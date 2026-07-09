Посольство Ирана заявило о нарушении США двустороннего меморандума

Tекст: Дмитрий Зубарев

Соединенные Штаты предприняли шаги, которые противоречат двустороннему меморандуму, сообщил представитель иранского посольства в Москве, комментируя текущие отношения между двумя странами.

«Своими односторонними действиями, а также агрессивными нападками на Иран США фактически нарушили структуру соглашения», – подчеркнул дипломат.

По словам представителя дипмиссии, американская сторона отказывается соблюдать пятый пункт документа. Это положение закрепляло за исламской республикой ключевую роль в обеспечении безопасности прохода судов через Ормузский пролив, передает ТАСС.

В посольстве добавили, что изначальные договоренности строились исключительно на принципе взаимных обязательств, а не на доверии. Тегеран намерен и дальше решительно отстаивать свой суверенитет и национальные интересы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади назвал недавнюю атаку американских военных грубым нарушением Исламабадского меморандума.

Информированный иранский чиновник предостерег Соединенные Штаты от любых провокационных действий в Ормузском проливе.

Советник верховного лидера страны Мохсен Резаи пообещал жестко ответить на игнорирование Вашингтоном пятого пункта данного соглашения.