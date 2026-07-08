NourNews сообщило о подготовке Ирана к ударам по базам США на Ближнем Востоке

США возобновили удары по Ирану

Tекст: Антон Антонов

«По указанию верховного главнокомандующего силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары по Ирану, чтобы еще больше снизить его способность угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

По данным иранского агентства Mehr, иранские системы противовоздушной обороны открыли огонь по вражеским целям в небе над портовым городом Бендер-Аббас на юге страны.

Иранское агентство Fars передало сообщения о нескольких взрывах в городе Сирик на юге Ирана.

Одновременно журналист издания Axios Барак Равид, ссылаясь на неназванного американского чиновника, заявил, что США расширили масштаб ударов, атаковав иранские радары и средства ПВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные минувшей ночью поразили более 80 целей в Иране высокоточными ударами для снижения его возможностей атаковать международное судоходство.

Белый дом объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.