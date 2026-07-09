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    9 июля 2026, 04:00 • Новости дня

    Генштаб Кувейта сообщил об атаке ракет и беспилотников на эмират

    Tекст: Антон Антонов

    Кувейт подвергся атаке ракет и беспилотников, сообщил генеральный штаб Вооруженных сил эмирата.

    «Кувейтская противовоздушная оборона в настоящее время отражает вражеские ракетные атаки и удары беспилотников», – говорится в заявлении ведомства в X.

    Командование армии пояснило, что звуки взрывов, которые могут услышать местные жители, являются результатом работы систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США сообщили о возобновлении ударов по целям в Иране.

    СМИ сообщили, что Иран готовится нанести масштабный ракетный и беспилотный удар по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Воздушная тревога прозвучала в Бахрейне после ударов США по Ирану.

    8 июля 2026, 01:21 • Новости дня
    Axios сообщил о целях американских ударов в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные США нанесли авиаудары по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива в ответ на возобновившиеся атаки Ирана на коммерческие суда.

    «По словам американского чиновника, целями были иранские системы противовоздушной обороны, системы наблюдения за побережьем, ракеты класса «земля – воздух», пусковые установки противокорабельных крылатых ракет, пусковые установки беспилотников и портовые сооружения», – пишет портал Axios .

    Американский чиновник уточнил, что удары, нанесенные США во вторник, были в четыре-пять раз масштабнее и мощнее, чем предыдущие в Ормузском проливе 10 дней назад.

    Иранские государственные СМИ сообщали, что взрывы были слышны в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм.

    Напомним, армия США 7 июля нанесла удары по Ирану, обвинив его в новых атаках на суда в Ормузе. В этот же день Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью.

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    8 июля 2026, 11:27 • Новости дня
    Трамп заявил об окончании перемирия с Ираном

    Трамп заявил о конце перемирия с Ираном и назвал переговоры бессмысленными

    Трамп заявил об окончании перемирия с Ираном
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном и назвал дальнейшие переговоры бессмысленными.

    Президент США считает, что соглашение о прекращении огня с Ираном больше не действует, передает РИА «Новости». По его словам, дальнейшие переговоры с иранской стороной не имеют смысла.

    «Для меня это очень интересный вопрос. Я думаю, что оно закончено. Я не хочу иметь с ними дел», – заявил американский лидер журналистам в Анкаре, отвечая на вопрос о статусе перемирия после недавнего обмена ударами.

    Политик добавил, что попытки договориться с Тегераном являются пустой тратой времени.

    «Они могут говорить, но я думаю, что они напрасно тратят свое время», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном. До этого американский лидер заявил о достижении широкого соглашения между странами.

    США вечером в понедельник провели серию ударов по Ирану. По данным центрального командования США, были поражены 80 целей.

    В ответ иранские беспилотники атаковали американскую военную базу в Бахрейне.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    7 июля 2026, 08:27 • Новости дня
    Снаряд поджег катарский нефтетанкер в Ормузском проливе
    Снаряд поджег катарский нефтетанкер в Ормузском проливе
    @ Altaf Qadri/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Нефтяной танкер Al-Raqayat подвергся обстрелу и загорелся при попытке пересечь Ормузский пролив в сопровождении американских военных кораблей.

    Судно следовало по оманскому маршруту под прикрытием американских военных, передает РИА «Новости».

    Иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на источники уточняет причину инцидента. «Катарский нефтяной танкер Al-Raqayat пытался пройти по оманскому маршруту в Ормузском проливе с помощью ВМС США, но стал целью атаки после того, как проигнорировал неоднократные предупреждения», – говорится в заявлении телеканала.

    Информацию об ударе подтвердило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). По данным ведомства, снаряд поразил левый борт судна, которое направлялось на юг вдоль побережья Омана. В результате прямого попадания на танкере вспыхнул пожар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники обвинили Иран в ракетных атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе.

    Месяцем ранее неизвестный снаряд повредил нефтяной танкер у побережья Омана.

    Незадолго до этого боевой самолет США атаковал шедшее в сторону Ирана судно в Оманском заливе.

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    7 июля 2026, 23:25 • Новости дня
    Макрон оконфузился перед четой Эрдоган
    Макрон оконфузился перед четой Эрдоган
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Макрон, прибывший в Анкару на саммит НАТО, присутствовал на ужине, устроенном для лидеров стран-участниц и их супругов, однако на входе в президентский дворец французский лидер сумел привлечь к себе объективы мировых СМИ очередных конфузом.

    У дверей президентского комплекса гостей встречали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине, пишет Haberler.

    Макрон с супругой Брижит поприветствовали чету Эрдоган, после чего французский лидер попытался поцеловать руку Эмине. Но она не позволила ему это сделать.

    На кадрах видно, как Макрон склонился над рукой супруги президента Турции, но она настойчиво удерживает француза от несвойственной на востоке любезности.

    Этот момент был запечатлен на камеры нескольких СМИ и быстро распространился в сети.

    Пока Макрон тщетно пытался приветственно облобызать руку Эмине, Эрдоган  протянул руку Брижит и слегка задержал ее ладонь в своей. После чего президент Турции взял Макрона за руку, поставил рядом с собой для совместного  фото.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале французский политик Филиппо высмеял очередной конфуз Макрона с женой в самолете. До этого Макрон появился на публике с залитым кровью глазом, и СМИ, и коллеги-политики, и граждане Франции принялись шутить на все лады о том, как французский лидер провинился и супруга наказала его тяжелым ударом.

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    9 июля 2026, 09:32 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали американские комплексы Patriot в Кувейте

    Вооруженные силы Ирана атаковали американские системы Patriot и базы в Бахрейне

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись массированному налету иранских беспилотников, ударивших по зенитным комплексам в Кувейте и хранилищам топлива.

    Подразделения иранских вооруженных сил осуществили серию атак по военной инфраструктуре Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Целями стали зенитные ракетные комплексы в Кувейте и топливные резервуары в Бахрейне.

    «Около часа назад армия Ирана в продолжение атак по американским базам в регионе - системы Patriot в Кувейте, спутниковая антенна (пункт раннего предупреждения) в Катаре и хранилища топлива террористической армии США в Бахрейне стали целями массированной атаки БПЛА армии», – сообщила пресс-служба армии Исламской Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции объявил об ответной военной операции против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

    Иранские ударные беспилотники поразили позиции военнослужащих США на территории базы Шейх-Иса.

    Накануне американские военные объекты в порту Сальман также подверглись массированному обстрелу.

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    8 июля 2026, 01:50 • Новости дня
    МИД Ирана назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума

    Иран назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума

    Tекст: Катерина Туманова

    Недавнее нападение американских военных вызвало резкую критику в Тегеране из-за грубого игнорирования сразу двух пунктов международных договоренностей, заявил замглавы МИД ирана Казем Гарибабади.

    «Атака США против Ирана является грубым нарушением пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании, заключенного в Исламабаде», – приводит ТАСС слова дипломата в комментарии агентству Fars.

    Он добавил, что за последние три недели Соединенные Штаты уже несколько раз отступали от выполнения условий данного документа.

    В этом связи Тегеран считает, что американская сторона пренебрегла условиями соглашений.

    При этом армия США, 7 июля начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе. Axios сообщил о целях США при ударах по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям. Минфин США 7 июля внезапно отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью.


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    9 июля 2026, 06:07 • Новости дня
    Иран нанес удары по базам США в Кувейте и Бахрейне

    КСИР заявил об ударах Ирана по базам США в Кувейте и Бахрейне

    Иран нанес удары по базам США в Кувейте и Бахрейне
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции объявил об ответной военной операции против баз США в Кувейте и Бахрейне.

    «В первой фазе ответных карательных мер против американских нарушителей договоренностей морские и космические силы КСИР провели совместную операцию, поразив ключевую инфраструктуру с объекты на американских базах «Арифджан» и «Али ас-Салем» в Кувейте, базах «Аль-Джуффейр» и «Шейх-Иса» в Бахрейне, спустя несколько часов после того, как противник нанес удары по различным районам страны», – говорится в заявлении.

    КСИР предупредил американских военных, которых он назвал «детоубийственными», что в случае повторения актов агрессии ответная «сокрушительная» операция будет распространена на другие базы США в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что государства, предоставившие свои базы, территорию и инфраструктуру для ударов США по Ирану, не смогут избежать серьезных последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. В ночь на четверг США нанесли удары по Ирану.

    В Бахрейне после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Кувейт подвергся атаке ракет и беспилотников.

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    8 июля 2026, 07:23 • Новости дня
    Иран объявил об ударах по базам США на Ближнем Востоке
    Иран объявил об ударах по базам США на Ближнем Востоке
    @ Ariel Schalit/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные провели серию ударов по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне в ответ на удары Соединенных Штатов, сообщили в Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Удар наносился по 85 важным военным объектам США в порту Сальман 5-го флота ВМС США в Бахрейне, указали в КСИР, передает РИА «Новости».

    Также поражена военно-воздушная базу Али ас-Салем в Кувейте.

    Для ударов использовались беспилотники и ракеты.

    США вечером в понедельник провели серию ударов по Ирану. По данным центрального командования США, были поражены 80 целей.

    Над самим Ираном уничтожен американский разведывательный беспилотник MQ-9.

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    8 июля 2026, 10:21 • Новости дня
    Цены на нефть взлетели после ударов США по Ирану

    Нефть подорожала на фоне обострения конфликта между США и Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть резко выросли после того, как американские войска атаковали иранские цели в ответ на инциденты в Ормузском проливе.

    Стоимость нефти на мировых рынках продемонстрировала уверенный рост на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, передает AP News.

    Цена нефти марки Brent поднялась на 2,6% и достигла отметки 76,09 доллара за баррель. Американский эталонный сорт также подорожал на 2,6%, составив 72,25 доллара за баррель. Ранее котировки снижались до уровней, предшествовавших началу конфликта в конце февраля.

    На азиатских фондовых площадках в среду наблюдалась смешанная динамика. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,3%, а южнокорейский Kospi потерял 2,9% из-за распродажи акций технологических гигантов, связанных с искусственным интеллектом, таких как Samsung Electronics. При этом акции китайских компаний преимущественно росли. В Гонконге индекс Hang Seng прибавил 2,4%, а Shanghai Composite вырос на 0,5%.

    Американский фондовый рынок также ощутил давление из-за опасений инвесторов относительно переоцененности сектора искусственного интеллекта. Индекс S&P 500 снизился на 0,4%, Nasdaq потерял 1,2%, а Dow Jones отступил от рекордных максимумов на 0,2%. Акции компаний Advanced Micro Devices, Intel и Micron Technology продемонстрировали заметное падение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на американскую нефть подскочили почти на 3% на фоне военных ударов США по Ирану.

    Месяцем ранее котировки эталонной марки Brent достигали 97,33 доллара за баррель из-за ракетного обмена между Тегераном и Израилем.

    Весной иранские власти закрывали Ормузский пролив для мировых поставок энергоносителей.

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    7 июля 2026, 10:45 • Новости дня
    Возле отеля Макрона в Дамаске прогремели взрывы

    Несколько взрывных устройств сработали рядом с отелем Макрона в Дамаске

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Сирии произошла серия взрывов в непосредственной близости от гостиницы, в которой разместился президент Франции Эммануэль Макрон.

    Несколько взрывных устройств сработали в Дамаске недалеко от отеля, где остановился французский лидер, передает РИА «Новости». Агентство ссылается на сообщение Reuters, полученное от источника в службе безопасности.

    «Несколько взрывных устройств сработали рядом с отелем в Дамаске, где остановился Макрон», – говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск. Французский лидер запланировал обсуждение возможностей экономического сотрудничества с переходным руководством страны.

    За несколько дней до этого в сирийской столице недалеко от Дворца правосудия прогремел смертельный взрыв.

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    8 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Армия США нанесла удары по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы Центрального командования США приступили к нанесению серии мощных ударов по Ирану, чтобы заставить дорого заплатить за атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, сообщили американские военные в соцсети Х.

    «Удары США были нанесены в ответ на нападения Ирана на три коммерческих судна, которые пересекали Ормузский пролив. Продемонстрированная агрессия Ирана была неоправданной, опасной и представляла собой явное нарушение режима прекращения огня», – сказано в сообщении командования США в соцсети Х.

    Американские военные отметили, что экипажами пострадавших коммерческих кораблей являются «ни в чем не повинные гражданские лица, на международных водных путях». Поэтому США должны проучить Иран за атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне представитель Ирана при ООН Али Бахрейни объявил о полном открытии Ормузского пролива для коммерческих судов.

    Американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям. Управление морской торговли Соединенного Королевства заявило в понедельник, что получило сообщение от танкера, следовавшего на юг вдоль побережья Омана в Ормузском проливе.

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    8 июля 2026, 06:41 • Новости дня
    Над Ираном сбит американский разведывательный БПЛА MQ-9

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об уничтожении американского разведывательного беспилотного летательного аппарата MQ-9.

    Дрон сбили над южной частью Ирана, сообщили в КСИР, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    Во вторник американские военные ударили по Ирану, они сообщили о поражении 80 целей. После этого на территории Бахрейна прозвучал сигнал воздушной тревоги.

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    9 июля 2026, 05:09 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана Галибаф: Ормуз будет открыт только на условиях Ирана
    Спикер парламента Ирана Галибаф: Ормуз будет открыт только на условиях Ирана
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Ормузский пролив станет снова доступен для судоходства только при соблюдении условий Тегерана, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    После ударов США по Ирану Галибаф заявил: «Ормузский пролив будет снова открыт только на иранских условиях». Он подчеркнул, что пролив не будет функционировать на условиях давления со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Заявление прозвучало после того, как Иран нанес удары по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте.

    В КСИР уточнили, что операция стала ответом на удары США по Ирану в ночь на среду.

    В ночь на четверг США возобновили удары по Ирану.

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    7 июля 2026, 15:14 • Новости дня
    Загоревшийся в Оманском проливе танкер оказался под угрозой масштабного взрыва

    Reuters: Атакованный в Ормузском проливе катарский СПГ-танкер может взорваться

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Катарский танкер получил серьезные повреждения левого борта вблизи побережья Омана, из-за чего экипажу пришлось экстренно эвакуироваться, оставив полыхающее машинное отделение.

    Перевозящий сжиженный природный газ катарский танкер Al Rekayyat находится под угрозой масштабного взрыва, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    После вооруженного нападения в машинном отделении судна начался сильный пожар. Экипаж успел подать сигнал бедствия перед вынужденной эвакуацией. По информации иранской корпорации IRIB, катарское судно пыталось пройти через Ормузский пролив при поддержке американских военно-морских сил.

    Представители телекомпании заявили: «Танкер стал целью атаки после того, как проигнорировал неоднократные предупреждения». В результате ночного ракетного обстрела 7 июля пострадало еще одно судно. Значительные повреждения получил саудовский танкер, перевозивший сырую нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, катарский нефтяной танкер загорелся при попытке пересечения Ормузского пролива.

    Американские чиновники обвинили иранских военных в ракетных обстрелах коммерческих судов.

    В конце июня бойцы Корпуса стражей Исламской революции атаковали грузовое судно под сингапурским флагом.

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    8 июля 2026, 09:05 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали американскую военную базу в Бахрейне

    Тегеран заявил об атаке дронов на базу США в Бахрейне

    Tекст: Мария Иванова

    Ударные аппараты исламской республики поразили позиции американских военнослужащих на территории базы Шейх-Иса в ответ на нарушения режима прекращения огня.

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по американским военным объектам, передает ТАСС. Атаке подверглась база Шейх-Иса, расположенная на территории Бахрейна.

    «Сегодня утром ударные беспилотники армии Исламской Республики Иран атаковали объекты на базе Шейх-Иса в Бахрейне, где находились военнослужащие враждебных американских сил», – сообщила армейская пресс-служба.

    Уточняется, что удары стали прямым ответом на нарушения американской стороной режима прекращения огня. Ранее в Бахрейне вновь объявили воздушную тревогу, а полиция призвала жителей направиться в безопасные укрытия.

    Ранее Иран объявил об ударах по базам США на Ближнем Востоке.

    США вечером в понедельник провели серию ударов по Ирану. По данным центрального командования США, были поражены 80 целей.

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