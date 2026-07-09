В Иране из-за ударов США погибли три человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

В ходе ударов по объектам в районе города Ахваз погибли три человека, , передает ТАСС со ссылкой на Fars.

Также пострадали несколько человек, им оказана медицинская помощь, проведена эвакуация.

Поступали сведения о взрывах в ряде иранских портовых городов, среди которых Аккала, Бендер-Аббас, Джаск, Исфахан, Сирик и Чабахар. Атаки также зафиксированы на острове Абу-Муса и в нескольких районах провинции Бушер.

В среду президент США Дональд Трамп объявил о завершении перемирия с Тегераном. Центральное командование ВС США утром в четверг провело очередную серию ударов по 90 иранским военным целям.

В среду в результате американской атаки по территории провинции Хузестан погиб один человек.