Министр Попович сообщил об угрозах Сербии из-за отказа от санкций к России

Tекст: Антон Антонов

«Сербия не ввела санкции против Российской Федерации и никогда не введет, хотя мы из-за этого испытываем огромное давление, угрозы, и иногда это отражается на нашей экономике», – приводит слова министра ТАСС.

Он отметил, что существуют силы, которые стремятся разрушить отношения Белграда и Москвы, однако в Сербии убеждены, что Россия остается «братом и другом». По словам министра, нынешняя близость двух стран имеет вековую историю, а сербы и русские, как он выразился, являются двумя самыми близкими народами в мире.

Попович подчеркнул, что в Сербии считают антироссийские ограничения несправедливыми. Он напомнил, что страна сама в прошлом пережила санкции и убедилась, что они не приносят никому ничего хорошего. Решение не вводить ограничения против России он назвал решением президентов и правительства Сербии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич назвал возможные санкции против Москвы предательством души сербского народа и подчеркнул готовность жертвовать выгодами ради сохранения этой позиции.

Евросоюз потребовал от Сербии разорвать отношения с Москвой ради евроинтеграции.

