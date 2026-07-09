США объявили о новой серии ударов по Ирану

Tекст: Алексей Дегтярёв

Завершен новый раунд ударов по Ирану, их проводили, чтобы ослабить возможность иранской стороны «атаковать коммерческие суда и невинных гражданских моряков в Ормузском проливе», заявили в СЕНТКОМ, передает ТАСС.

Удары нанесли примерно по 90 иранским военным целям.

Под массированный огонь попали системы противовоздушной обороны и берегового наблюдения. Кроме того, атаке подверглись места хранения ракетного вооружения и беспилотных аппаратов.

В среду президент США Дональд Трамп объявил о завершении перемирия с Тегераном.

Американские военные возобновили удары по целям на территории исламской республики.

В ответ Корпус стражей исламской революции поразил десятки военных объектов США в Бахрейне и Кувейте.