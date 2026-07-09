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    9 июля 2026, 05:35 • Новости дня

    Эрдоган на прощание подарил лидерам ЕС пистолеты с боевыми патронами

    Эрдоган на прощание подарил лидерам ЕС пистолеты с боевыми патронами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Турции Тайип Эрдоган сделал прощальный подарок европейским политикам после саммита НАТО в Анкаре, вручив им оружие с боевыми патронами.

    Эрдоган преподнес председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и другим лидерам ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Команда службы безопасности главы Евросовета сразу же изъяла подаренное оружие для проведения проверки. Европейские чиновники отметили, что такие подарки не соответствуют строгим ограничениям Бельгии. В связи с этим Кошта и фон дер Ляйен вряд ли смогут хранить пистолеты лично.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и его нидерландский коллега Роб Йеттен также получили аналогичные презенты от турецкого лидера. Политики заявили, что оставят оружие перед отправкой домой, чтобы специалисты сделали его небоеспособным в целях безопасности.

    В прошлом году премьер-министру Польши Дональду Туску пригрозили тюрьмой из-за дорогого подарка от Эрдогана.

    В 2024 году Эрдоган прислал подарок президенту России Владимиру Путину ко дню рождения.

    9 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    Мирошник цитатой из «12 стульев» высмеял оружейные подарки Эрдогана

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский дипломат Родион Мирошник с иронией отреагировал на необычные подарки турецкого лидера европейским политикам, вспомнив известную фразу из романа «12 стульев».

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в Telegram-канале прокомментировал информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил лидерам стран Евросоюза пистолеты.

    «Придется отстреливаться… Я дам вам парабеллум», – написал Мирошник, процитировав знаменитый роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

    Дипломат также задался вопросом о скрытом смысле такого жеста. Он иронично предположил, что раздача револьверов лидерам государств НАТО может быть своеобразным способом турецкого лидера завершить глобальные конфликты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил европейским политикам боевые пистолеты после саммита НАТО в Анкаре.

    Перед началом этого мероприятия Кремль пообещал внимательно отслеживать поступающую из Турции информацию.

    В прошлом году премьер-министр Польши Дональд Туск оказался под угрозой тюремного заключения из-за незадекларированного дорогого подарка от турецкого лидера.

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    9 июля 2026, 13:57 • Новости дня
    NYT: На саммите НАТО в Анкаре Трамп занимался шоу, а европейцы – делами

    NYT сообщила о расколе на саммите НАТО в Анкаре

    NYT: На саммите НАТО в Анкаре Трамп занимался шоу, а европейцы – делами
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вопреки резкой критике президента США, европейские участники завершившегося в Анкаре саммита сосредоточились на укреплении обороны, заключив новые оружейные контракты на 50 млрд долларов, отмечают СМИ.

    Прошедший саммит НАТО в Анкаре продемонстрировал двойственную природу нынешнего альянса, пишет The New York Times.

    Президент США «занимался шоу»: он активно критиковал союзников, обвиняя их в нелояльности и недостаточных военных расходах, а также принял решение о новых авиаударах по Ирану.

    Европейские лидеры, по большей части, проигнорировали выпады американского президента, сосредоточившись на практических шагах.

    «Это действительно история двух саммитов», – заявил Иэн Лессер, научный сотрудник Германского фонда Маршалла в Брюсселе. По его словам, на фоне претензий Трампа проходила традиционная работа альянса, направленная на увеличение финансирования, коллективную оборону и поддержку Украины.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что союзники заключили сделки на поставку вооружений на сумму 50 млрд долларов и договорились инвестировать 27 млрд евро в развитие инфраструктуры на восточном фланге альянса.

    Несмотря на попытки Рютте продемонстрировать Трампу рост европейских оборонных расходов на 1,2 трлн долларов, напряженность сохранилась. Эксперты отмечают, что Европа все больше осознает необходимость самостоятельного обеспечения безопасности и наращивания военного потенциала, пока Вашингтон концентрируется на противостоянии с Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп потребовал от Европы большего уважения и увеличения оборонных расходов.

    Североатлантический альянс подготовил для американского лидера презентацию новейших военных проектов на миллиарды долларов.

    Руководство военного блока решило задвинуть украинский вопрос на второй план ради спокойствия главы Белого дома.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    9 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    Россиянка погибла от теплового удара на юге Испании

    Жившая в Севилье россиянка скончалась из-за аномальной жары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвой экстремальных температур в испанской Андалусии стала 59-летняя уроженка России, которая долгое время находилась под палящим солнцем.

    Уроженка России умерла на юге Испании в результате теплового удара. Трагический инцидент произошел в автономном сообществе Андалусия, передает ТАСС.

    По данным регионального департамента здравоохранения, это уже четвертый случай гибели людей от высоких температур с начала текущего периода жары на юге страны.

    «Погибшая – 59-летняя женщина, родившаяся в России и проживавшая в Севилье с 2014 года», – уточнили местные власти. Отмечается, что смертельный исход наступил после длительного пребывания на улице в условиях экстремального зноя.

    Синоптики прогнозировали, что 9 июля воздух в Севилье прогреется до 36 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, июньский зной в Испании унес жизни порядка 900 человек. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о гибели более 1,3 тыс. жителей Европы за одну неделю.

    Еще до прихода календарного лета от аномальной жары в Испании погиб 101 человек.

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    9 июля 2026, 09:26 • Новости дня
    Адмирал НАТО Драгоне сообщил о замене американского оружия в Европе
    Адмирал НАТО Драгоне сообщил о замене американского оружия в Европе
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европе предстоит заменить ряд ключевых военных возможностей США, включая самолеты-заправщики, средства радиоэлектронной борьбы, разведки, высокоточные средства поражения большой дальности, а также системы противовоздушной и противоракетной обороны по мере сокращения Штатами военного вклада в альянс, заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

    Председатель Военного комитета Североатлантического альянса Джузеппе Каво Драгоне перечислил требующие замещения военные мощности, передает РИА «Новости». По словам американского адмирала, союзникам придется самостоятельно развивать средства радиоэлектронной борьбы и высокоточные комплексы поражения большой дальности.

    «Мы говорим о дозаправке самолетов в воздухе, радиоэлектронной борьбе, разведке, наблюдении, глубоких высокоточных ударах и интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне», – подчеркнул высокопоставленный военный.

    При этом Драгоне посоветовал не копировать полностью военный потенциал Вашингтона. Он рекомендовал модернизировать традиционные вооружения и активнее вкладывать средства в недорогие беспилотники.

    Ранее журнал Spiegel сообщал о планах американской стороны существенно урезать вклад в структуру командования силами партнеров. Кроме того, издание Bild писало об отказе Пентагона предоставлять современные разведывательные дроны и самолеты-заправщики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите континента.

    Вашингтон отказался передавать Североатлантическому альянсу крупную авианосную ударную группу и стратегические бомбардировщики.

    Американское руководство подготовило масштабный план сокращения военного присутствия в Европе.

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    9 июля 2026, 20:38 • Новости дня
    Лавров сообщил об утрате доверия России к позиции Запада по Украине
    Лавров сообщил об утрате доверия России к позиции Запада по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия больше не рассчитывает на то, что западные страны действительно заинтересованы в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Свое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш. По словам Лаврова, Москва окончательно истратила «запас доброго отношения и надежд» в адрес Запада, передает РИА «Новости».

    «Верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно», – отметил дипломат. Лавров отметил, что западные государства, по его словам, лишь демонстрировали готовность к диалогу по украинскому вопросу, однако затем перешли к открытым ультиматумам в адрес Москвы.

    Лавров напомнил, что прежние договоренности, достигнутые под гарантии европейских лидеров в 2014, 2015 и 2019 годах, оказались ложными и были нарушены. Аналогичная судьба постигла и соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года, которые были публично сорваны при участии западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня глава МИД отказался верить обещаниям оппонентов на слово. Чуть ранее министр назвал диалог с европейскими странами дипломатическим прикрытием геополитической экспансии Запада. В мае российский дипломат обвинил Вашингтон и Брюссель в срыве возможностей мирного урегулирования.



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    8 июля 2026, 22:51 • Новости дня
    Захарова указала на подготовку НАТО к вооруженному конфликту с Россией

    Захарова: Генеральная линия НАТО останется неизменной

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО сохранило курс на милитаризацию Европы и подготовку к конфликту с Россией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД, отметила, что 7-8 июля в Анкаре состоялся саммит НАТО, в котором приняли участие главы государств и правительств стран-членов этого военно-политического объединения.

    По ее словам, попытки генсека альянса Марка Рютте представить встречу как эпохальную провалились, а его «коммивояжерские навыки» не помогли сгладить разногласия, в том числе с США, недовольными расходами на безопасность Европы.

    Захарова отметила, что трещины в трансатлантической связке сохранились, хотя европейские лидеры и руководство Канады демонстрировали лояльность Вашингтону и готовность увеличивать оборонные обязательства. При этом, подчеркнула она, союзники по НАТО вновь назвали Россию долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности, хотя некоторые из них при этом признают отсутствие признаков подготовки российского нападения. Конфронтация с Россией, по ее словам, приобрела для блока экзистенциальный и системный характер.

    «Фактически нынешние евроэлиты – выдвигают себя на ведущие позиции в конфронтации «коллективного Запада» с нашей страной. Причем до них, скорее всего, не доходит, что все это предполагает не только создание угроз и проблем России, но и значительное истощение ресурсов и формирование очагов военной напряженности в самой Европе. Кому на руку «одним выстрелом убить двух зайцев» – очевидно». – заявила она.

    Она добавила, что на этом фоне в США растет разочарование НАТО: Вашингтон недоволен нерешенным по своему сценарию вопросом по Гренландии и поведением союзников, которые, как там считают, не поддержали Америку в нужный момент.

    По словам Захаровой, американцы не приняли попытки Рютте с помощью «креативной бухгалтерии» представить усилия по наращиванию военных расходов более значительными. При этом сам генсек признал, что средств выделено столько, что оборонная промышленность не успевает их «переварить».

    По предварительным оценкам, в 2026 году совокупные военные расходы стран НАТО достигнут 1,8 трлн долларов. «Сколько хороших дел можно было бы сделать на эти средства?» – заявила Захарова.

    Захарова подчеркнула, что созидательная повестка для НАТО по-прежнему не является приоритетом. «Генеральная линия остается неизменной – милитаризация европейского континента, концентрация на наращивании оборонного потенциала, подготовка к вооружённому конфликту с Россией и, конечно, помощь Украине, которая используется радикалами из рядов альянса ради достижения эфемерной цели – нанесения «стратегического поражения» нашей стране», – заявила

    По итогам саммита Киеву обещано военной помощи на 70 млрд евро в 2026 году с сохранением такого же уровня поддержки в 2027 году, при том что, по словам Захаровой, интересы простых европейцев и судьба украинцев игнорируются, а на социально-экономические нужды средства урезаются.

    «Как констатировал Марк Рютте, «нет времени на раздумья». А жаль, ведь если бы натовские стратеги остановились бы и поразмышляли, то возможно не принимали бы столь безответственных решений, которые могут привести к катастрофе не только альянс, но и весь мир», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итоговая декларация саммита НАТО в Анкаре официально закрепила за Россией статус долгосрочной угрозы для альянса.

    Рютте на этом саммите назвал наращивание производства вооружений ключевым приоритетом блока. Он же в Анкаре объявил о запуске в Европе проектов по производству и обслуживанию танков Abrams и ракет ATACMS.

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    9 июля 2026, 06:33 • Новости дня
    Times: НАТО будет использовать ИИ Palantir для отслеживания российских войск

    Tекст: Антон Антонов

    Военная система искусственного интеллекта Maven от Palantir будет задействована НАТО, чтобы отслеживать возможные перемещения российских войск у западной границы России, пишет Times.

    Как напоминает Times, на прошлой неделе альянс объявил о достижении Maven Smart System полной технической оперативной готовности; комплекс собирает данные, предоставляемые странами-членами НАТО.

     «Она [Maven] будет показывать расположение [войск] на восточном фланге НАТО, передавать подробную информацию о передвижении российских сил, предупреждать чиновников о тревожных изменениях в позиции Москвы, которые требуют реакции альянса, и выявлять цели для ударов», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Отмечается, что, если Россия направит солдат ближе к границе с Эстонией, система зафиксирует такие перемещения.

    Глава британско-европейского филиала Palantir Луис Мосли в интервью Times заявил, что в случае войны НАТО и необходимости наносить удары действия альянса будут обеспечиваться разработками его компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны восточного рубежа НАТО усиливают оборону на границах с Россией.

    Североатлантический альянс планирует создать автоматизированную зону обороны на восточном фланге.

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    9 июля 2026, 19:44 • Новости дня
    ЕС решил пересмотреть предоставление убежища военнообязанным украинцам
    ЕС решил пересмотреть предоставление убежища военнообязанным украинцам
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз рассматривает возможность ограничить предоставление убежища военнообязанным гражданам Украины, заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. По его словам, такое решение может быть связано с нехваткой личного состава у Киева.

    «Украинские власти сами заявили, что им нужны все их людские ресурсы», – приводит слова Игоря Таро портал Delfi, передает РИА «Новости».

    Ранее еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер сообщил, что Европейская комиссия намерена пересмотреть механизм приема украинских беженцев. Изменения могут коснуться мужчин призывного возраста, которые будут обращаться за защитой в странах ЕС в будущем.

    При этом, как отмечал Брюннер, украинцев, которые уже получили временную защиту на территории Евросоюза, лишать этого статуса не планируется.

    В настоящее время временную защиту в странах Евросоюза получили около 4,4 млн граждан Украины. Возможные изменения будут распространяться только на новых заявителей, если соответствующие меры будут утверждены.

    Ранее Еврокомиссия предложила исключить мужчин призывного возраста из механизма приема украинских беженцев.

    Власти Польши одобрили идею лишения статуса временной защиты подлежащих мобилизации граждан.

    Правительство Нидерландов изменило процедуру оценки запросов на убежище от украинцев.

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    9 июля 2026, 06:11 • Новости дня
    Вучич назвал Сербию и Украину слишком крупными для ЕС

    Вучич: Сербия и Украина не станут скоро членами ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Ни Сербия, ни Украина не станут в ближайшее время членами Евросоюза, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    «Мы не станем скоро членом ЕС, как не станет и Украина. Как не станут и некоторые другие страны. Украина слишком большая, чтобы Евросоюз мог ее принять. Мы для региона слишком большие, чтобы могли нас принять», – сказал Вучич.

    Вучич подчеркнул, что дело не только в размерах государств. Он добавил, что на подход Брюсселя также влияют ситуация вокруг Косова и Метохии, а еще отношения Белграда с Россией, Китаем и США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидения Сербии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белграде во вторник и среду прошла конференция глав парламентов стран-кандидатов в ЕС, соорганизаторами которой выступили Сербия и Украина.

    Вучич заявил, что не намерен жертвовать отношениями с США ради вступления в Евросоюз.

    Министр правительства Сербии Ненад Попович заявил, что Белград, несмотря на давление и угрозы, не намерен вводить санкции против России.

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    9 июля 2026, 21:28 • Новости дня
    Поляки начали устраивать украинцам проверку «на Бандеру»
    Поляки начали устраивать украинцам проверку «на Бандеру»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские активисты начали устраивать украинцам проверки «на Бандеру» – первый такой инцидент произошел в Познани.

    Как сообщает польский телеканал TVP World, трое мужчин пришли в офис украинской организации, где стали расспрашивать находившихся там украинцев об их отношении к Степану Бандере и Роману Шухевичу. Кроме того, они обвиняли Украину во враждебности и снимали происходящее на видео.

    После произошедшего польская прокуратура возбудила уголовное дело по статьям о клевете и унижении достоинства.

    Глава МВД Польши заявил, что власти не намерены допускать проявлений ненависти. По его словам, полиция продолжит жестко реагировать на подобные инциденты.

    Ранее украинские беженцы накануне Дня памяти жертв Волынской резни расклеили в Польше плакаты с портретами Степана Бандеры. Вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак также  сообщил о проведении украинцами антипольской информационной кампании в интернете.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал курс Киева на героизацию главы ОУН (организация признана экстремистской и запрещена в России) угрозой для европейских перспектив страны.

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    9 июля 2026, 16:02 • Новости дня
    Песков назвал агрессией провозглашение России угрозой для НАТО

    Песков: Провозглашение России угрозой для НАТО является агрессивным действием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объявление России угрозой представляет собой агрессивный шаг со стороны Североатлантического альянса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Подобные решения вынуждают Москву сохранять уверенные позиции и продолжать намеченный государственный курс, подчеркнул он.

    «Это обязывает нас быть сильными, быть уверенными в себе и продолжать нашу последовательную политику», – сказал Песков «Вестям».

    Представитель Кремля пояснил, что в первую очередь речь идет о технологическом и экономическом развитии страны. Москва также продолжит надежно обеспечивать защиту своих национальных интересов. Он добавил, что само по себе признание кого-либо противником уже является фактической агрессией.

    Ранее Песков выразил намерение внимательно следить за новостями с саммита альянса в Анкаре.

    В конце июня генсек НАТО Марк Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для стран военного блока.

    Весной представитель Кремля охарактеризовал Североатлантический альянс враждебной по отношению к Москве организацией.

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    9 июля 2026, 09:30 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились

    Биржевые цены на газ в Европе опустились до 568 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг утром биржевые котировки на газ в Европе продемонстрировали снижение на 1,8%, достигнув отметки в 568 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром снижаются на 1,8%, примерно до 568 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 584,3 доллара. По состоянию на 9.02 мск показатель составлял 568,3 доллара.

    Ранее президент США сообщил, что представители Ирана связывались с американской стороной и хотят заключить сделку. В среду он заявил: «В переговорах с Ираном больше нет смысла». На фоне этих заявлений цена нефти Brent превысила 79 долларов за баррель, а стоимость газа достигала 584,6 доллара за тысячу кубометров.

    Рост цен на газ в Европе начался 2 марта после ударов США и Израиля по Ирану. Максимального значения в 853,7 доллара они достигли 19 марта из-за сокращения производства СПГ Катаром. В марте средние цены выросли почти на 60% по сравнению с февралем, в апреле снизились на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне вновь упали на 6%.

    В начале июня биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

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    9 июля 2026, 10:07 • Новости дня
    Оператор аэропортов Греции заявил о нежизнеспособности системы погранконтроля ЕС

    Глава Fraport Greece призвал изменить систему погранконтроля ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Внедрение цифровой системы контроля на границах Шенгенской зоны обернулось длинными очередями в греческих аэропортах, из-за чего часть пассажиров пропускает свои рейсы.

    Недавно запущенная европейская система пограничного контроля Entry/Exit System не жизнеспособна и требует кардинального пересмотра, заявил руководитель компании Fraport Greece, управляющей 14 греческими аэропортами, Александр Зинелл.

    По словам топ-менеджера, из-за нововведений путешественники вынуждены стоять в длинных очередях. В результате многие не успевают пройти контроль, и самолеты улетают без них. В аэропортах даже установили специальные шатры, чтобы пассажиры не ожидали проверки под палящим солнцем на перроне, передает РИА «Новости».

    «Необходима новая версия, обновление и, вероятно, реконфигурация, чтобы позволить людям регистрироваться до полета, до посадки в самолет, до прибытия в аэропорт», – подчеркнул Зинелл.

    Еврокомиссия пока отказывается приостанавливать действие системы. Entry/Exit System была создана для замены ручных штампов цифровой регистрацией на внешних границах Шенгенской зоны. Она касается всех въезжающих из стран, не входящих в ЕС, включая транзитных пассажиров и деловых путешественников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз перенес старт системы онлайн-авторизации ETIAS на 2027 год из-за сбоев пограничного контроля.

    Представители европейской авиаотрасли попросили временно отменить проверки пассажиров в период летних пиковых нагрузок.

    Новая электронная система спровоцировала серьезные трудности с многочасовыми очередями в аэропортах стран Шенгенского соглашения.

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    9 июля 2026, 13:38 • Новости дня
    ЕК выступила против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям

    ЕК выразила озабоченность решением МОК снять ограничения со спортсменов России

    Tекст: Мария Иванова

    Брюссель осудил возможное возвращение российских атлетов на международную арену, потребовав не допускать их к турнирам до завершения украинского конфликта на западных условиях.

    Еврокомиссия выразила серьезную озабоченность рекомендацией Международного олимпийского комитета отменить ограничения в отношении России, передает ТАСС. В Брюсселе призывают не допускать российских спортсменов до соревнований.

    «Еврокомиссия серьезно озабочена этим решением МОК», – заявила на брифинге представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. Она напомнила о позиции, озвученной на саммите Евросоюза 18 июня.

    По словам Итконен, нормализация участия России в международных и культурных мероприятиях невозможна до установления справедливого и долгосрочного мира на Украине. При этом под таким миром Брюссель понимает урегулирование конфликта исключительно на западных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета выступил за отмену ограничений для российских атлетов на международных стартах.

    Спортивные чиновники также восстановили в правах Олимпийский комитет России.

    В феврале Еврокомиссия не поддержала идею допуска отечественных футбольных команд к мировым первенствам.

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    9 июля 2026, 10:35 • Новости дня
    В НАТО подготовили план перераспределения американских военных в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    План НАТО по постепенному перераспределению американских сил в Европе уже готов, а европейские союзники смогут компенсировать вывод ключевых сил США без ущерба для сдерживания, заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

    Представители альянса и Вашингтон полностью скоординировали действия по вопросу передислокации войск, передает РИА «Новости». Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне подчеркнул, что речь идет не о выводе контингента, а о его направлении в другие регионы.

    «План уже готов», – отметил офицер в интервью Euractiv. Он добавил, что европейские государства способны компенсировать этот процесс без ущерба для общей безопасности.

    Дополнительно адмирал назвал главной преградой для быстрого перевооружения стран объединения затянутые бюрократические процедуры. По его словам, процессы закупки и допуска техники занимают долгие годы, что совершенно не отвечает темпам современных конфликтов.

    Для решения проблемы глава комитета предложил ввести систему взаимного признания сертификации вооружений. Это позволит избежать повторных длительных согласований при передаче техники между участниками альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил начало вывода части американских войск из Европы.

    На фоне планов Вашингтона глава альянса подчеркнул необходимость масштабной перестройки структуры военно-политического блока.

    В свою очередь адмирал Джузеппе Каво Драгоне перечислил требующие скорейшего замещения европейцами военные мощности США.

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