Гособвинение попросило суд возобновить процесс по делу Лерчек в Москве

Tекст: Антон Антонов

«Согласно представленному ответу из ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Блохина» Минздрава России пациентка Чекалина в настоящее время проходит курс химиотерапии. Вместе с тем медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих явке блогера в суд, участию в судебных заседаниях, у пациентки Чекалиной не установлено. В этой связи гособвинение по ее уголовному делу попросило суд вынести постановление о возобновлении производства», – приводит ТАСС текст сообщения.

По информации источников, знакомых с ситуацией, курсы химиотерапии Лерчек назначены в период с 13 марта по 17 июля 2026 года. Один из собеседников отметил, что обстоятельства, из-за которых производство по делу ранее приостановили, на данный момент отпали.

Другой источник добавил, что состояние здоровья обвиняемой позволяет ей участвовать в судебном заседании при соблюдении рекомендаций врачей. Один из участников процесса сообщил, что вопрос о возобновлении производства суд планирует рассмотреть 10 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, судебный процесс по делу блогера был приостановлен в связи с ее болезнью.

Гагаринский суд Москвы ранее получил официальное подтверждение из онкоцентра имени Блохина о госпитализации блогера с онкологическим заболеванием.

В марте Лерчек полностью погасила долг перед государством в размере 176 млн рублей.