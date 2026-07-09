  • Новость часаРоссия передала в ОЗХО данные о применении химоружия Киевом
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    9 июля 2026, 06:41 • Новости дня

    Экипажи кораблей России и Китая обменялись опытом в Циндао

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая обменялись опытом в ходе берегового этапа учения «Морское взаимодействие-2026» в Циндао, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота..

    Боевые соединения ВМФ России и Народно-освободительной армии Китая завершили наземную подготовку в рамках масштабных маневров, передает РИА «Новости».

    «В порту Циндао Китайской Народной Республики проведена береговая часть российско-китайского военно-морского учения «Морское взаимодействие-2026». Командиры кораблей и офицеры штабов провели планирование морского этапа учения на картах, а экипажи обменялись опытом», – сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

    Китайские военнослужащие посетили гвардейский ракетный крейсер «Варяг», где изучили историю корабля и характеристики его ударного вооружения. Кроме того, представители флотов двух стран провели товарищеские матчи по баскетболу, сыграв в составе смешанных международных команд.

    Совместные маневры проходят в акватории Желтого моря с шестого по 13 июля. От российской стороны в них задействованы крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подводная лодка «Уфа» и судно «Игорь Белоусов». Китайский флот представляют эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», подводная лодка типа «Юань» и корабли обеспечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учения «Морское взаимодействие-2026» задействовали корабли с дронами.


    9 июля 2026, 11:41 • Новости дня
    TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot

    TWZ: Украина не сможет быстро наладить производство ракет Patriot

    TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Обещанная Вашингтоном лицензия на выпуск зенитных перехватчиков не принесет Киеву быстрой пользы, так как создание одной ракеты занимает больше двух лет, отмечают СМИ.

    Трамп на саммите НАТО в Анкаре предложил Владимиру Зеленскому лицензию на производство ракет Patriot, передает The War Zone. «Это довольно круто. Таким образом, вы не можете жаловаться, что мы не даем их достаточно. Я сказал: «Делайте их сами», – заявил американский лидер.

    Однако издание отмечает, что реализация этого плана займет много месяцев. Производство сталкивается с серьезными ограничениями: для ракеты требуется 24 месяца, а для твердотопливного двигателя – 30 месяцев.

    Основная проблема заключается в нехватке ключевых компонентов, таких как активные радиолокационные головки самонаведения, производимые компанией Boeing.

    Кроме того, Украина должна обеспечить безопасность производственных мощностей, которые могут стать целью российских ударов. По данным украинской разведки, Россия планирует поставить до 700 баллистических ракет «Искандер» в 2026 году.

    Эксперты подчеркивают, что объемы производства ракет в России значительно превышают текущие возможности выпуска высокотехнологичных перехватчиков Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    Bloomberg предупредило о необходимости долгих лет для организации выпуска таких перехватчиков.

    Издание Responsible Statecraft назвало подобную попытку усиления украинской системы ПВО бесполезной.

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    9 июля 2026, 14:11 • Новости дня
    Российские бойцы рассказали о зачистке Красного Лимана от остатков ВСУ

    Комбат ВС РФ Скорпион сообщил об отсутствии сопротивления ВСУ в Красном Лимане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военнослужащие в Красном Лимане перестали оказывать сопротивление и прячутся в подвалах, пока российские силы продолжают зачистку города, сообщили в ВС России.

    В Красном Лимане осталось очень мало личного состава украинских войск. По словам командира батальона 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Скорпион, противник не вступает в открытый бой.

    «На текущий момент сопротивления противник уже не оказывает. Противник, можно сказать, прячется трусливо в подвалах. В штыковую с нами в бой не вступает», – сообщил РИА «Новости» комбат.

    Российские подразделения уверенно продвигаются вперед, занимаясь зачисткой городских кварталов от боевиков.

    Перед началом зачистки бойцы Вооруженных сил России всегда предлагают украинским солдатам сдаться. Скорпион отметил, что в некоторых случаях военнослужащие ВСУ соглашаются на это предложение из-за критической нехватки людей.

    Единственным средством давления со стороны украинских сил остаются так называемые дроны-ждуны, а также различные ловушки и растяжки. Российские военные готовы к таким угрозам: они ликвидируют их огнем из стрелкового оружия или уничтожают с помощью сбросов гранат с беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне штурмовые отряды российской армии захватили два опорных пункта противника западнее Красного Лимана.

    Несколькими днями ранее бойцы группировки войск «Запад» ликвидировали в городе до 20 украинских военнослужащих. А в начале месяца подразделения закрепления приступили к разминированию и полной зачистке территории данного населенного пункта.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    9 июля 2026, 08:09 • Новости дня
    ВС России получили партии новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34

    ОАК поставила армии партии новых самолетов Су-30СМ2 и Су-34

    ВС России получили партии новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные получили новые партии современных многофункциональных боевых самолетов, прошедших глубокую модернизацию и полный цикл заводских испытаний.

    Объединенная авиастроительная корпорация в рамках государственного оборонного заказа передала Вооруженным силам России новые партии многофункциональных истребителей Су-30СМ2 и истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает Ростех.

    Перед отправкой в войска техника прошла полный цикл наземных и летных заводских испытаний.

    Модернизированный Су-30СМ2 отличается выдающейся маневренностью и улучшенными летно-техническими характеристиками. Оснащение мощной радиолокационной станцией позволяет самолету обнаруживать цели на большем расстоянии и наносить точные удары по воздушным, наземным и морским объектам без входа в зону поражения противовоздушной обороны противника.

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения инфраструктуры и различных целей на значительном удалении от аэродрома базирования, а также для ведения воздушной разведки. «Самолет Су-34 зарекомендовал себя в зоне проведения специальной военной операции с наилучшей стороны. Прекрасный авиационный комплекс с большим заделом на будущее, он имеет широкий спектр номенклатуры вооружения с возможностью применения перспективных средств поражения для достижения поставленных задач», – подчеркнул летчик Воздушно-космических сил России.

    Авиастроители продолжают работу над совершенствованием боевых машин. При модернизации активно учитывается боевой опыт, полученный в ходе спецоперации.

    Напомним, в ноябре прошлого года ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-30СМ2.

    конце прошлого года на аэродром Белоруссии прибыла партия истребителей Су-30СМ2.

    В Ростехе отмечали, что французские истребители Mirage 2000, переданные Украине, уступают российским Су-35С и МиГ-31 по дальности работы по воздушным целям.

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    9 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие депутаты большинством голосов отказались одобрить инициативу об усилении военной поддержки украинской армии дальнобойным оружием и комплексами противовоздушной обороны.

    Парламентарии ФРГ не поддержали инициативу партии «Зеленые» о дополнительной военной и гуманитарной помощи Киеву. Документ содержал 20 пунктов, включая передачу вооружений, передает РИА «Новости». Второй пункт проекта предполагал «поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объеме». Пятый пункт предусматривал заказ новых комплексов Patriot PAC-2 для последующей отправки украинской стороне.

    По официальным данным немецкого парламента, инициативу поддержали 79 депутатов. Против высказались 510 человек, а один воздержался от голосования.

    Российские власти неоднократно заявляли, что поставки западного оружия мешают мирному урегулированию и напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для Киева станут законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительство Германии сохранило ограничения на поставки крылатых ракет Taurus Киеву. В Кремле назвали отказ Берлина от передачи дальнобойного оружия признаком здравого смысла.

    До этого бывший канцлер страны Олаф Шольц неоднократно выступал против использования немецких вооружений для ударов вглубь российской территории.

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    9 июля 2026, 16:44 • Новости дня
    Польский политик передал партию медицинской помощи бойцам ВС России

    Глава польской партии Толвиньский передал медпомощь российским бойцам

    Польский политик передал партию медицинской помощи бойцам ВС России
    @ @KTolwinski

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель политического объединения Front в Польше Кшиштоф Толвиньский отправил на линию соприкосновения медикаменты для солдат Вооруженных сил России.

    Председатель партии Front в Польше Кшиштоф Толвиньский решил поддержать участников спецоперации на Украине. Он приобрел комплекты первой медицинской помощи на частные средства, передает ТАСС.

    «Политическая партия Front от своего имени, а также от имени тех немногих, кто, инстинктивно чувствуя угрозу, испытывает прилив здравомыслия, символически из собственных - частных - средств передала в знак того, что не все безрассудны, унижены и безответственны, пакет медицинской помощи ребятам из окопов – солдатам Российской Федерации, сражающимся на фронте», – написал политик в соцсетях.

    Толвиньский предупредил о негативных последствиях безвозмездной поддержки Варшавой украинской стороны. По его мнению, граждане Украины никогда не простят полякам втягивания в конфликт, а россияне обязательно предъявят Польше свои претензии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши рассекретили данные о переданном украинской армии вооружении.

    Ранее президент страны Кароль Навроцкий захотел лишить правительство прав на отправку военной техники Киеву. А официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о негативных последствиях поддержки нынешнего киевского режима для Варшавы.

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    9 июля 2026, 13:12 • Новости дня
    Минобороны Польши заявило о старте производства аналога беспилотника «Шахед»

    Польша начала производство дрона-камикадзе Hornet в качестве аналога «Шахеда»

    Минобороны Польши заявило о старте производства аналога беспилотника «Шахед»
    @ Handout/U.S Air/Planet Pix/ZUMA

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава запустила собственную линию сборки ударных беспилотников Hornet, спроектированных местными специалистами для нанесения ударов в глубоком тылу.

    Польша приступает к выпуску дрона-камикадзе, который станет аналогом иранского беспилотника «Шахед», рассказал заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик.

    «Мы находимся в исключительном месте. В месте, где находится производственная линия польских дронов. Давно говорилось о том, что Польша должна иметь свой «Шахед», что Польша должна иметь возможности для глубоких ударов», – заявил представитель военного ведомства.

    Новый аппарат получил название Hornet, передает РИА «Новости». Он разработан Институтом военно-воздушных сил страны, и все интеллектуальные права на него принадлежат министерству национальной обороны Польши.

    По словам замминистра, Варшава стремится не просто к созданию десятков тысяч таких устройств, а к возможности оперативно масштабировать их выпуск в кратчайшие сроки при возникновении необходимости.

    Ранее посол по особым поручениям МИД  Родион Мирошник заявил, что бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт является владельцем компании Swift Beat по производству БПЛА Hornet, которыми ВСУ бьют по гражданским объектам и транспорту в России.

    Украинские боевики используют американские беспилотники Hornet для атак на сухопутный коридор в Крым.

    Российские морпехи уничтожили дюжину подобных аппаратов на добропольском направлении.

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    9 июля 2026, 06:57 • Новости дня
    В России создали неуязвимый подводный дрон для военной логистики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские специалисты создали многофункциональный дрон «Скат» для подводного, надводного и сухопутного применения, сообщил исполнительный директор КБ «Спектр» Андрей Братеньков.

    Специалисты конструкторского бюро «Спектр» представили новый многофункциональный аппарат, передает ТАСС. «Платформа «Скат» обладает дистанционным управлением и предназначена для подводного, надводного и сухопутного применения», – рассказал исполнительный директор организации Андрей Братеньков.

    Разработка призвана обезопасить маршруты снабжения от воздушных атак. Сейчас собран демонстратор технологии, который вскоре покажут представителям Министерства обороны, Военно-морского флота, ФСБ и Росгвардии. Кроме того, технику можно применять для регулярной проверки состояния опор мостов и корпусов кораблей.

    На данном этапе прототип способен нести до 50 килограммов полезной нагрузки. В перспективе инженеры намерены увеличить грузоподъемность до десяти тонн, создав полноценную транспортную платформу. Руководитель бюро добавил, что новинка отличается маневренностью, дешевизной в серийном производстве и исключительной простотой управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские инженеры создают передовую систему управления стаями морских беспилотников.

    Морские пехотинцы применяют тяжелый грузовой дрон в зоне специальной военной операции.

    Военнослужащие группировки «Север» уничтожили пять роботов снабжения украинской армии в Харьковской области.

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    9 июля 2026, 07:52 • Новости дня
    Спецзаграждение «Аурелия» против БЭКов решили доработать после испытаний

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система модульных специальных заграждений «Аурелия», предназначенная для противодействия безэкипажным катерам, будет доработана по итогам испытаний в акватории Финского залива, сообщил официальный представитель организации-разработчика НТЦ «Русич».

    Отечественные специалисты намерены улучшить конструкцию комплекса противодействия безэкипажным катерам, передает ТАСС. «В настоящее время система модульных специальных заграждений «Аурелия» дорабатывается по итогам апробации», – рассказал официальный представитель научно-технического центра «Русич». Изделие уже продемонстрировали потенциальным заказчикам, а все работы по модернизации завершатся до конца 2026 года.

    Принцип действия комплекса основан на блокировке двигателей катеров-нарушителей. Плавающие элементы конструкции засасываются в водомет беспилотника или наматываются на его гребной винт, полностью останавливая движение. Сейчас инженеры уточняют оптимальную ширину заграждения для исключения прорыва скоростных целей.

    Каждый защитный модуль имеет длину десять метров и ширину три метра. В его состав входят плавающая опора, прочная соединительная сеть, антиводометные детали и погружной якорь. Система предназначена для надежной охраны стратегических морских объектов от пилотируемых и автономных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года российские инженеры создали защитно-улавливающую сеть «Дарвин» для борьбы с морскими беспилотниками.

    Немного позднее военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили шедший к Крыму украинский безэкипажный катер.

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    9 июля 2026, 17:36 • Новости дня
    В Казани представили комплекс обнаружения дронов на 50 км

    В Казани показали комплекс обнаружения беспилотников «Гадалка»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Казани представили инновационную радиоэлектронную станцию, способную незаметно обнаруживать вражеские беспилотники на расстоянии до 50 километров и мгновенно передавать координаты бойцам.

    На Международной выставке-форуме беспилотных авиационных систем «Дрон Экспо – 2026» в Казани впервые продемонстрировали новейшую радиоэлектронную станцию «Гадалка». Устройство способно выявлять дроны на расстоянии до 50 километров и оперативно передавать данные военнослужащим, отмечает ТАСС.

    Комплекс интегрирован с системой управления боем «Глаз/Гроза», что позволяет делиться информацией в режиме реального времени. Официальный представитель компании-разработчика подчеркнул: ««Гадалка» действует в пассивном режиме – ничего не излучает, а только принимает сигнал».

    Станция сканирует пространство площадью 8,5 тыс. кв. километров. Она ищет беспилотники в частотном диапазоне от 890 до 6000 МГц, одновременно охватывая до пяти диапазонов. Вся информация, включая обнаруженные точки и позиции, выводится на единый закрытый сервер подразделения, мгновенно отображая местоположение воздушной цели у всех пользователей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на выставке «Дрон Экспо – 2026» в Казани разработчики представили новейший беспилотник-перехватчик «Малютка».

    В середине июня специалисты установили на дрон-разведчик Supercam S180 систему раннего предупреждения об атаках. Немногим ранее концерн «Алмаз-Антей» продемонстрировал портативную радиолокационную станцию «Сокол» для выявления беспилотников.

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    9 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Песков сообщил о принятии всех мер для защиты России от Patriot

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство страны и отечественные ведомства предпринимают исчерпывающие шаги для обеспечения безопасности государства на фоне планов передачи лицензии на выпуск американских зенитных комплексов Киеву, заявили в Кремле.

    Руководство страны и профильные министерства реализуют необходимые меры для отражения любых угроз,. Особое внимание уделяется противодействию зенитным ракетным комплексам Patriot.

    «Наши все соответствующие ведомства и верховный главнокомандующий прекрасно знают, что делать. И поверьте мне, для защиты наших интересов делается все, что нужно», – подчеркнул в интервью «Вестям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    В то же время эксперты Bloomberg указали на многолетние сроки для запуска выпуска этих перехватчиков. Месяцем ранее украинское командование сосредоточило оставшиеся системы противовоздушной обороны вокруг Киева.

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    9 июля 2026, 15:44 • Новости дня
    Украинские дроны начали транслировать угрозы жителям Энергодара

    ВСУ при помощи дронов начали транслировать угрозы жителям Энергодара

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные применили беспилотники с установленными динамиками для ночной трансляции запугивающих сообщений жителям города-спутника Запорожской АЭС Энергодара.

    Украинские вооруженные силы использовали беспилотные летательные аппараты, оснащенные звуковыми колонками, для трансляции угроз жителям Энергодара. Город является спутником Запорожской атомной электростанции.

    «ВСУ продолжают оказывать психологическое давление на жителей Энергодара. В этот раз ночью они также транслировали различные угрозы», – заявил РИА «Новости» мэр города Максим Пухов.

    По словам градоначальника, украинская сторона систематически применяет дроны для распространения ложной информации. В частности, противник тиражирует фейки о якобы готовящейся эвакуации населения. Целью таких действий является запугивание местных жителей и создание панических настроений в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня украинские беспилотники транслировали ложную информацию об эвакуации города. Представители Запорожской АЭС назвали подобные действия серьезным психологическим давлением на местных жителей.

    На днях мэр Энергодара Максим Пухов рассказал об опасности передвижения по ведущим к городу трассам.

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    9 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    Российские беспилотники «Орлан» модернизировали под новые вызовы спецоперации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотники «Орлан-10» и «Орлан-30» модернизируются с учетом меняющейся обстановки в зоне СВО. Об этом ТАСС на полях Международной выставки-форума беспилотных авиационных систем «Дрон экспо – 2026» сказал представитель «Специального технологического центра» (СТЦ).

    О совершенствовании аппаратов рассказал представитель «Специального технологического центра» (СТЦ) на полях Международной выставки-форума беспилотных авиационных систем «Дрон экспо – 2026», передает ТАСС.

    «Абсолютно точно», – ответил он на вопрос о том, модернизируются ли беспилотники «Орлан-10» и «Орлан-30» с учетом опыта спецоперации.

    По словам представителя СТЦ, многие изменения внедряются вслед за вызовами, которые создает противник, или одновременно с ними. Он подчеркнул, что этот процесс носит постоянный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты «Специального технологического центра» разработали отечественный двигатель для беспилотников линейки «Орлан».

    Представители компании-производителя подчеркнули высокую надежность этих аппаратов при выполнении различных задач.

    В прошлом месяце российские военные при поддержке дронов «Орлан-10» уничтожили скрытый арсенал ВСУ под Константиновкой.

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    9 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    Мерц оценил контракт на 12 канадских подлодок в 100 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая корпорация ThyssenKrupp Marine Systems получила крупнейший в истории страны заказ на создание нового подводного флота для канадских военно-морских сил.

    Ожидаемая добавленная стоимость от реализации проекта достигнет 100 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Генеральным подрядчиком выступит компания ThyssenKrupp Marine Systems, которая обеспечит тысячи новых рабочих мест. Ранее премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил выбор немецкого судостроителя.

    «Канада только что приняла решение модернизировать свой подводный флот с помощью Германии и Норвегии и закупить 12 лодок у компании TKMS. Уважаемые коллеги, это крупнейший международный оборонный заказ в истории Федеративной Республики Германия, который обеспечит создание стоимости в размере до 100 млрд евро в течение следующих десятилетий», – заявил Мерц.

    Политик подчеркнул, что сотрудничество немецко-норвежского консорциума с канадским правительством гарантирует стабильную загрузку предприятий. Итоговая цена контракта пока обсуждается в рамках коммерческих переговоров. Журналисты оценивают общие расходы программы минимум в 100 млрд долларов, включая дальнейшее техническое обслуживание субмарин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Канады выбрало немецкую компанию ThyssenKrupp Marine Systems для строительства 12 новых подводных лодок.

    Весной Оттава рассматривала возможность разделения этого крупного контракта с южнокорейскими фирмами.

    Правительство Германии выделило рекордные 600 млрд евро на масштабную трансформацию собственной армии.

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    9 июля 2026, 08:33 • Новости дня
    Индия и Австралия решили усилить военное партнерство

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках официального визита Нарендры Моди в Мельбурн государства подписали совместную декларацию об углублении стратегического партнерства и интеграции военно-промышленного комплекса.

    Нью-Дели и Канберра договорились значительно нарастить военное сотрудничество, передает ТАСС.

    «Мы признаем, что наше партнерство должно развиваться в соответствии с меняющимися стратегическими обстоятельствами, и обязуемся ускорить развитие нашего передового, интегрированного и образцового партнерства в области обороны и безопасности», – отмечается в принятом документе.

    Стороны планируют расширить развертывание боевой авиации на территориях друг друга и укрепить связи между военнослужащими. Особое внимание планируется уделить совместным тренировкам, обмену опытом и подготовке высококвалифицированных кадров для оборонной отрасли.

    Кроме того, государства намерены объединить усилия в развитии оборонной промышленности и передовых технологий. Для обеспечения стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе также ожидается расширение взаимодействия с Соединенными Штатами и Японией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Австралии анонсировало проведение масштабных воздушных учений с участием индийских военных.

    Несколькими днями ранее Индия и Япония заключили ряд соглашений по вопросам морской безопасности.

    Весной страны объединения QUAD запустили совместную программу наблюдения за торговым судоходством в Индо-Тихоокеанском регионе.

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    9 июля 2026, 11:37 • Новости дня
    МИД КНР призвал НАТО прекратить раздувать «китайскую угрозу»

    Пекин потребовал от НАТО отказаться от менталитета холодной войны

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантическому альянсу необходимо пересмотреть свое отношение к Пекину и перестать использовать надуманные поводы для оправдания собственных действий, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Мао Нин призвала Североатлантический альянс изменить свое восприятие страны, передает РИА «Новости».

    Заявление прозвучало в ответ на обсуждение вопросов безопасности, связанных с технологиями и отношениями Пекина с Москвой, на недавнем саммите альянса.

    «НАТО позиционируется как региональный оборонительный альянс с четко определенными обязанностями и географическими границами, и ей следует прекратить использовать Китай в качестве предлога по любому случаю», – подчеркнула дипломат.

    Представитель ведомства добавила, что Пекин всегда выступал за сохранение мира и никогда не представлял опасности для евроатлантического региона. Напомним, саммит Североатлантического альянса состоялся в Анкаре 7-8 июля.

    Ранее Пекин призвал НАТО переосмыслить влияние альянса на мировую стабильность.

    В прошлом году Министерство обороны КНР обвинило этот военный блок в провоцировании конфликтов на планете.

    До этого китайское внешнеполитическое ведомство призвало блок НАТО прекратить очернение Пекина.

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