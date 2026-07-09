Спасатели обследовали 8 тыс. гектаров тайги в поисках пропавшего вертолета

Поддубный: «Единая Россия» выступает за умное применение законов

Tекст: Елизавета Шишкова

По словам Поддубного, в ходе обсуждения документа в партию поступают обращения, связанные с неоднозначной практикой применения отдельных норм законодательства. Он отметил, что граждане сообщают о случаях, когда меры воздействия оказываются несоразмерными последствиям нарушений, а некоторые инициативы затрагивают вопросы собственности, частной жизни и привычного уклада, сообщает ТАСС.

«Закон должен защищать людей, а не создавать им проблемы», – подчеркнул Поддубный.

В качестве примера он привел обсуждаемую инициативу, предусматривающую возможность размещения объектов связи на частных земельных участках по принципу «молчаливого согласия». По мнению представителя партии, развитие телекоммуникационной инфраструктуры остается важной задачей, однако оно не должно осуществляться за счет ущемления прав владельцев недвижимости. Он подчеркнул, что любые работы на частной территории допустимы только после получения согласия собственника.

Еще одной темой, на которую обратил внимание Поддубный, стало применение законодательства о запрете пропаганды наркотиков. По его словам, в некоторых случаях исполнение требований приводит к чрезмерным ограничениям, когда изменения затрагивают классические произведения литературы и кинематографа.

«Борьба с наркотиками должна быть бескомпромиссной. Но под нее не должны попадать добросовестные граждане», – заявил он.

Поддубный также отметил, что подход партии к правоприменительной практике остается неизменным. По его словам, при реализации законодательства необходимо руководствоваться здравым смыслом, отдавая приоритет разъяснению требований и предупреждению нарушений, а не немедленному применению санкций.