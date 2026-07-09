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    9 июля 2026, 07:58 • Новости дня

    Российские беспилотники «Орлан» модернизировали под новые вызовы спецоперации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотники «Орлан-10» и «Орлан-30» модернизируются с учетом меняющейся обстановки в зоне СВО. Об этом ТАСС на полях Международной выставки-форума беспилотных авиационных систем «Дрон экспо – 2026» сказал представитель «Специального технологического центра» (СТЦ).

    О совершенствовании аппаратов рассказал представитель «Специального технологического центра» (СТЦ) на полях Международной выставки-форума беспилотных авиационных систем «Дрон экспо – 2026», передает ТАСС.

    «Абсолютно точно», – ответил он на вопрос о том, модернизируются ли беспилотники «Орлан-10» и «Орлан-30» с учетом опыта спецоперации.

    По словам представителя СТЦ, многие изменения внедряются вслед за вызовами, которые создает противник, или одновременно с ними. Он подчеркнул, что этот процесс носит постоянный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты «Специального технологического центра» разработали отечественный двигатель для беспилотников линейки «Орлан».

    Представители компании-производителя подчеркнули высокую надежность этих аппаратов при выполнении различных задач.

    В прошлом месяце российские военные при поддержке дронов «Орлан-10» уничтожили скрытый арсенал ВСУ под Константиновкой.

    9 июля 2026, 11:41 • Новости дня
    TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot

    TWZ: Украина не сможет быстро наладить производство ракет Patriot

    TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Обещанная Вашингтоном лицензия на выпуск зенитных перехватчиков не принесет Киеву быстрой пользы, так как создание одной ракеты занимает больше двух лет, отмечают СМИ.

    Трамп на саммите НАТО в Анкаре предложил Владимиру Зеленскому лицензию на производство ракет Patriot, передает The War Zone. «Это довольно круто. Таким образом, вы не можете жаловаться, что мы не даем их достаточно. Я сказал: «Делайте их сами», – заявил американский лидер.

    Однако издание отмечает, что реализация этого плана займет много месяцев. Производство сталкивается с серьезными ограничениями: для ракеты требуется 24 месяца, а для твердотопливного двигателя – 30 месяцев.

    Основная проблема заключается в нехватке ключевых компонентов, таких как активные радиолокационные головки самонаведения, производимые компанией Boeing.

    Кроме того, Украина должна обеспечить безопасность производственных мощностей, которые могут стать целью российских ударов. По данным украинской разведки, Россия планирует поставить до 700 баллистических ракет «Искандер» в 2026 году.

    Эксперты подчеркивают, что объемы производства ракет в России значительно превышают текущие возможности выпуска высокотехнологичных перехватчиков Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    Bloomberg предупредило о необходимости долгих лет для организации выпуска таких перехватчиков.

    Издание Responsible Statecraft назвало подобную попытку усиления украинской системы ПВО бесполезной.

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    8 июля 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»

    Эксперт Онуфриенко: Киев сделал Samsung соучастником конфликта с Россией

    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»
    @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мировые компании знают о выпуске военной продукции их гражданскими заводами, расположенными на Украине. Это дает России право считать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы поразили предприятие «Самсунг-Украина», производящее комплектующие для крылатых ракет «Фламинго».

    «Выпуск военной продукции на мощностях зарубежных предприятий – это давняя украинская практика. На заводе «Самсунг-Украина», вероятно, производилась или собиралась поступающая с Запада электроника для систем коррекции, управления и наведения ракет «Фламинго». Это профильное предприятие, обладающее необходимой технологической базой, станками, другим оборудованием», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Спикер полагает также, что на предприятии были задействованы западные специалисты. «Собственными ресурсами для такой работы Украина практически не обладает», – подчеркнул он. «Уверен, материнская компания не просто знала о перепрофилировании завода, но также технически и консультационно участвовала в процессе. Все это с полным правом позволяет России назвать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта», – подчеркнул спикер.

    Он напомнил, что западные страны и производственные объединения уже открыто сообщают о создании совместных с Киевом предприятий для выпуска ракет, дронов, боеприпасов. «Украина обладает довольно внушительным ресурсом для размещения на своей территории военных производств, в том числе – путем перепрофилирования гражданских площадок», – заметил собеседник.

    По его словам, все эти объекты должны становиться целями российских ударов. «Поражение «Самсунг-Украина» говорит о хорошей работе нашей разведки и высокой точности ВКС. Но это не значит, что Киев утратил возможность производить компоненты для «Фламинго». Уверен, выпуск продукции в кратчайшие сроки будет перенесен на другую аналогичную площадку», – добавил эксперт.

    «Кроме того, российскую задачу по уничтожению так называемого украинского ВПК осложняет то, что приобретшие военное значение гражданские предприятия размещены в непосредственной близости от жилых кварталов», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что в ночь на среду был нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. В результате было поражено предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Также был уничтожен цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.

    Двумя днями ранее Россия поразила киевские предприятия, производящие БПЛА большой и средней дальности, средства телеметрии, электронного и оптического оборудования, РЛС и РЭБ, а также артиллерийские катера. Военный эксперт Юрий Кнутов пояснял газете ВЗГЛЯД, что удары по украинскому ВПК носят комплексный характер, направленный на уничтожение «глаз и рук» ВСУ.

    Видео последствий ударов по объектам ВПК в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    8 июля 2026, 10:55 • Новости дня
    Politico: Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза

    Politico сообщило о конфликте НАТО и ЕК из-за финансирования ВПК

    Politico: Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные планы Североатлантического альянса по совместному производству оружия натолкнулись на стремление Брюсселя финансировать исключительно собственные оборонные предприятия.

    Инициатива генерального секретаря альянса Марка Рютте по развитию трансатлантического военно-промышленного комплекса вызвала разногласия с руководством Евросоюза, пишет Politico.

    На саммите в Анкаре было объявлено о новых оборонных контрактах на сумму более 54 млрд долларов.

    «Мир увидит, как промышленность Северной Америки и Европы работает рука об руку, вместе внедряя инновации и развивая возможности следующего поколения», – заявил Рютте. Он подчеркнул важность сохранения тесных связей с американскими производителями.

    Европейская комиссия выделяет сотни миллиардов евро на поощрение внутренней военной промышленности, жестко ограничивая участие внешних игроков. Программа кредитования на сумму 150 млрд евро допускает долю иностранных компонентов не более 35%. В долгосрочном бюджете блока на оборону заложен 131 млрд евро со схожими строгими ограничениями.

    Представители европейских структур настаивают, что средства налогоплательщиков должны получать местные компании. Американские корпорации в ответ усилили лоббистскую деятельность и пытаются перенести часть производственных мощностей на территорию европейских государств по лицензионным соглашениям.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Великобритания, Франция и Германия запустили инициативу НАТО стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного оружия без привлечения США.

    Великобритания и Германия запланировали создание высокоточной ударной системы с радиусом действия свыше 2 тыс. километров.

    Главы оборонных ведомств двух стран договорились о начале совместной разработки нового оружия.

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    7 июля 2026, 12:26 • Новости дня
    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт Кнутов: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС на левом берегу Днепра. Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно, что ВС России уничтожили не менее 37 автозаправок на Украине.

    «Важно, что Россия уничтожила все АЗС на трассе Харьков–Днепропетровск. Именно по ней ВСУ перебрасывают войска с юга Донбасса на север. Особую активность украинские силы показывают во время активных наступлений российских войск, например, в Харьковской или Сумской областях», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Отсутствие АЗС именно на этом участке кратно осложняет задачи ВСУ по перераспределению подразделений, указал он. «Украинским войскам придется возить с собой топливозаправщики, которые мы тоже можем выводить из строя атаками с воздуха», – подчеркнул собеседник.

    При этом, указал аналитик, России не обязательно уничтожать все АЗС на левобережной Украине, поскольку это займет непропорционально много времени. «Мы бьем по станциям только на ключевых дорогах. Нужно усилить работу по хранилищам бензина в том числе и на правом берегу Днепра. Таким образом, помимо прочего, будет нарушен подвоз ВСУ комплектующих для сборки дронов», – указал Кнутов.

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС по крайней мере на левобережье. «Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры», – отметил он.

    «России для этого понадобятся регулярные налеты в течение нескольких недель. Противник тоже не будет сидеть сложа руки, а примется сооружать защитные конструкции вокруг автозаправочных станций. Например, скорее всего, будут возведены специализированные мангалы на АЗС или выделены мобильные огневые группы для их защиты», – спрогнозировал собеседник.

    Другая трудность для России состоит в том, что бензин в постоянном режиме поступает на украинскую территорию из Румынии, отметил спикер. «Получается, Украине не всегда нужно завозить и хранить большие объемы топлива на своей территории», – детализировал эксперт.

    Ранее стало известно, что ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправок. Это следует из подсчетов ТАСС и РИА «Новости» на основе данных Минобороны. Как отмечали в российском военном ведомстве, регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры парализуют транспортную логистику ВСУ.

    Так, расчеты ударных БПЛА «Герань – 2» 25 июня поразили автозаправки в Николаевской области, 26 июня – АЗС, снабжавшую военную технику украинской армии, в Черниговской области в районе Репок. 27 июня расчеты «Сикеров» уничтожили две станции в Запорожье.

    30 июня Минобороны сообщило, что отдельная бригада войск БПС «Варяг» дальними ударами поразила 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.

    Ранее 2 июля войска беспилотных систем ударили «Геранями» по целям в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Была поражена АЗС, используемая в интересах ВСУ. 5 июля расчеты БПЛА «Герань – 2 Сикер» и «Герань – 4 Сикер» нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. Были уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск.

    6 июля стало известно об ударах по бензовозу и трем автозаправочным станциям, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области. Как сообщило Минобороны 7 июля, расчеты центра «Рубикон» поразили автозаправочные станции и цистерны с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах. При этом он уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе. Газета ВЗГЛЯД писала, почему удары по АЗС стали самым действенным способом вызвать перебои с топливом у ВСУ.

    Видео ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    6 июля 2026, 22:11 • Новости дня
    ВС России уничтожили железнодорожные локомотивы ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России нанесли точные удары по транспортной инфраструктуре противника, ликвидировав важную технику около трех населенных пунктов, сообщило Минобороны о поражении целевых точек ВСУ беспилотниками «Герань».

    Подразделения российской армии успешно атаковали транспортные средства украинских войск на харьковском направлении, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    В оборонном ведомстве отметили, что для выполнения задачи специалисты войск беспилотных систем применили БПЛА «Герань».

    «Минобороны опубликовало кадры поражения железнодорожных объектов, задействованных в интересах ВСУ, а именно, железнодорожного крана в районе населенного пункта Близнюки Харьковской области, железнодорожных локомотивов в районе населенных пунктов Велетень и Малиновка Харьковской области, – сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗЯГЛЯД, утром понедельника Минобороны сообщало о поражении украинских военных предприятий и топливно-энергетического комплекса. Украинские беспилотники в Киеве взлетели на воздух вместе с заводами.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    8 июля 2026, 17:20 • Новости дня
    В Казани представили новейший дрон-перехватчик с автоматическим захватом цели

    В Казани представили новейший дрон-перехватчик с автоматическим захватом цели

    В Казани представили новейший дрон-перехватчик с автоматическим захватом цели
    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественная компания «Передовые авиационные системы» продемонстрировала уникальный авиационный комплекс, способный самостоятельно фиксировать объекты противника на расстоянии до одного километра.

    На международном форуме «Дрон Экспо – 2026» в столице Татарстана компания «Передовые авиационные системы» презентовала беспилотный аппарат «Малютка», передает ТАСС. Устройство оснащено передовой функцией автоматического захвата цели.

    «Это «Малютка» – перехватчик, он несет в боевой части до 300 грамм и предназначен для поражения целей на небольших дистанциях. Приоритетные цели – это беспилотники противника, подобные аппараты сейчас очень востребованы», – заявил представитель разработчика.

    По словам специалиста, дальность полета новинки достигает 12 километров. Максимальная скорость дрона составляет 250 километров в час, а в режиме барражирования он разгоняется до 140 километров в час.

    Выставка проходит с восьмого по десятое июля на территории центра «Казань Экспо». В мероприятии участвуют свыше 200 ведущих предприятий из более чем 20 стран мира, представляя передовые разработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой же выставке в Казани разработчики продемонстрировали гибридный разведывательный беспилотник «Сова-55».

    Месяцем ранее холдинг «Швабе» презентовал новый комплекс автоматического наведения дронов-перехватчиков.

    Весной казанские специалисты создали нейросетевую систему поиска вражеских аппаратов для малой ПВО.

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    9 июля 2026, 14:11 • Новости дня
    Российские бойцы рассказали о зачистке Красного Лимана от остатков ВСУ

    Комбат ВС РФ Скорпион сообщил об отсутствии сопротивления ВСУ в Красном Лимане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военнослужащие в Красном Лимане перестали оказывать сопротивление и прячутся в подвалах, пока российские силы продолжают зачистку города, сообщили в ВС России.

    В Красном Лимане осталось очень мало личного состава украинских войск. По словам командира батальона 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Скорпион, противник не вступает в открытый бой.

    «На текущий момент сопротивления противник уже не оказывает. Противник, можно сказать, прячется трусливо в подвалах. В штыковую с нами в бой не вступает», – сообщил РИА «Новости» комбат.

    Российские подразделения уверенно продвигаются вперед, занимаясь зачисткой городских кварталов от боевиков.

    Перед началом зачистки бойцы Вооруженных сил России всегда предлагают украинским солдатам сдаться. Скорпион отметил, что в некоторых случаях военнослужащие ВСУ соглашаются на это предложение из-за критической нехватки людей.

    Единственным средством давления со стороны украинских сил остаются так называемые дроны-ждуны, а также различные ловушки и растяжки. Российские военные готовы к таким угрозам: они ликвидируют их огнем из стрелкового оружия или уничтожают с помощью сбросов гранат с беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне штурмовые отряды российской армии захватили два опорных пункта противника западнее Красного Лимана.

    Несколькими днями ранее бойцы группировки войск «Запад» ликвидировали в городе до 20 украинских военнослужащих. А в начале месяца подразделения закрепления приступили к разминированию и полной зачистке территории данного населенного пункта.

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    9 июля 2026, 08:09 • Новости дня
    ВС России получили партии новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34

    ОАК поставила армии партии новых самолетов Су-30СМ2 и Су-34

    ВС России получили партии новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные получили новые партии современных многофункциональных боевых самолетов, прошедших глубокую модернизацию и полный цикл заводских испытаний.

    Объединенная авиастроительная корпорация в рамках государственного оборонного заказа передала Вооруженным силам России новые партии многофункциональных истребителей Су-30СМ2 и истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает Ростех.

    Перед отправкой в войска техника прошла полный цикл наземных и летных заводских испытаний.

    Модернизированный Су-30СМ2 отличается выдающейся маневренностью и улучшенными летно-техническими характеристиками. Оснащение мощной радиолокационной станцией позволяет самолету обнаруживать цели на большем расстоянии и наносить точные удары по воздушным, наземным и морским объектам без входа в зону поражения противовоздушной обороны противника.

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения инфраструктуры и различных целей на значительном удалении от аэродрома базирования, а также для ведения воздушной разведки. «Самолет Су-34 зарекомендовал себя в зоне проведения специальной военной операции с наилучшей стороны. Прекрасный авиационный комплекс с большим заделом на будущее, он имеет широкий спектр номенклатуры вооружения с возможностью применения перспективных средств поражения для достижения поставленных задач», – подчеркнул летчик Воздушно-космических сил России.

    Авиастроители продолжают работу над совершенствованием боевых машин. При модернизации активно учитывается боевой опыт, полученный в ходе спецоперации.

    Напомним, в ноябре прошлого года ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-30СМ2.

    конце прошлого года на аэродром Белоруссии прибыла партия истребителей Су-30СМ2.

    В Ростехе отмечали, что французские истребители Mirage 2000, переданные Украине, уступают российским Су-35С и МиГ-31 по дальности работы по воздушным целям.

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    9 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие депутаты большинством голосов отказались одобрить инициативу об усилении военной поддержки украинской армии дальнобойным оружием и комплексами противовоздушной обороны.

    Парламентарии ФРГ не поддержали инициативу партии «Зеленые» о дополнительной военной и гуманитарной помощи Киеву. Документ содержал 20 пунктов, включая передачу вооружений, передает РИА «Новости». Второй пункт проекта предполагал «поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объеме». Пятый пункт предусматривал заказ новых комплексов Patriot PAC-2 для последующей отправки украинской стороне.

    По официальным данным немецкого парламента, инициативу поддержали 79 депутатов. Против высказались 510 человек, а один воздержался от голосования.

    Российские власти неоднократно заявляли, что поставки западного оружия мешают мирному урегулированию и напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для Киева станут законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительство Германии сохранило ограничения на поставки крылатых ракет Taurus Киеву. В Кремле назвали отказ Берлина от передачи дальнобойного оружия признаком здравого смысла.

    До этого бывший канцлер страны Олаф Шольц неоднократно выступал против использования немецких вооружений для ударов вглубь российской территории.

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    7 июля 2026, 12:11 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте заявил о выделении 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    Генсек НАТО Рютте заявил о выделении 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    @ GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие пять лет Североатлантический альянс направит свыше 40 млрд долларов на разработку и внедрение систем защиты от беспилотников, сообщил генсек НАТО Марк Рютте.

    Генеральный секретарь организации Марк Рютте выступил на саммите НАТО в турецкой Анкаре, подчеркнув важность противодействия современным воздушным угрозам, передает Bloomberg.

    «Альянс создает надежную систему защиты от беспилотников», – заявил он.

    Рютте также уточнил масштабные финансовые планы военного блока на ближайшие годы. По его словам, страны-союзники инвестируют более 40 млрд долларов в развитие возможностей по борьбе с дронами в течение следующих пяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс инициировал новые проекты по производству американских вооружений в Европе.

    Командование военного блока запланировало интеграцию беспилотников в войска к середине 2026 года.

    Ранее Марк Рютте назвал нецелесообразным уничтожение дешевых дронов дорогостоящими ракетами.

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    9 июля 2026, 16:44 • Новости дня
    Польский политик передал партию медицинской помощи бойцам ВС России

    Глава польской партии Толвиньский передал медпомощь российским бойцам

    Польский политик передал партию медицинской помощи бойцам ВС России
    @ @KTolwinski

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель политического объединения Front в Польше Кшиштоф Толвиньский отправил на линию соприкосновения медикаменты для солдат Вооруженных сил России.

    Председатель партии Front в Польше Кшиштоф Толвиньский решил поддержать участников спецоперации на Украине. Он приобрел комплекты первой медицинской помощи на частные средства, передает ТАСС.

    «Политическая партия Front от своего имени, а также от имени тех немногих, кто, инстинктивно чувствуя угрозу, испытывает прилив здравомыслия, символически из собственных - частных - средств передала в знак того, что не все безрассудны, унижены и безответственны, пакет медицинской помощи ребятам из окопов – солдатам Российской Федерации, сражающимся на фронте», – написал политик в соцсетях.

    Толвиньский предупредил о негативных последствиях безвозмездной поддержки Варшавой украинской стороны. По его мнению, граждане Украины никогда не простят полякам втягивания в конфликт, а россияне обязательно предъявят Польше свои претензии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши рассекретили данные о переданном украинской армии вооружении.

    Ранее президент страны Кароль Навроцкий захотел лишить правительство прав на отправку военной техники Киеву. А официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о негативных последствиях поддержки нынешнего киевского режима для Варшавы.

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    8 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Bloomberg: Европа потратит 50 млрд долларов на дальнобойное оружие без США

    Bloomberg: Британия, Франция и ФРГ создадут дальнобойные ракеты без США

    Bloomberg: Европа потратит 50 млрд долларов на дальнобойное оружие без США
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны выделят 50 млрд долларов на инициативу НАТО по разработке систем дальнего радиуса действия, способных поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. километров.

    Великобритания, Франция и Германия запустили инициативу НАТО стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного оружия без привлечения США, передает Bloomberg.

    В течение следующего десятилетия эти страны совместно с другими европейскими союзниками будут создавать ударные системы с высокой точностью. Программа объединит существующие проекты, включая британо-германский пакт о высокоточном ударе и ракету Stratus.

    Сейчас в Европе есть только два типа дальнобойного оружия: немецкие Taurus и британо-французские Storm Shadow/SCALP с дальностью до 500 километров. Однако их запасы истощились из-за поставок на Украину. Нехватка таких систем давно вызывает беспокойство в НАТО, особенно после того, как Дональд Трамп отменил размещение ракет Tomahawk в ФРГ.

    «Эта инициатива под руководством Великобритании позволит нам активизировать наше сотрудничество, объединив европейских союзников, чтобы гарантировать, что НАТО останется в безопасности на долгие годы», – заявил уходящий премьер-министр Британии Кир Стармер.

    Неясно, однако, как этот проект согласуется с Европейским подходом к дальним ударам (ELSA), запущенным два года назад.

    Кроме того, страны НАТО заключили промышленные сделки на 54 млрд долларов, из которых 26 млрд пойдут на комплексную противовоздушную и противоракетную оборону. Британия также курирует программу Brakestop по созданию дешевых аналогов Storm Shadow для Украины без американских компонентов. При этом на прошлой неделе Лондон объявил о присоединении к американской программе высокоточных ударных ракет, что обеспечит британскую армию сверхзвуковым баллистическим оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания и Германия запланировали создание высокоточной ударной системы с радиусом действия свыше 2 тыс. километров.

    Главы оборонных ведомств двух стран договорились о начале совместной разработки нового оружия.

    Двумя годами ранее министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши подписали декларацию о намерениях по созданию высокоточных дальнобойных ракет.


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    9 июля 2026, 13:12 • Новости дня
    Минобороны Польши заявило о старте производства аналога беспилотника «Шахед»

    Польша начала производство дрона-камикадзе Hornet в качестве аналога «Шахеда»

    Минобороны Польши заявило о старте производства аналога беспилотника «Шахед»
    @ Handout/U.S Air/Planet Pix/ZUMA

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава запустила собственную линию сборки ударных беспилотников Hornet, спроектированных местными специалистами для нанесения ударов в глубоком тылу.

    Польша приступает к выпуску дрона-камикадзе, который станет аналогом иранского беспилотника «Шахед», рассказал заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик.

    «Мы находимся в исключительном месте. В месте, где находится производственная линия польских дронов. Давно говорилось о том, что Польша должна иметь свой «Шахед», что Польша должна иметь возможности для глубоких ударов», – заявил представитель военного ведомства.

    Новый аппарат получил название Hornet, передает РИА «Новости». Он разработан Институтом военно-воздушных сил страны, и все интеллектуальные права на него принадлежат министерству национальной обороны Польши.

    По словам замминистра, Варшава стремится не просто к созданию десятков тысяч таких устройств, а к возможности оперативно масштабировать их выпуск в кратчайшие сроки при возникновении необходимости.

    Ранее посол по особым поручениям МИД  Родион Мирошник заявил, что бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт является владельцем компании Swift Beat по производству БПЛА Hornet, которыми ВСУ бьют по гражданским объектам и транспорту в России.

    Украинские боевики используют американские беспилотники Hornet для атак на сухопутный коридор в Крым.

    Российские морпехи уничтожили дюжину подобных аппаратов на добропольском направлении.

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    7 июля 2026, 10:36 • Новости дня
    В НАТО объявили о создании собственного воздушного флота

    В НАТО анонсировали закупку 12 самолетов Airbus и пяти беспилотников Triton

    В НАТО объявили о создании собственного воздушного флота
    @ IMAGO/Michael Bihmayer/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс сформирует новую авиационную группировку, включающую 12 транспортников и заправщиков, а также пять высотных разведывательных дронов.

    О планах альянса рассказал генеральный секретарь Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности в Анкаре, передает ТАСС.

    «Сегодня ряд стран НАТО объявил о закупке десятков самолетов Airbus в рамках многонациональной инициативы по созданию флота из 12 самолетов – заправщиков и самолетов дальней транспортной авиации», – сообщил Рютте.

    Помимо этого, организация получит пять многофункциональных беспилотных аппаратов MQ-4C Triton производства американской компании Northrop Grumman. Генсек отметил, что эти дроны способны долгое время находиться на большой высоте и собирать необходимые разведывательные данные.

    Подписание контрактов позволит создать новые рабочие места как в Европе, так и в США. При этом конкретные сроки готовности авиации и беспилотников к выполнению поставленных задач пока не называются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне руководство ЕС и Североатлантического альянса объявило о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

    В мае три натовских самолета-заправщика Airbus A330-243MRTT приблизились к границам России у Калининградской области.

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    7 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Страны НАТО собрались представить Трампу миллиардные контракты

    Associated Press: НАТО представит Трампу в Анкаре многомиллиардные контракты

    Страны НАТО собрались представить Трампу миллиардные контракты
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс подготовил презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов, чтобы продемонстрировать президенту США готовность инвестировать в реальную боевую мощь.

    Руководство военного блока намерено доказать американскому лидеру свою эффективность, передает Associated Press. На стартующем в Анкаре саммите планируется масштабная презентация многомиллиардных сделок с западными оборонными компаниями.

    «Мы объявим о новых контрактах на десятки миллиардов, которые обеспечат нас важнейшим оборудованием, необходимым для сдерживания и защиты», – заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    Ожидается, что среди проектов будет замена полувекового парка самолетов наблюдения AWACS. Часть инициатив профинансируют за счет льготных оборонных кредитов Евросоюза.

    Однако Дональд Трамп ранее дал понять, что Вашингтону нужны не деньги союзников, а их преданность. Президент США остался разочарован отказом европейских партнеров присоединиться к военной операции против Ирана.

    Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Белый дом не возобновлять продажу истребителей F-35 Турции. Политик опасается, что поставки боевой авиации Анкаре подорвут позиции израильских ВВС и нарушат баланс сил на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте запланировал удержать США в альянсе за счет новых оборонных контрактов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о завершении эпохи европейского военного аутсорсинга.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал личную дружбу Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана спасением для военного блока.

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