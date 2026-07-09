Минфин: Пенсионеры могут не платить сборы за один объект недвижимости

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Для граждан пенсионного и предпенсионного возраста предусмотрен комплекс мер государственной поддержки, в том числе в части налогов. Так, данные категории освобождены от уплаты налога на имущество. Льгота распространяется на один объект капитального строительства каждого вида: жилой дом, квартира, гараж, машино-место», – перечислили в ведомстве, передает РИА «Новости».

При владении двумя одинаковыми объектами недвижимости послабление применяется к тому, за который начислена большая сумма. Для переноса вычета на другое имущество потребуется подать соответствующее заявление через многофункциональный центр или личный кабинет налогоплательщика.

Помимо этого, пожилым людям полагается вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости шести соток. Если площадь участка меньше указанной нормы, платить ничего не придется. В министерстве подчеркнули, что государственные пенсии и социальные доплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц.

Остаток имущественного вычета при приобретении или строительстве жилья разрешается переносить на три предшествующих года для возврата уплаченных средств. Региональные власти также могут вводить дополнительные меры поддержки, включая освобождение от транспортного налога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, юрист Вадим Виноградов перечислил налоговые льготы для граждан предпенсионного возраста. Эта категория россиян автоматически освобождается от уплаты налога на один объект недвижимости каждого типа. В Госдуме напоминали о праве пенсионеров не платить налог на земельный участок площадью до шести соток.