно, был оборудован системой ослепления зенитных ракет, наличие которой на новом лайнере не подтверждено.

    Белый дом подчеркнул, что новый Air Force One оснащен передовыми протоколами безопасности для защиты президента. Примечательно, что после вылета старого борта из Анкары сервисы отслеживания временно потеряли его сигнал из-за отключенного транспондера, что является стандартной мерой предосторожности. Борты других мировых лидеров покидали Турцию с включенными передатчиками.

    Boeing 747-8 стоимостью 400 млн долларов был подарен Соединенным Штатам королевской семьей Катара в мае 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент объяснил смену борта желанием показать подаренный Катаром лайнер британским военным.

    В прошлом году Пентагон выделил почти миллиард долларов на ремонт этого самолета.

    Бывшие сотрудники американского военного ведомства предупреждали об огромных рисках для безопасности из-за спешки при вводе машины в эксплуатацию.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 09:02 • Новости дня
    Трамп заявил об «исправлении» Испании

    Трамп сообщил о согласии Испании выплатить значительные средства США

    Tекст: Мария Иванова

    Под угрозой полного прекращения двусторонней торговли испанские власти пошли на уступки Вашингтону, согласившись выделить крупную сумму денег, заявил президент США Дональд Трамп.

    Глава Белого дома отметил изменение позиции Мадрида после предупреждений о возможном разрыве торговых связей, передает РИА «Новости». Американский лидер подчеркнул, что европейская страна пошла на уступки и согласилась на финансовые выплаты.

    «Испания сегодня полностью восстановила свои позиции. Испания сегодня была очень щедра... Они согласились выплатить большое количество средств. И если бы они этого не сделали, мы бы даже не стали с ними разговаривать», – подчеркнул политик по возвращении с саммита НАТО в Анкаре.

    На какие конкретно цели будут направлены обещанные средства, президент США не пояснил. Ранее он называл Испанию «ужасным партнером» и грозил прекратить торговлю. Это произошло после того, как Мадрид оказался единственным членом Североатлантического альянса, отказавшимся взять обязательство по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американский лидер сообщил о нежелании продолжать двустороннее сотрудничество с Мадридом.

    Весной президент США возмутился нежеланием испанцев выделять средства на нужды Североатлантического альянса. После жесткого предупреждения о возможном разрыве экономических связей власти Испании решили поддержать американские войска.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 00:54 • Новости дня
    Белый дом назвал удары по Ирану возмездием за атаки против судов

    Tекст: Антон Антонов

    Удары США по Ирану стали «возмездием» за иранские атаки против судов, заявил Белый дом.

    Вашингтон пригрозил Ирану более жесткими мерами в случае повторения агрессивных действий против морских судов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    Американские военные нанесли новые удары по целям в Иране.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 08:11 • Новости дня
    МИД Ирана предупредил о наказании за содействие ударам США

    Глава МИД Ирана Багаи предупредил о наказании за содействие ударам США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны, предоставившие свои базы, территорию и инфраструктуру для ударов по Ирану, не смогут избежать серьезных последствий, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Государства, которые предоставили свои территории, военные базы и инфраструктуру для ударов по Ирану, столкнутся с серьезными последствиями, заявил официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Исмаил Багаи, передает РИА «Новости».

    «Те, которые предоставили свои территории, военные базы и инфраструктуру для обеспечения агрессии, не смогут уклониться от ответственности за свой вклад в неспровоцированную агрессию и ее тяжких последствий», – написал дипломат в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее иранское дипломатическое ведомство призвало страны Персидского залива предотвратить использование их территорий американскими войсками.

    До этого власти исламской республики уведомили государства Ближнего Востока о превращении баз США в законные цели.

    Корпус стражей исламской революции пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре иностранных военных объектов.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 10:54 • Новости дня
    США приготовились к многонедельному вооруженному конфликту с Ираном

    Axios: США приготовились к многонедельной войне с Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон готовится к длительному обмену ударами с Тегераном из-за контроля над Ормузским проливом после срыва шестидесятидневного перемирия.

    Белый дом рассматривает возможность многодневного или даже многонедельного вооруженного противостояния с Ираном, пишет Axios.

    Продолжительность и интенсивность новой кампании будут зависеть исключительно от дальнейших действий Тегерана, сообщили американские чиновники.

    «Мы собираемся немного ударить их, чтобы они поняли, что мы не шутим», – заявил один из представителей США. Конфликт, изначально направленный на ослабление ракетного и ядерного потенциала Ирана, перерос в борьбу за важнейший мировой энергетический маршрут – Ормузский пролив.

    В среду президент США заявил об окончании перемирия после атак на коммерческие суда. США нанесли удары по инфраструктуре внутри Ирана, на что Тегеран ответил атаками на американские базы в Кувейте и Бахрейне. Позже Трамп заявил о готовности к деэскалации, отметив, что иранские официальные лица звонили и хотят заключить сделку.

    Главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в нарушении обещаний и предупредил, что пролив откроется только на условиях Тегерана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, иначе американские военные продолжат отвечать на попытки его перекрыть.

    В ходе нового обострения американские военные поразили более 80 целей высокоточными боеприпасами.

    В ответ Тегеран атаковал военные объекты США в Бахрейне и Кувейте.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России ликвидировали командира вторгшихся в Курскую область «Ястребов»
    Лавров заявил о причастности украинских наемников к терроризму в Африке
    ЕС решил пересмотреть предоставление убежища военнообязанным украинцам
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    Пентагон профинансировал разработку лазерного оружия
    Набравший 300 баллов школьник раскрыл секрет подготовки к ЕГЭ без репетиторов
    В Германии очистили от граффити мемориальную плиту Пушкину