Осколки снарядов при ударе США попали в больницу в Иране

Tекст: Антон Антонов

Сообщалось также о повреждении двух причалов и диспетчерской вышки управления движением судов в порту Чабахара, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

Генеральный директор госкомпании по распределению электроэнергии в провинции Систан и Белуджистан Мохаммад Раиси сообщил, что после ударов США по Чабахару в четверг из строя вышли три линии электропередач.

Несколько взрывов прогремели в городе Ираншахр на юго-востоке страны. Взрывы произошли в здании и на взлетной полосе местного аэропорта. О серии взрывов в Ираншахре также информировало агентство Mehr.

Кроме того, два взрыва были зафиксированы на иранском острове Абу-Муса в Персидском заливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 июля Центральное командование США сообщило о возобновлении ударов по целям в Иране.

Вашингтон заявил об остановке режима прекращения с Тегераном.

28 февраля под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе. Удар унес жизни 175 человек, среди которых 168 учениц. Ранения получили 95 пострадавших.

