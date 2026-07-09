НАТО предупредило Британию о риске утраты высокого поста в альянсе

Представитель ОВС НАТО в Европе О'Доннелл: Лондон может потерять пост в альянсе

Tекст: Антон Антонов

О'Доннелл напомнил о традиционном разделении высших должностей в командовании: британский офицер занимает пост заместителя Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, а американский – пост Верховного главнокомандующего, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.



По его словам, такая ситуация может измениться. «Есть много риска, если Британия или любой другой союзник не будут выполнять свои обязательства», – сказал О'Доннелл.

Times отмечает, что британские офицеры занимали этот пост с 1951 года. По данным газеты, ничто сейчас не говорит о намерении США отказаться от позиции Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июньском стратегическом оборонном обзоре Великобритания предусмотрела рост военных расходов до 3% ВВП к 2034 году.

На июньском саммите НАТО в Гааге союзники приняли решение довести оборонные расходы европейских стран до 5% ВВП к 2034 году.

В июне 2026 года британский министр обороны Джон Хили подал в отставку из-за конфликта с руководством страны по поводу сокращения оборонного бюджета.