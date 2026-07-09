Спикер парламента Ирана Галибаф: Ормуз будет открыт только на условиях Ирана

Tекст: Антон Антонов

После ударов США по Ирану Галибаф заявил: «Ормузский пролив будет снова открыт только на иранских условиях». Он подчеркнул, что пролив не будет функционировать на условиях давления со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Заявление прозвучало после того, как Иран нанес удары по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте.

В КСИР уточнили, что операция стала ответом на удары США по Ирану в ночь на среду.

В ночь на четверг США возобновили удары по Ирану.