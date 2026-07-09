Эрдоган на прощание подарил лидерам ЕС пистолеты с боевыми патронами

Захарова указала на подготовку НАТО к вооруженному конфликту с Россией

Захарова: Генеральная линия НАТО останется неизменной

Tекст: Антон Антонов

Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД, отметила, что 7-8 июля в Анкаре состоялся саммит НАТО, в котором приняли участие главы государств и правительств стран-членов этого военно-политического объединения.

По ее словам, попытки генсека альянса Марка Рютте представить встречу как эпохальную провалились, а его «коммивояжерские навыки» не помогли сгладить разногласия, в том числе с США, недовольными расходами на безопасность Европы.

Захарова отметила, что трещины в трансатлантической связке сохранились, хотя европейские лидеры и руководство Канады демонстрировали лояльность Вашингтону и готовность увеличивать оборонные обязательства. При этом, подчеркнула она, союзники по НАТО вновь назвали Россию долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности, хотя некоторые из них при этом признают отсутствие признаков подготовки российского нападения. Конфронтация с Россией, по ее словам, приобрела для блока экзистенциальный и системный характер.

«Фактически нынешние евроэлиты – выдвигают себя на ведущие позиции в конфронтации «коллективного Запада» с нашей страной. Причем до них, скорее всего, не доходит, что все это предполагает не только создание угроз и проблем России, но и значительное истощение ресурсов и формирование очагов военной напряженности в самой Европе. Кому на руку «одним выстрелом убить двух зайцев» – очевидно». – заявила она.

Она добавила, что на этом фоне в США растет разочарование НАТО: Вашингтон недоволен нерешенным по своему сценарию вопросом по Гренландии и поведением союзников, которые, как там считают, не поддержали Америку в нужный момент.

По словам Захаровой, американцы не приняли попытки Рютте с помощью «креативной бухгалтерии» представить усилия по наращиванию военных расходов более значительными. При этом сам генсек признал, что средств выделено столько, что оборонная промышленность не успевает их «переварить».

По предварительным оценкам, в 2026 году совокупные военные расходы стран НАТО достигнут 1,8 трлн долларов. «Сколько хороших дел можно было бы сделать на эти средства?» – заявила Захарова.

Захарова подчеркнула, что созидательная повестка для НАТО по-прежнему не является приоритетом. «Генеральная линия остается неизменной – милитаризация европейского континента, концентрация на наращивании оборонного потенциала, подготовка к вооружённому конфликту с Россией и, конечно, помощь Украине, которая используется радикалами из рядов альянса ради достижения эфемерной цели – нанесения «стратегического поражения» нашей стране», – заявила

По итогам саммита Киеву обещано военной помощи на 70 млрд евро в 2026 году с сохранением такого же уровня поддержки в 2027 году, при том что, по словам Захаровой, интересы простых европейцев и судьба украинцев игнорируются, а на социально-экономические нужды средства урезаются.

«Как констатировал Марк Рютте, «нет времени на раздумья». А жаль, ведь если бы натовские стратеги остановились бы и поразмышляли, то возможно не принимали бы столь безответственных решений, которые могут привести к катастрофе не только альянс, но и весь мир», – заявила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, итоговая декларация саммита НАТО в Анкаре официально закрепила за Россией статус долгосрочной угрозы для альянса.

Рютте на этом саммите назвал наращивание производства вооружений ключевым приоритетом блока. Он же в Анкаре объявил о запуске в Европе проектов по производству и обслуживанию танков Abrams и ракет ATACMS.