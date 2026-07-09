МИД Ирана предупредил о наказании за содействие ударам США.

Глава МИД Ирана Багаи предупредил о наказании за содействие ударам США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Государства, которые предоставили свои территории, военные базы и инфраструктуру для ударов по Ирану, столкнутся с серьезными последствиями, заявил официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Исмаил Багаи, передает РИА «Новости».

«Те, которые предоставили свои территории, военные базы и инфраструктуру для обеспечения агрессии, не смогут уклониться от ответственности за свой вклад в неспровоцированную агрессию и ее тяжких последствий», – написал дипломат в соцсети.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее иранское дипломатическое ведомство призвало страны Персидского залива предотвратить использование их территорий американскими войсками.

До этого власти исламской республики уведомили государства Ближнего Востока о превращении баз США в законные цели.

Корпус стражей исламской революции пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре иностранных военных объектов.