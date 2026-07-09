Станция НАСА New Horizons вышла из спящего режима почти через год гибернации

Tекст: Алексей Дегтярёв

Аппарат для сбора информации о Плутоне New Horizons вышел из режима гибернации спустя 321 день, сообщили в американском космическом агентстве, передает ТАСС.

«Специалисты агентства подтвердили, что космический

Аппарат, действуя на основе сохраненных команд, переданных в главный компьютер в июле прошлого года, вышел из гибернации, которая началась 7 августа 2025 года.

В настоящее время станция находится на расстоянии около 9,5 млрд километров от Земли. Из-за огромной дистанции время передачи радиосигналов составляет почти девять часов. По мере возобновления активной работы команда начнет передачу данных о состоянии и безопасности аппарата, а затем и информации с научных приборов.

Через три недели спектрограф зонда приступит к изучению распределения водородного газа во внешней гелиосфере Плутона. До конца года команда НАСА планирует провести модернизацию для упрощения технического обслуживания станции.

New Horizons запустили 19 января 2006 года ракетой-носителем Atlas V. В начале 2015 года станция приступила к наблюдению за Плутоном и его крупнейшим спутником Хароном. В августе 2025 года аппарат перевели в спящий режим для экономии энергии и продления срока службы, однако даже в состоянии гибернации он продолжал собирать научные данные.

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