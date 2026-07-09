Иран нанес удары по базам США в Кувейте и Бахрейне

«В первой фазе ответных карательных мер против американских нарушителей договоренностей морские и космические силы КСИР провели совместную операцию, поразив ключевую инфраструктуру с объекты на американских базах «Арифджан» и «Али ас-Салем» в Кувейте, базах «Аль-Джуффейр» и «Шейх-Иса» в Бахрейне, спустя несколько часов после того, как противник нанес удары по различным районам страны», – говорится в заявлении.
КСИР предупредил американских военных, которых он назвал «детоубийственными», что в случае повторения актов агрессии ответная «сокрушительная» операция будет распространена на другие базы США в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.
МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что государства, предоставившие свои базы, территорию и инфраструктуру для ударов США по Ирану, не смогут избежать серьезных последствий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. В ночь на четверг США нанесли удары по Ирану.
В Бахрейне после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Кувейт подвергся атаке ракет и беспилотников.