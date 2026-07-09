Экипажи кораблей России и Китая обменялись опытом в Циндао

Боевые соединения ВМФ России и Народно-освободительной армии Китая завершили наземную подготовку в рамках масштабных маневров, передает РИА «Новости».
«В порту Циндао Китайской Народной Республики проведена береговая часть российско-китайского военно-морского учения «Морское взаимодействие-2026». Командиры кораблей и офицеры штабов провели планирование морского этапа учения на картах, а экипажи обменялись опытом», – сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
Китайские военнослужащие посетили гвардейский ракетный крейсер «Варяг», где изучили историю корабля и характеристики его ударного вооружения. Кроме того, представители флотов двух стран провели товарищеские матчи по баскетболу, сыграв в составе смешанных международных команд.
Совместные маневры проходят в акватории Желтого моря с шестого по 13 июля. От российской стороны в них задействованы крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подводная лодка «Уфа» и судно «Игорь Белоусов». Китайский флот представляют эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», подводная лодка типа «Юань» и корабли обеспечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, учения «Морское взаимодействие-2026» задействовали корабли с дронами.