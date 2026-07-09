Трамп сообщил о желании Ирана заключить сделку с США

Президент Соединенных Штатов заявил, что иранские представители недавно выходили на связь с американским руководством, передает РИА «Новости». По словам политика, Тегеран выражает серьезную заинтересованность в дипломатическом урегулировании.
«Они очень сильно хотят заключить сделку. Они недавно связывались», – подчеркнул американский лидер во время общения с представителями прессы. Трансляция выступления велась на официальном канале Белого дома.
При этом глава государства выразил сомнения относительно целесообразности подписания нового договора. Политик признался, что пока не принял окончательного решения о том, стоит ли идти на соглашение с Тегераном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.
Позже Тегеран согласился на проведение бессрочных ядерных инспекций.
Однако накануне американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня.